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الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 11:19

العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة

العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
وفي هذا الصدد ، أكد السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي ، ظهر اليوم السبت ، ردا على أعمال الشغب التي قام بها أنصار التيار الصدري في بغداد ، أن الوضع في العراق يتطلب حكم لغة العقل ، المنطق والحوار.

وأفاد موقع "المعلومة" الإخباري ، نقلاً عن الحكيم ، بأن تيار حكمت ملي بأمانة وحسن نية يطلب من تيار الصدر و الإطار التنسيق الدخول في حوار مباشر.

كما نقلت شفق نيوز عن إحدى قيادات الاطار التنسيقي الشيعي العراقي ان هذا الاطار يحاول خلق قنوات للحوار مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. لأن العلاقات بين الجانبين أصبحت متوترة وهذه القضية تعزز من احتمال نشوب صراع مسلح بين أنصار الجانبين.

وقال مصدر الإطار التنسيقي هذا ، الذي لم يكشف عن اسمه: إن آلية هذا الحوار هي التواصل المباشر مع قيادات بارزة في التيار الصدري لبحث المبادرات السياسية لكبح الأزمة الحالية ولقاء مقتدى الصدر.

وأضاف: يقود هذه العملية السيد عمار الحكيم زعيم حركة الحكمة الوطنية الإسلامية ، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح ، وحيدر العبادي رئيس تحالف النصر.

كما أن نيجيرفان بارزاني ، رئيس إقليم كردستان العراق ، وابن شقيق مسعود بارزاني ، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وأحد حلفاء الصدر في عملية تشكيل الحكومة قبل استقالته ، أعرب عن قلقه إزاء تعريض السلام والاستقرار في البلاد للخطر ، ودعا الجماعات إلى ضبط النفس وبدء حوار مباشر مع لحل المشاكل.

العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة ذات الوجهين

بالنظر إلى الظروف التي دفعت الصدر إلى الانسحاب من عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات ، ثم الانسحاب الكامل لممثلي هذه الحركة من البرلمان ، والتي كان أبرزها استحالة تجاهل القوة الحاسمة لائتلاف إطار التنسيق، إضافة إلى وزنه الثقيل في البرلمان والقاعدة الاجتماعية القوية ، كان إطار التنسيق قادرًا على التحرك نحو الجذب التدريجي للمستقلين من خلال تبني مواقف مبدئية وديمقراطية وقائمة على الحلول الوسط ، وفك مهمة انتخاب الرئيس وتقديمه أخيرًا مرشح رئاسة الوزراء ، وهذا قلب توقعات الصدر التي اعتقد أنها ستؤدي إلى انتخابات مبكرة بارتكاب عملية انتحارية بالاستقالة.

أما الآن ، فإن إطار التنسيق القائم على النهج المبدئي نفسه للأشهر الماضية ، في مواجهة الاضطرابات السياسية لمؤيدي الصدر هذه الأيام ، قد طرح التفاوض أيضاً على الطاولة، لأن الوضع البديل يمكن أن يؤدي إلى لعبة خاسرة مزدوجة وصراع مصالح بين العراقيين. في الواقع ، فإن طلب التفاوض والمناقشة من قبل قادة إطار التنسيق ليس بسبب الضعف والخوف من الفشل في النضال السياسي ، ولكن من موقف العقلانية والبصيرة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن النفخ في نار الأزمة والاستيلاء على السلطة بأي ثمن.

أولا: في ظل غياب المباحثات واستمرار الوضع الراهن ، فإن المأزق الذي دام عدة أشهر في عملية تشكيل الحكومة سيستمر خلال الأشهر المقبلة ، وهذا سيؤدي إلى بدعة خطيرة تتمثل في تشكيل حكومات هشة وقصيرة الأمد. هي كانت قد سيطرت على المجال السياسي العراقي منذ عام 2019 وألقت بظلالها على العراق، ما تسبب في تشكيك الرأي العام بأغلبية الأحزاب والتيارات السياسية التقليدية بكفاءة النظام السياسي الحالي بشكل عام. إن ترك مشاكل الناس على الأرض والتوجه إلى العنف والصراعات السياسي سيؤدي إلى تدهور ثقة الجمهور تجاه البنية السياسية برمتها وخيبة الأمل من إمكانية تحسين الوضع في المستقبل ؛ وهي مسألة يفهمها كل منطق سليم بأن تفضيل المصلحة الوطنية يجب أن يطغى على على الاهتمامات الحزبية والجماعية العابرة.

ثانيًا: لن تؤدي المواجهة واستمرار الاقتتال في الشوارع إلا إلى إضعاف العملية الديمقراطية وتشويه سمعة العملية الانتخابية في المستقبل. إن استخدام الجماهير كورقة لعب في معادلة اكتساب القوة من خلال إثارتها سيخلق البذرة الخطيرة لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتدمير العمليات السياسية كحل قانوني وسيحدد مصير النضال السياسي الذي بجماعة واحدة يبدو أنها لا تريد الاستقرار في العراق.

ثالثًا: التخلي عن طريق التفاوض وتبني سلوك المعاملة بالمثل سيوفر بالتأكيد الظروف للأعداء للاستفادة من فرصة خلق الاضطرابات في البلاد. إضافة إلى مؤامرات الغزاة الأجانب في العراق ، الذين يعتقدون أن استمرار فراغ وجود الحكومة القوية في بغداد هو السبيل الوحيد لمصالحهم غير المشروعة ، قد ثبت بالفعل للشعب العراقي أن الحكومات الضعيفة هي التي مكنت داعش من احتلال الموصل وهم بالتأكيد لا يردون تجربة الامر من جديد.

وأخيراً، فإن إضعاف الوحدة الوطنية ضرر آخر لا يمكن إصلاحه ، وستكون النتيجة المشؤومة للظروف المذكورة أعلاه ، ويتطلب مسؤولية جميع الفئات والاتجاهات التي تهتم بالمصالح الوطنية للعراق.
رقم : 1007225
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