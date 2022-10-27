سوريا...الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق

وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية السورية "تمكنت من إسقاط عدد من صواريخ العدوان الإسرائيلي". دون أن يذكر تفاصيل عن المواقع المستهدفة.



في السياق، قال مصدر عسكري ان حوالي الساعة 30 :00 من فجر اليوم 10/27/ 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، واقتصرت الخسائر على الماديات .



وفي 21 من الشهر الجاري أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".



وأضاف: "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".



وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين".