تدخل السعودية بإثارة الشغب في إيران يوقف المفاوضات

تدخل الرياض في ما يحدث بطهران، دفع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ليعلن أمس خلال مؤتمر صحفي إنه "لم تجر إثارة موضوع القنوات الدولية الناطقة بالفارسية في أي محادثات ثنائية بين إيران والسعودية".

وأضاف كنعاني "لكننا سوف لن نسكت على ما يحدث وبالتالي سوف تواجه السعودية رداً من إيران جرى دفعها وتحريضها على إثارة الشغب".

بدوره، قال وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إنه إذا لم تتوقف السعودية عن دعم الشغب، "فإنها ستواجه إجراءات مضادة من الجمهورية الإسلامية".

وقال جلال زاده في حديثه لوكالة أنباء "فارس نيوز": "نعتقد أن المملكة العربية السعودية يجب أن تعوض".

وتؤكد الحكومة الإيرانية إن ما يحدث من اضطرابات وشغب تحركها دولاً أجنبية من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الغربية.

وقال وحيد جلال زاده عن المفاوضات مع السعودية، "في المفاوضات الدولية، يتم فحص كل قضية وقضية على حدة ، على سبيل المثال، في هذه المناقشة لخطة العمل الشاملة المشتركة، يتم تحليل وفحص كل قضية، مثل العقوبات والضمانات على حدة".

بدوره، نقل مصدر دبلوماسي عربي لـ "جاده إيران"، إن السعودية أبلغت إيران عبر قنوات التواصل أنها قررت تعليق التفاوض معها، كذلك فعلت الأردن ومصر.

كما قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مساء الثلاثاء، في حديثه لقناة الجزيرة القطرية، "نواصل وساطتنا بين السعودية وإيران والاجتماعات مستمرة لكن النتائج بأيديهم".

كما زعمت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين وأميركيين قوله إن "الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف بالمملكة".

وبحسب المصادر "السعودية والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله "لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة"، مضيفاً "نحن قلقون من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية".