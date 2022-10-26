تصريحات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة ..وغموض في الموقف السعودي حول التطبيع

ولكن خرجت هذه العلاقات السرية إلى العلن في آب عندما أعلنت الإمارات، حليف السعودية، تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بينما السعودية لم توقع اتفاقا علنيا على خطى الإمارات وظلت العلاقات السعودية الإسرائيلية محل جدل وبحث لدى الكثير من المراقبين، فمن جهةٍ لم يتم الإعلان عن تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني بشكل رسمي ومن جهةٍ اخرى يخرج بين الحين والاخر العديد من التقارير التي تكشف وتفضح لقاءات تتم بين قادة الكيان الصهيوني وبين الدولة السعودية.



في هذا السياق سبق وأن سمحت السعودية للرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل" بعبور أجوائها. عملت السعودية خلال كل السنوات الماضية لتقدّم نفسها على انها قائدة العالم الاسلامي لهذا يرى مراقبون أن السعودية شديدة الحساسية حيال إي إعلان عن تقارب مع "إسرائيل" خشية حدوث ردود فعل وانتقادات بما في ذلك في الداخل السعودي، وحتى في صفوف العائلة الحاكمة وبين أفراد مجتمعها المحافظ.



نتنياهو.. "السعودية بدأت عملية تطبيع تدريجية"



موخراً صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" أن السعودية بدأت عملية تطبيع تدريجية مع إسرائيل، لافتا إلى أن "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع دول خليجية لم تكن لتتم دون موافقة السعودية.



في هذا السياق أضاف "نتنياهو"، في تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "يجب الاعتراف بأن المملكة تتجه نحو التطبيع"، ضاربا المثل بفتح السعوديين المجال الجوي السعودي أمام مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تمكنوا من التحليق إلى دول الخليج، والآن إلى ما بعد دول الخليج"، مضيفا: "لقد كان هذا قرارا مدروسًا حيث تابع بالقول : "لا توجد طريقة يمكن أن تحدث بها اتفاقيات أبراهام مع دول الخليج دون موافقة السعودية.. وأعتقد أن الأمر يسير باتجاه تطبيع المملكة معنا".وزاد: "سيكون هذا هدفي الرئيسي الدبلوماسي إذا تم إعادة انتخابي (رئيسا للوزراء)، كما آمل أن يحدث في غضون أسابيع قليلة"، على حد تعبيره.



أعذار واهية ..كمبرر للتطبيع



كالعادة دائماً يسعى الكيان الصهيوني لتقديم أعذار واهية حول أسباب التطبيع مع بعض الدول العربية لكي تجد تلك الدول لها مبرراً أمام شعوبها التي ترفض التطبيع حيث صرح موخراً رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" وقال إن أسباب تطبيع دول خليجية العلاقات مع إسرائيل، "اتفاقيات أبراهام" كانت بسبب صعود التهديد الإيراني، والقوة الإقليمية التي وصلت إليها إسرائيل".من جهةٍ أخرى أضاف: "لأن إسرائيل دولة رائدة أنتجت آلافًا من الشركات الناشئة وأنتجت الأمن الإلكتروني وأنتجت استخبارات لا مثيل لها ضد الإرهاب، فقد أصبحت مصدر اهتمام كبيرا لبلدان أخرى في 5 قارات، وأيضًا في الشرق الأوسط".وزاد "نتنياهو": "لذا فإن صعود التهديد الإيراني من جانب، وصعود القوة الإسرائيلية من الجانب الآخر، خلقا مصلحة في دول الخليج التي لا تنظر الآن إلى إسرائيل باعتبارها عدوا لها، ولكن باعتبارها حليفتها التي لا غنى عنها لمواجهة تهديد مشترك متمثل في إيران، ولتحسين حياة مواطنيها بالابتكار والتكنولوجيا من إسرائيل".



موقف السعودية بعد التصريحات الإسرائيلية



بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" حول تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وإسرائيل لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي، حيث يبدو ان التصريحات الإسرائيلية تضع السعودية في موقف محرج جداً فمن ناحية تقدم السعودية نفسها كدولة تقود العالم الإسلامي فكيف يتم ذلك في الوقت الذي تصدر تصريحات حول وجود علاقات بين السعودية والكيان الصهيوني. في هذا السياق لايخفى على أحد أن التصريحات الصهيونية الاخيرة التي صدرت سيكون لها ردة فعل كبيرة تجاه السعودية فهذه التصريحات تزيد من كراهية الشعوب العربية والإسلامية للسعودية. فكيف يمكن لبلد يدعى الإسلام أن يقيم علاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني من جهةٍ أخرى اذا لم يكن هناك خطى جديدة قامت بها السعودية نحو تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني فما هو موقف النظام السعودي حول التصريحات التي صدرت من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" حول تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وإسرائيل هل سنرى تصريحات من الجانب السعودي خلال الفترة القادمة تؤكد أو تنفي الخبر ؟



في الختام من الواضح أن السعودية سعت في السنوات الماضية إلى التواصل الجريء مع شخصيات يهودية، وجرى تناول العلاقات مع إسرائيل وتاريخ الديانة اليهودية في وسائل الإعلام الحكومية والمدعومة من السلطات السعودية، فهل ياترى أن السعودية الغنية بالنفط ترى فوائد مالية لربط اقتصادها بالاقتصاد الإسرائيلي. لذلك تسعى نحو التطبيع أم إن الأهداف الاخرى للتطبيع مع الكيان الصهيوني هي من ستقود السعودية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. في الحقيقة ستبقى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" محل جدل لدى المراقبين والمحللين السياسيين حتى يصدر من الجانب السعودي تعليق حول التصريحات الصهيونية الاخيرة التي صدرت.