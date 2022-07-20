ماذا يفعل المتطوعون الأمريكيون في حرب أوكرانيا؟

من بين أمور أخرى ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وجود قدامى المحاربين الأمريكيين والجنود المتقاعدين في حرب أوكرانيا. يذكر هذا التقرير وجود بيري بلاكبيرن جونيور ، وهو عقيد متقاعد من القوات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا ، وله 34 عامًا من الخبرة كجزء من الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان وإثيوبيا ومصر والصومال والأردن. يقوم هذا الجندي المتقاعد في أوكرانيا بتدريب القوات المحلية للقتال في الحرب. في الوقت نفسه ، قال بلاكبيرن ، 60 عامًا ، إنه جاء شخصيًا من أمريكا لمشاركة تجاربه مع القوات الأوكرانية ، وأنه تلقى أيضًا تبرعات عبر الإنترنت.



النمط الفيتنامي في أوكرانيا



في بداية الحرب في أوكرانيا ، رفضت الولايات المتحدة إرسال قوات إلى أوكرانيا خوفًا من رد فعل روسيا ، لكنها بدلاً من ذلك زودت أوكرانيا بالسلاح وأرسلت بهدوء عددًا من مدربي العمليات الخاصة لتدريب الجيش الأوكراني. بالطبع ، هذا النوع من التدخل الأمريكي في الحروب له أيضًا سجل تاريخي ، وقد بدأت واشنطن تدخلاتها العسكرية أثناء التطورات العسكرية في جنوب فيتنام عام 1961 بإرسال مستشارين عسكريين.



الوضع في أوكرانيا اليوم هو نفسه. مع بدء الصراع، تقوم فرق صغيرة من قدامى محاربي العمليات الخاصة الأمريكية بتدريب الجنود الأوكرانيين بالقرب من الخطوط الأمامية ، وفي بعض الحالات تخطط لمهام قتالية للجيش الأوكراني من الصفر، وقد تم تأكيد هذه المسألة من قبل نيويورك تايمز. في الوقت نفسه ، فإن وضع التدخلات العسكرية الأمريكية في أوكرانيا وفيتنام مختلف تمامًا. في فيتنام ، كان المدربون العسكريون تحت سيطرة البنتاغون ، لكن في أوكرانيا ، يعمل المستشارون العسكريون في الواقع بشكل مستقل كمتطوعين مدنيين من خلال التبرعات عبر الإنترنت.



يحذر بعض الخبراء من أن وجود المتطوعين الأمريكيين قد يشرك واشنطن في تصعيد على غرار فيتنام. كما أعلنت روسيا أنها ستعامل المقاتلين المتطوعين كمرتزقة وقد يتم إعدامهم إذا تم القبض عليهم. في الظاهر ، تجنبت الولايات المتحدة المشاركة في الحرب في أوكرانيا ، وفي بداية الحرب ، أعلن البنتاغون أنه سحب 150 من مدربيه العسكريين قبل بدء الحرب. لكن التقارير الميدانية تشير إلى أن أمريكا تنسق حاليًا تدفق الأسلحة داخل أوكرانيا من خلال قوات الكوماندوز التابعة لدول الناتو الأخرى.



عندما ننظر إلى تاريخ الحرب في فيتنام ، ندرك أن الصراع الأمريكي في فيتنام بدأ أيضًا أثناء دعم واشنطن لمجموعة من 300 جندي فيتنامي في عام 1955 تم تدريبهم من قبل مستشارين عسكريين أمريكيين. تدريجيا ، بدأ الجيش الأمريكي في مرافقة الجماعات العسكرية الفيتنامية الجنوبية في مهام ثم دعمها بالمقاتلين. مع زيادة تقدم الجيش الفيتنامي ، دعمت القوات الأمريكية الطرف الأخر أيضًا بشكل أكبر ، وأخيراً في حادثة عام 1964 في خليج تونكين ، دخلت واشنطن الحرب مباشرةً ، ما أدى في النهاية إلى مقتل 58 ألف أمريكي دون تحقيق أهداف استراتيجية في فيتنام.



ماذا يفعل الأمريكيون في أوكرانيا؟



تظهر المزيد من التقارير أيضًا أنه خلال الحرب في أوكرانيا ، سافر المدنيون الأمريكيون إلى أوكرانيا عدة مرات. أكدت صحيفة واشنطن بوست هذا التقرير وقالت إن مطار كييف الدولي هو الوجهة اليومية للمسافرين من أمريكا الذين دخلوا أوكرانيا للمساعدة في الحرب بينما تستمر الحرب. يقاتل عدد غير معروف من الأمريكيين أيضًا على الخطوط الأمامية ، ويتطوع آخرون للعمل في فرق إجلاء الضحايا ، ومن بينهم متخصصون في التخلص من القنابل وخبراء في اللوجستيات ومدربي السلامة والدفاع.



وفي تقرير آخر ، أكدت سكاي نيوز نقلاً عن منظمة غير حكومية ، إصابة ما لا يقل عن 21 أميركيًا في المعارك منذ بداية الحرب ، ومقتل أميركيين آخرين ، واعتقال اثنين ، وفقد أميركي واحد في المعارك. . ومع ذلك ، فإن جميع المتطوعين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا الآن ليس لديهم الخبرة الكافية وبعضهم منخرط في العمل المدني والتدريب النفسي وتقديم المساعدة للناس العاديين أثناء الحرب في شكل منظمات أمريكية غير حكومية. وتعلن العديد من هذه المجموعات الأمريكية أن لا علاقة لها بالحكومة الأمريكية ، كما صرح البنتاغون في بيان أن لا علاقة له بأي من هذه الجماعات. على الرغم من الحرب في أوكرانيا ، لم تتخذ واشنطن أي إجراء لحظر السفر إلى أوكرانيا ، وغالبًا ما تُشاهد إعلانات المساعدة لأوكرانيا وإرسال المساعدات وحتى الفرق العسكرية إلى أوكرانيا في وسائل الإعلام الأمريكية. في الوقت نفسه ، على الرغم من تحذير الخبراء الأمريكيين من دخول البلاد في صراع مباشر مع روسيا ، ولكن على خط المواجهة في الحرب في أوكرانيا ، يقول الأمريكيون إن على الولايات المتحدة الرد.



المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا



على الرغم من أن واشنطن تنفي رسميًا إرسال قوات إلى أوكرانيا ، فإن تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ليس شيئًا يمكن إخفاؤه. بعد حوالي شهر من وعد الرئيس الأمريكي بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا ، تم الإفراج عن مزيد من التفاصيل حول المساعدات.



وفقًا لتقرير دويتشه فيله ، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 820 مليون دولار من الأسلحة الإضافية لأوكرانيا حتى تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية. في الوقت نفسه ، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه المساعدات تشمل نظامين مضادين للطائرات ، ونظاماً مدفعياً وصواريخ متعددة من نوع هيمارس ، وأربعة رادارات مضادة للمدفعية. صُنعت الأنظمة المضادة للطائرات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا من قبل شركة Raytheon الأمريكية ومجموعة Kongsberg النرويجية وهي قادرة على إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، ويمكن استخدام هذا النظام ضد الطائرات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.



هذه هي الحزمة الرابعة عشرة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بعد بداية الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا. وبهذه الطريقة وبما في ذلك حزمة الدعم الأخيرة ، ارتفع المبلغ الإجمالي لمساعدة واشنطن إلى كييف إلى 6.9 مليارات دولار منذ بداية الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.



مع الكم الهائل من مساعدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ، لا يمكننا أن نتوقع أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على الأقل على المدى القصير ، وربما سيجعل هذا المقدار الهائل من مساعدات الأسلحة الأمريكية في حرب أوكرانيا هذه الحرب أسوأ مما كانت عليه في البداية. المتوقع، ستكون أطول وأكثر تعقيدًا ، وآفاق السلام في الممارسة العملية تحوطها هالة من الغموض.