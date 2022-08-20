الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آب 2022 ساعة 13:02

السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة

السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
ويقول دبلوماسيون لبنانيون ان منطقة جنتا تعرضت لدمار کبير لکنها استطاعت ان تصمد امام العدو الاسرائيلي فتوسعت فيما بعد عملیات المقاومة من هذا المنطلق وانتشرت في جميع الجنوب وکل لبنان.

ويؤکد دبلوماسيون لبنانيون ان السيد حسن نصرالله ذکر في حديثه شهيدين من لبنان وفلسطين وهذا يؤکد وحدة الدم لدی المقاومة وان النضال مشترک.

رغم ذلک يوضح دبلوماسيون لبنانيون ان السيد نصرالله أبی ان يربط الملف النووي الايراني بالملف اللبناني في مجال استخراج الغاز والثروات اللبنانية وانه لم يربط الملفان يوماً بل رد علی من ربطوا الملفان ببعضهما.

ويقول مختصون في العلاقات الدولية ان السيد نصرالله تکلم عن المقاومة کثقافة مترابطة ما بين فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وغيرها.

ويؤکد مختصون في العلاقات الدولية ان اشارة السيد نصرالله الی النصب التذکاري لجنتا، يمثل في العلوم السياسية والانثروبولوجيا أهمية النُصُب التذکارية واقامتها فهذه النصب تقام لکي يقام عليها ارث ثقافي تستقي منه الاجيال القادمة ارث المقاومة لتصبح منبعاً وشلالاً مستقبلياً.

ويشير مختصون في العلاقات الدولية الی تحية السيد نصرالله الرياضي اللبناني شربل ابوظاهر بسبب امتناعه الظهور امام منافسه الاسرائيلي في ابوظبي مؤکدين ان هذا الموقف وضع مسماراً کبيراً في تابوت التطبيع خاصة أن هذا الرياضي اللبناني هو من عائلة مسيحية والسيد نصرالله بهذه التحية أثبت ان مقاومة التطبيع لاعلاقة لها بالمذهب ولابالطائفة ولکنها ثقافة مقاومة للتطبيع تتوسع.
رقم : 1010121
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
السيد نصرالله والتأکيد علی وحدة دم المقاومة
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
"إسرائيل" تتهم أمريكا بعدم الدراية بالمقترح الأوروبي الخاص بالإتفاق النووي
20 آب 2022
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
حقوق الإنسان الغربية تتحرك ضد الإبادة الجماعية الصهيونية للفلسطينيين
20 آب 2022
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
تصريحات "موسكروفت".. تدل على سياسة الكيل بمكيالين تجاه فلسطين
20 آب 2022
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
19 آب 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
18 آب 2022
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
18 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة