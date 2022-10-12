استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية

وحسب المعلومات المتوافرة ، فإن الفصيل اللبناني القوي المحسوب على التيار الوطني الحر لا ينوي المشاركة في اجتماع الخميس. لأن 13 أكتوبر يوم تاريخي ورمزي للتيار الوطني الحر وهم يعطلون في هذا اليوم احتفالاً. ولم تتضح بعد مواقف الفصائل اللبنانية الأخرى من هذا الاجتماع.



فيما ذكرت بعض المصادر أن فصيل "الجمهورية القوية" المحسوب على القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع سيشارك في الدورة الثانية لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد. لكن المعلومات تظهر أن هذا الفصيل قاطع أيضا جلسة 13 أكتوبر للبرلمان. طبعا ، عدم مشاركة نواب تابعين لسمير جعجع في جلسة مجلس النواب اللبناني ليس بسبب التضامن مع الحركة الوطنية الحرة ، لكن لكل منهم أسبابه الخاصة.



وأكدت مصادر مطلعة في هذا الصدد أنه حسب المواقف التي تتخذها الفصائل المسيحية ، فإن اجتماع الخميس سيكون غير مثمر مثل الاجتماع السابق. وبينما طلب البعض من نبيه باري تأجيل موعد الجلسة إلى موعد آخر ، أكد أن جلسة مجلس النواب ستنعقد في نفس التاريخ 13 أكتوبر ولن يتغير موعدها.



لكن مراقبين سياسيين لبنانيين يرون أنه حتى لو تم تأجيل موعد الجلسة النيابية إلى موعد آخر ، معتبرين أنه لا يوجد مرشح جاد لرئاسة المستقبل ، فإن عقد أي اجتماع لن يكون مجديا. أيضًا ، لا تمتلك أي من الأحزاب القدرة على الفوز بأغلبية المرشحين المطلوبين.



على سبيل المثال ، قدم الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط "ميشال معوض" كمرشح مفضل ، لكن لا يوجد حزب آخر يدعمه.



وبخصوص قضية تشكيل الحكومة ، وعلى الرغم من المأزق الواضح في هذه القضية ، أكدت الأوساط السياسية اللبنانية في حديث مع صحيفة الجمهورية أن عملية تشكيل الحكومة ليست مغلقة والوضع ليس كما وصفته وسائل الإعلام. بدلا من ذلك ، هناك وساطات جارية لإخراج قضية تشكيل الحكومة من المأزق.



وأكدت الدوائر المذكورة ، في هذا الصدد ، أن عباس إبراهيم ، مدير عام الأمن العام اللبناني ، أجرى اتصالات مع الجهات المعنية ، وفي الوقت نفسه ، يقوم حزب الله بتليين موقف جبران باسيل ، رئيس التيار الوطني الحر ، وبالتالي يمكننا أن نرى تقدما في أي لحظة ، في هذه العملية.



وتشير المعلومات إلى أن الوسطاء المذكورين يؤكدون أن هناك إمكانية لتشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة ، وقد أمهلوا أنفسهم حتى 15 أكتوبر ، أي 4 أيام أخرى ، لإكمال مهمتهم للتوسط في حالة تشكيل الحكومة ، ولكن إذا فشلوا في القيام بذلك فسوف ينسحبون من هذه المهمة إلى الأبد.



وحسب هذا التقرير ، فإن الخطة التي تم النظر فيها لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة تقوم على الصيغة التي قدمها نجيب ميقاتي ، رئيس الوزراء المسؤول عن تشكيل الحكومة اللبنانية ، وحسبها ، يفترض أن يكون هناك تغيير في بعض الوزراء. في غضون ذلك طالب جبران باسيل بتغيير جذري في مستوى الوزراء ، وهو ما يرفضه نجيب ميقاتي.



هذا فيما كثف "وليد البخاري" ، سفير المملكة العربية السعودية في بيروت ، جهوده لتوحيد سنّة لبنان من أجل التأثير في عملية انتخاب رئيس جديد ، وفي هذا الصدد قام بجولة في طرابلس منذ وقت قليل. وشدد على أن أهل السنة بعيدون عن التحزب وأن الانتماءات الحزبية يجب أن تتحد فيما بينها.



وقال السفير السعودي في لبنان بعد لقائه مع أشرف ريفي عضو مجلس النواب اللبناني في طرابلس: في هذه المرحلة لبنان على وشك انتخاب رئيس ونؤكد على أهمية التقيد بالمواعيد القانونية، استقرار لبنان يهمنا.. وبهذا نحن ملزمون بتحمل المسؤولية المشتركة. لبنان في مرحلة انتقالية ويجب أن نتحمل مسؤولية مشتركة ، لكن الحلول يجب أن تنطلق من داخل لبنان ، لذلك يلتزم الجميع بتحديد الخيارات السياسية ونتائجها حتى يكون لدى المجتمع الدولي تصور إيجابي عن هذه المؤشرات للتعاون والدعم المشترك في المستقبل.



هذا فيما شن أنصار تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري هجومًا شرسًا على وليد البخاري على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا بنبرة ساخرة أن السعودية تخلت عن طرابلس منذ سنوات والآن جاء سفيرها إلى هذه المنطقة ليتحدث عن محاربة الفساد. كما انتقد الحزب العربي الديمقراطي بشدة رحلة البخاري إلى طرابلس.



وقال الذين التقوا بالسفير السعودي في طرابلس إنه حاول توخي الحذر في تصريحاته عن الأطراف اللبنانية ، وخاصة حزب الله ، وأشار إلى أن: "حزب الله موجود في الساحة اللبنانية ومثل البقية، له معارضين ، كما أن له مناصرين ، لكن يجب أن يتوقف عن التدخل في قضايا الدول العربية الأخرى ، وإذا لم يفعل ذلك ، فعلى أنصاره أن يتقبلوا العواقب ".



أفادت مصادر إخبارية بأن السفير السعودي يواصل رحلاته إلى مناطق مختلفة من لبنان وسيتوجه إلى عكار والبقاع وشبعا في الأيام المقبلة. كما تواصل السفير السعودي مع المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والعيادات وغيرها في لبنان ووعد بدعم مشاريعهم.



حاول السفير السعودي خداع الرأي العام وخاصة حركات الشباب ، وزعم في لقائه بهم أن لديه معلومات تظهر أن حزب الله في أزمة. وفي ظل الانهيار المالي والاقتصادي ، لا يمكن للبنان الاستمرار في دعم حلفائه.



وفي هذا الصدد ، أفادت مصادر ذات صلة بأن لقاءات وليد البخاري واتصالاته مع الشباب اللبناني ، وخاصة المحسوبين على حركة 14 آذار ، ترجع إلى عدم قدرته على ترصيف قيادات هذه الحركة مع السعودية ، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في الاجتماع الأخير لممثلي السنة مع البخاري. على وجه الخصوص ، رفض وليد جنبلاط ، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ، المشاركة في اجتماع السفارة السعودية ويبدو أنه لا ينوي التعاون مع السعوديين.