الأمم المتحدة تنتقد سلوك آل خليفة العنصري.. ولكن ما الفائدة؟!

وحسب موقع بحرين ليكس، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، في نشرها ملاحظاتها النهائية حول مراجعة الوضع في البحرين في عام 2022، عن قلقها إزاء السلوك العنصري في البحرين، وخاصة مع العمال الشيعة والمهاجرين.



وانتقدت هذه اللجنة تجاهل نظام آل خليفة لقضايا حقوق الإنسان الرئيسية في البحرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا المتعلقة ببيئة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاتجار بالبشر والعمال المهاجرين، والقوانين المتعلقة بالمواطنة الوطنية وحقوق البحرينيين والأجانب.



يذكر أن البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ أكثر من 30 عامًا في 27 مارس 1990.



ومنذ ذلك الحين، أجرت اللجنة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية 5 مراجعات للبحرين، في كل مرة تبين أن آل خليفة لا يزال أمامهم طريق طويل قبل أن يدعون أنهم نفذوا الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها الدولية.



وفي نفس السياق أعلن "حسين عبد الله"، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB): أن التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري CERD يشير إلى مجموعة من التوصيات التي لم يتم تنفيذها في البحرين. لا نعرف كم من الوقت ستستغرق البحرين لقبول أزماتها الحقوقية وما إذا كانت ستحاول حقًا معالجتها.



وقال خبير في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري: إن التقرير الأخير المقدم من الحكومة البحرينية لا يتضمن معلومات كافية عن قدرة المحاكم الوطنية على التدخل في قضايا حقوق الإنسان. لذلك، على حكومة البحرين تقديم معلومات إضافية تتضمن تعريفا واضحا للتمييز العنصري.



بعد قراءة هذا التقرير، أعرب أحد خبراء اللجنة عن قلقه، ولا سيما إزاء عدم استقلالية وشفافية المعهد الوطني لحقوق الإنسان في البحرين.



فيما يتعلق بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، في التوصية الأخيرة للجنة المذكورة، كان من المهم للغاية أن تغلق حكومة البحرين فضاء المجتمع المدني.



لذلك، نصحت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري حكومة البحرين بتعديل القوانين المتعلقة بحظر الأنشطة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.



في هذا الصدد، دعت لجان أخرى في الأمم المتحدة إلى خلق مساحة أكبر للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعديل القوانين لخلق مجتمع مدني سليم في البحرين.



إضافة إلى ذلك، أوصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) البحرين بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع باستقلالية كافية.



كما ذكرت اللجنة المذكورة فيما يتعلق بقضية العمال المهاجرين والاتجار بالبشر أن العمال الوافدين لا يزالون يواجهون المضايقات في البحرين ويبدو أن نظام الكفالة لا يزال قائما.



وأعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء نقص الحماية لعاملات المنازل المهاجرات، قائلة إنهن لا يتمتعن بحماية كاملة بموجب قوانين العمل المحلية، ولا سيما ضد الاعتداء الجنسي.



وشددت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري على قوانين الجنسية البحرينية وانتقدت في البداية عجز النساء في بعض الحالات، بما في ذلك نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.



كما أعربت اللجنة المذكورة عن قلقها إزاء المعاملة العنصرية للطائفة الشيعية في البحرين المحتجزين بتهم باطلة.



ودعت هذه اللجنة حكومة البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ جميع توصيات هذه اللجنة وتوصيات لجان مناهضة التعذيب ومجلس حقوق الإنسان والتوصيات الأخرى الصادرة عن الهيئات الرسمية للأمم المتحدة.



وكان مركز الأبحاث الأمريكي "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" قد ذكر في تقريره مؤخرًا أن النهج القبلي يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية البحرينية في ظل القمع والتمييز الديني المخطط له في هذا البلد. حيث تشهد البحرين هذا الانقسام الديني والقمع منذ سنوات عديدة.



يذكر اسم نظام آل خليفة، الذي يحكم البحرين منذ عام 1975، دائمًا على أنه أحد منتهكي حقوق الإنسان الجسيم إلى جانب المملكة العربية السعودية، والنقطة المشتركة بين هذين النظامين هي القمع الشديد للشيعة في بلادهم.



احتجزت البحرين آلاف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011، وتعرض بعضهم لمحاكمات جماعية في حين تدعي البحرين أنها تحاكم الجناة وفقًا للقوانين الدولية، وبالتالي لا تقبل انتقادات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات فيما يتعلق بالمحاكمات وظروف الاحتجاز.



بعد عام 2011، كثف نظام آل خليفة قمع المتظاهرين ومنتقدي آل خليفة وسيطر على حسابات مستخدمي الفضاء الإلكتروني وقطع الإنترنت في أوقات الحاجة ومارس الرقابة الصارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفرض قيود على أنشطة وكالات الأنباء الدولية، واعتقل الناشطين الإعلاميين وحقوقيين كانت وهذا النظام يستمر بممارساته هذه مع عدم الالتفات إلى انتقادات منظمات حقوق الإنسان.



السجناء السياسيون في البحرين يتعرضون للتعذيب والاضطهاد، ونظام آل خليفة يسكت أي صوت معارض بالاعتقال والتعذيب والإعدام.



حسب المنطق القبلي للنظام السياسي في البحرين، وكذلك استنادًا إلى الحقائق والأرقام، تعرض المواطنون الشيعة وهم أحد المكونات الأساسية للمجتمع البحريني، للتمييز والحرمان الممنهجين من قبل نظام آل خليفة.



في الواقع، فإن وضع التمييز في البحرين هو عكس البلدان الأخرى عادة ما يتم تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالتمييز والحرمان في جميع البلدان فيما يتعلق بالأقليات. لكن التمييز ضد الشيعة في البحرين يحدث في حين أن أكثر من 75٪ من سكان البلاد هم من الشيعة.



في الواقع دائماً ما كان الرد الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مشابهاً للردود على الانتهاكات في المملكة العربية السعودية ، فهو مصحوب بصمت من بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أو في أحسن الأحوال مثالياً، يقتصر على بعض التصريحات والإدانات الشفوية والسطحية من قبل بعض الدول الأوروبية ، ولم ترغب الدول الغربية والأوروبية أبداً في محاسبة البحرين ومحاكمة حكامها على أفعالهم اللاإنسانية.



فالدول الغربية، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحركوا أبداً تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة، كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين ويبدو أن صمت هذه الدول تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كسوق لتصريف أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إضافة إلى استضافتها لقواتهم في قواعد عسكرية على أراضي البحرين ، بدلاً من انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان.