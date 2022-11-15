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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:17

خاشقجي اليمن.. انتهى الكلام امام بشاعة ووحشية واجرام النظام السعودي!

خاشقجي اليمن.. انتهى الكلام امام بشاعة ووحشية واجرام النظام السعودي!
الجريمة التي كشفتها منظمة إنسان للحقوق والحريات. باتت تُعرف على تويتر تحت وسم 'خاشقجي اليمن'، لأنها أعادت الى الأذهان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله وتقطيعه بالمنشار الكهربائي في قنصلية بلاده في اسطنبول بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

خاشقجي اليوم هو علي عاطف هضبان العليي، شاب يمني يبلغ من العمر اربعة وعشرين عاما، من أبناء محافظة المحويت، ولاسباب لاتزال مجهولة تم خطفه من قرب مقر عمله في الرياض، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم خنقه.

الأدلة التي كشفت عنها "منظمة إنسان للحقوق والحريات" تشير إلى تلقى العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل "واتس آب" من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، مشيرة الى ان أجهزة الأمن السعودية عملت على إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب اليمني العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بتشريح الجثة أو الحصول على تقرير أمني حول الجريمة.

وسوم #خاشقجي_اليمن و #كلنا_الشهيد_علي_العليي و #الموت_لال_سعود وصلت الى الترند في أغلب الدول العربية بعد الكشف عن الجريمة البشعة التي نفذها الامن السعودي بحق علي عاطف العليي.

"عبدالرحمن الأهنومي" نشر صور جثمان الضحية والتهديدات التي تعرض لها وعلق قائلا:

"ذهب ليغترب في الرياض بتاشيرة ليجمع نفقات عرسه واصلاح بيت والديه ظل امن الدولة السعودي يلاحقه وبعد اخر تهديد كما بالصورة اختفى وانقطعت اتصالاته بعد أيام ظهر جثة بشرطة المنار بالرياض وعليها اثار التعذيب وصب مواد مذيبة دفنه الامن السعودي ليلا وادعى بأنه انتحر علي العلي خاشقجي اليمن"

"فيصل مدهش" انتقد بشدة صمت منظمات حقوق الانسان امام الجريمة السعودية البشعة.

"النظام السعودي يعدم خاشقجي جديد من اليمن.. أين الإعلام وأين مظمات حقوق الإنسان الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على جمال خاشقجي، لماذا لا نسمع أصواتكم مع هذا المسكين، أم أن أمريكا كانت من تحرككم مع خاشقجي وليس من منطلق إنساني؟."

"أمةالملك الخاشب" وصفت نظام آل سعودب بأنه "نظام نازي يتلذذ بشرب الدماء"، قائلة:

"ماذنب هذا الشاب حتى تقتل أحلامه وتستباح دماءه؟ اللعنة على آل سعود الموت لأل سعود يقتلون الأفارقة واليمنيين وغيرهم من بني الإنسان ويستقبلون المغنيات من شتى أبقاع العالم لا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع ونرى بالأدلة الموثقة جرائم أل سعود"

نظام آل سعود: جرائم بالجملة لاتنتهي

"مازن هبه" قال:

النظام السعودي لم يرتكب جريمة واحدة فقط بحق المغترب اليمني #علي_عاطف_العليي فقد ارتكب جريمة تعذيب وحشية وجريمة إعدام بدون محاكمة ومحاولة إخفاء القضية ودفن الجثة بدون إجراءات قانونية جريمة أخرى بالإضافة إلى تهديد أقاربه بالسجن إذا طالبوا بتشريح جثته.
رقم : 1024803
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