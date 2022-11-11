سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان

من أين بدأت القصة؟



كل الأخبار والاضطرابات التي أحاطت باتفاق الطائف في الأيام الأخيرة تنتهي في مكان واحد ، وهو سفارة المملكة العربية السعودية. ونظم السفير السعودي في لبنان، وليد بن عبد الله البخاري، لقاء السبت بجمع أكثر من 1000 شخصية لبنانية سياسية واقتصادية ودبلوماسية وأكاديمية لمنع ظهور الأصوات الناقدة لاتفاق الطائف على ما يبدو.



أشارت بعض الجلسات غير الرسمية في الأوساط السياسية اللبنانية إلى أن سويسرا وفرنسا تعتزمان إقناع الأحزاب السياسية اللبنانية بمراجعة اتفاق الطائف وتبديلها باتفاق آخر.



هدنة الطائف هي اتفاقية تم توقيعها عام 1989 بين قادة مختلف الأحزاب والجماعات اللبنانية في السعودية ، وتمكنت من إنهاء 15 عامًا من الحرب الأهلية الدموية بعد تفاهم حول كيفية تقاسم السلطة.



فور نشر هذا الخبر ، رفض وليد البخاري ، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان ، من خلال رسالة على حسابه على تويتر أي تغييرات في معاهدة الطائف، وهدد لبنان ضمنيًا بانعدام الأمن والتفكك إذا تم التخلي عن هذه المعاهدة.



وفقًا لهذه المقدمة ، على الرغم من أنه يبدو أن موقف المملكة العربية السعودية هو رد فعل أكثر مما هو عمل مدروس ، ولكن من خلال فحص أهداف السعوديين ، فإن الحلم الجديد الذي رآه قادة الرياض من خلال تسليط الضوء على قضية اتفاق الطائف، يمكن أن يعتبر رد الفعل ذاك بمثابة عمل مدروس، حتى مسؤولي المقاومة من حزب الله على وجه الخصوص وحركة أمل وغيرهم لم يبدوا معارضتهم لاتفاق الطائف ، الأمر الذي يثير قلق السعوديين والفصائل المحلية التي تدعمها. وفي هذا الصدد ، أكد الشيخ "نبيل قاوق" ، عضو المجلس المركزي لحزب الله ، أن أياً من الأطراف المعنية في البلاد لم يقترح تغيير اتفاق الطائف.



أهداف السعودية



صراخ السعوديين في إعلان دعمهم للحفاظ على استقرار لبنان والتعبير عن القلق من النتائج المؤسفة المحتملة لمراجعة اتفاق الطائف، لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع نهج سياسة الرياض الخارجية تجاه لبنان في السنوات الأخيرة. أي نهج قطع المساعدات المالية عن الحكومة اللبنانية لأخذ رئيس الوزراء الرسمي كرهينة وقطع العلاقات السياسية (بسبب موقف وزير الإعلام السابق في بيروت جورج قرداحي)، لذلك يمكن الاستنتاج أن الرياض تجري تغييرات في مواقفها تجاه التطورات في لبنان وتبحث عن نهج أكثر فاعلية، لأنه حسب حلفاء الرياض ، فإن السياسات العقابية ضد بيروت لم تتسبب فقط في زيادة شعبية المقاومة وعدم تهميشها، لكن أفكار هذا التيار أصبحت أكثر بروزاً ضد منافسيها بين الرأي العام الداخلي ، وخصوصاً أن حزب الله استطاع الظهور على أنه الحامي الوحيد لمصالح لبنان في فراغ الدعم الخارجي من حكومة بيروت بانتصارها الرائع في قضية نزاع الغاز مع الكيان الصهيوني. لذلك ، فإن الرياض ، متذرعة بقضية مهمة مثل عدم القدرة على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة ، أشغلت اللبنانيين كثيراً في الأشهر الأخيرة ، وانخرطت مرة أخرى في التلاعب السياسي بتطورات لبنان.



في غضون ذلك ، وحسب السعوديين ، فإن المناورة على اتفاق الطائف يمكن أن تعوض النكسة التي سببها دور المقاومة وإيران في لبنان. لأن، أولاً ، اتفاق الطائف يذكرنا بدور السعودية في إنهاء الأزمة الكبرى في لبنان في السنوات الماضية ، وبطبيعة الحال ، فإن أي إحياء لها يتم تماشياً مع التأكيد على نهج الرياض التاريخي في دعم السلام والاستقرار في لبنان. وحتى لا يكون هناك رأي سلبي في أوساط الجمهور ، على الجمهور العام اللبناني أن يقلل من سياسات التدخل والتوتر التي تنتهجها السعودية في الأوضاع الداخلية لهذا البلد.



إن إلقاء نظرة على مواقف السياسيين اللبنانيين البارزين في اجتماع السبت يظهر بوضوح استغلال الرياض الواضح لقضية اتفاق الطائف. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن المنتدى دليل على أن المملكة العربية السعودية لا تزال تقف إلى جانب لبنان ، وأظهر الإقبال الكبير أن الجميع متفقون على أن الاتفاق لا يزال أفضل اتفاق تم تنفيذه.



كما أشار السياسي اللبناني البارز الأخضر الإبراهيمي إلى رفيق الحريري ، رئيس الوزراء الأسبق ، والأمير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الراحل ، بأنهم كانوا "كانوا أبطال اتفاق الطائف".



هدف آخر للسعوديين هو بلا شك تعطيل عملية تشكيل حكومة جديدة يلعب فيها حزب الله دوراً بارزاً. على الرغم من أن تشكيل مجلس النواب اللبناني الحالي هو الذي لا يتمتع فيه أي فصيل أو تحالف بالأفضلية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية



لكن حزب الله وحلفاءه في 8 آذار يعتبرون القوة المهيمنة في مجلس النواب ، ومن هذا المنطلق يستحيل اختيار شخص دون موافقة المقاومة.



في غضون ذلك ، كانت رئاسة ميشال عون التي دامت ثماني سنوات كشخصية قريبة من المقاومة تجربة مريرة للغاية لمصالح الرياض ونفوذها وخططها في لبنان. الحقبة التي احترق فيها سعد الحريري أهم حليف للرياض في لبنان ورحل ، بينما عانت حركة 14 آذار المقربة من السعودية من تفكك وانقسام كبيرين ، لكنها كانت ثابتة بشكل كامل أمام قضية سلاح حزب الله وتعييناته السياسية.



خلال جولات التصويت الثلاث التي أجريت حتى الآن لانتخاب الرئيس ، احتشد الفصيل المقرب من السعودية خلف ميشال معوض ، المرشح المعارض بشدة لحزب الله. وفي الجلسة الثالثة يوم 20 أكتوبر ، في أفضل أداء له ، تمكن معوض من الحصول على أصوات 42 نائبا فقط ، وهو أقل من نصف الدعم المطلوب في الجولة الأولى. في جميع الحالات ، انسحب عدد كبير من نواب حزب الله من البرلمان لتجنب اكتمال النصاب القانوني للجولة الثانية ، مما يجعل من غير المرجح أن يفوز البديل بـ 65 صوتًا اللازمة.



في هذه الحالة ، دخلت المملكة العربية السعودية الميدان من خلال طرح خطة دعم اتفاق الطائف ووضعها على جدول الأعمال مرة أخرى ، ليس لتقريب المجموعات المختلفة حول انتخاب رئيس مشترك ، بل على العكس من ذلك ، فإنها تبين أن عمل المقاومة (الشيعة) في منع انتخاب الشخص المعني للرياض سيظهر نوعاً من الاضطراب في اتفاق الطائف. وحسب اتفاق الطائف ، فإن المناصب الرئيسية الثلاثة ، هي رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، مُنحت للمسلمين السنة ، والمسيحيين الموارنة ، والشيعة على التوالي ، ولا يزال هذا المبدأ سائداً حتى اليوم. لكن الآن ، يدعي السعوديون أن معارضة تياري الشيعة الرئيسيين (حزب الله وحركة أمل) لاختيار الشخص الذي تريده الرياض لمنصب الرئيس ، هو هجوم مباشر على المبادئ الأساسية لتقسيم السلطة في لبنان بناء على اتفاق الطائف.



أخيرًا ، من البنود التي أكدت عليها السعودية وحلفاؤها في اتفاق الطائف ، والتي تُستخدم دائمًا ضد حزب الله ، مسألة سلاح المقاومة. حيث يدعو البند الأول من الاتفاقية إلى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها من قبل حكومة هذا البلد بعد ستة أشهر من تعديل وثيقة تشكيل حكومة الوفاق الوطني،و إعادة التأكيد على هذا البند هو من المؤامرات السعودية على استقرار لبنان. خلال السنوات الـ 33 التي مرت منذ اتفاق الطائف ، لم نشهد أبدًا أن حزب الله استخدم أسلحته للترويج لسياسات داخلية ضد خصومه ، ولكن القوة العسكرية لحزب الله كحامي لأمن لبنان ضد تهديدات النظام الصهيوني والدفاع عن مصلحة البلد يمكن النظر لها كمساعدة جديرة للحكومة اللبنانية والجيش. حقيقة أن اللبنانيين يتقبلونها اليوم أكثر من أي وقت مضى ، وبالتالي فإن مقاومة السعوديين ما هي إلا نقش على الماء ، لأن لا حزب الله سيبتعد عن مواقفه المبدئية في التعامل مع التدخل الخارج في انتخاب رئيس مستقل، ولا لعبة السعوديين الملتوية مع اتفاق الطائف ستعيد سمعتهم المفقودة.