الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 تموز 2022 ساعة 08:16

من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين

من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
وجاء الاتصال عقب وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية المصرية تكليف سفارتها لدى تل أبيب بمطالبة "إسرائيل" بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلاميا عن حرب 1967.

وأضاف البيان أنه خلال الاتصال “تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية عن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، حول الجنود المصريين المدفونين في القدس".

وقال لابيد، بحسب البيان المصري، إن "الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة".

ما قاله لابيد من ان كيانه سيتعامل "بكل إيجابية وشفافية بغية الوصول إلى الحقيقة"، اشبه ما يكون بمزحة سمجة، فلم يشهد تاريخ الكيان الاسرائيلي ان تعامل هذا الكيان بجدية وشفافية، مع كل الجرائم التي ارتكبها على مدى 8 عقود من عمره المشؤوم، بحق الفلسطينيين والعرب، وآخرها جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة، التي ارتكبها امام مرآى ومسمع العالم اجمع، إلا إنه يحاول التملص منها بدعم امريكي وقح.

لو كان الكيان الاسرائيلي صادقا فيما يقول بشأن "الجدية والشفافية"، لكان تبادل رفات هؤلاء الجنود المصريين مع رفات "جنوده" التي إستعادها من مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ولما قام بزراعة أشجار اللوز على أرض المقبرة الجماعية، وما قلع تلك الاشجار فيما بعد، واقام مدينة ملاهي باسم "ميني يسرائيل" وموقف للسيارات فوقها، فكل هذه الوحشية كانت هدفها طمس الجريمة التي ارتكبها بحق 80 جنديا مصريا، تم محاصرتهم بالقرب من القدس في حرب حزيران عام 1967، وحرقهم وهم احياء بقنابل فسفورية، ومن ثم دفنهم بالجرافات.

ان جريمة حرق الجنود المصريين احياء ودفنهم واخفاء رفاتهم والتمثيل بها من قبل الكيان الاسرائيلي، رغم مرور 55 عاما على الجريمة و44 عاما على تطبيع مصر معه، تؤكد ان هذا الكيان هو كيان غادر لا يحفظ عهدا ولا يحترم قانونا ولا يلتزم بمواثيق، فهل يتعظ حديثو التطبيع من العرب بتجارب قديمي التطبيع من أشقائهم، مع هذا الكيان؟!.
رقم : 1003871
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
12 تموز 2022
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
12 تموز 2022
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
12 تموز 2022
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
12 تموز 2022
فيتو روسي في وجه مساعدات إنسانية مزعومة لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا
فيتو روسي في وجه مساعدات إنسانية مزعومة لمناطق سيطرة المسلحين في سوريا
12 تموز 2022
اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
اغتيال المعارض السعودي مانع اليامي في لبنان
11 تموز 2022
الحرس الثوري: الناتو العربي لن يكون مجدياً أمام إيران
الحرس الثوري: الناتو العربي لن يكون مجدياً أمام إيران
11 تموز 2022
مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها
مستشار السيد الخامنئي: إيران لن تسمح للناتو بالنشاط على حدودها
8 تموز 2022
نداء الإمام الخامنئي بمناسبة حلول موسم الحجّ
نداء الإمام الخامنئي بمناسبة حلول موسم الحجّ
8 تموز 2022
ازدواجية المعايير الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني على التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين
ازدواجية المعايير الأمريكية تساعد الكيان الصهيوني على التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين
8 تموز 2022
هل ستكون زيارة بايدن الحلقة الأخيرة في مسلسل التطبيع مع السعودية
هل ستكون زيارة بايدن الحلقة الأخيرة في مسلسل التطبيع مع السعودية
8 تموز 2022
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
8 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحلقة الأخيرة من شرعنة التطبيع... خطبة وصلاة عرفة بإمامة شيخ التطبيع !
جولات يائير لبيد وضمانات ماكرون الفاقدة للمصداقية
وفد من زعماء الجالية اليهودية الأمريكية في السعودية.. الزيارة ودلالات توقيتها
كواليس الهجمات الصاروخية على منشآت الشركات الإماراتية في شمال العراق