خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية

منصب "بن غفير" الجديد في الكابينة الوزارية



في سياق تشكيل ائتلاف مع أحزاب اليمين ، سعى نتنياهو إلى استقطاب شخصية لهذا الائتلاف ، تحذر منه حتى الأحزاب الدينية المتطرفة. وصل إيتامار بن غفير ، رئيس حزب عوتصما ، إلى نقطة في تطرفه الديني ، حيث كانت حتى الأحزاب الدينية تهرب من تشكيل تحالف معه. وعندما اقترح "نتنياهو" على "سموتريتش" تشكيل ائتلاف جديد مع "بن جوير" ، واجه رد فعل سلبيًا شديدًا من منه. وأظهر نوع رد فعل "سموتريتش" أنه لم يكن فقط غير مهتم بهذا الائتلاف بأي شكل من الأشكال ، بل لم يكن يتوقع هذا الاقتراح من "نتنياهو" وفاجأه كثيرًا. لكن ما حدث خلف الكواليس من الاتفاقات اللاحقة بين "نتنياهو" و "أسموتاريش" جعل هذا الائتلاف حقيقة واقعة ، وشكل " سموتريتش " و "بن غفير" تحالف "التحالف الصهيوني" لدخول الانتخابات.



أخذ "بن غفير" و "سموتريتش" زعامة أحزابهم من الممنوعين من حضور الكنيست بسبب تصريحات عنصرية في الكيان الصهيوني. ومع ذلك ، فقد اعتبر "بن غفير" سيئ السمعة من قبل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا ، بسبب أفعاله التفريقية بين اليهود. في خضم الحملات الانتخابية حاول "سموتريش" مرة تعطيل هذا الائتلاف ، لكن "نتنياهو" أقنعه مرة أخرى بالإبقاء عليه، لكنه انهار بعد الانتخابا. كل هذا الإصرار من قبل نتنياهو كان من أجل "بن غفير" الذي لم يستطع الحصول على أصوات بنفسه لدخول الكنيست بمساعدة ائتلاف "سموتريتش" .



الآن دخل بن غفير الكنيست ، وتم التوصل إلى أول اتفاق لشغل مناصب وزارية بين نتنياهو وبن غفير حيث عينه وزيرا للأمن الداخلي وتطوير الجليل والنقب، وهي الوزارة التي أسسها "نتنياهو" لـ "بن غفير"



تشمل صلاحيات بن غفير قيادة شرطة حدود الضفة الغربية، والتي كانت قيادتها في السابق تحت سيطرة وزارة الحرب التابعة للكيان الصهيوني. من جهة أخرى ، عُهد بصلاحية تطوير منطقتي الجليل والنقب ، اللتين كانتا نقطة الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين عام 1948 ، إلى "بن غفير".



إضافة إلى هذه المناصب ، فإن نائب وزير الاقتصاد ورئيس لجنة الأمن العام في الكنيست لهما أيضًا هذه الصفة المتطرفة. النقطة المهمة هي أن منصب "بن غفير" هو منصب جديد يركز على الضفة الغربية وليس له أي سلطة على أمن الأراضي المحتلة والمدن الصهيونية هناك.



مجموع هذه الصلاحيات يظهر أن "نتنياهو" اختار بن غفير للسيطرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي 1948. في عام 2021 ، خلال معركة "السيف المقدس" ، قام بن غفير بتعبئة مجموعة من المستوطنين المتطرفين المسلحين ، والهجوم بهم على مناطق الفلسطينيين في منطقة الجليل، ومع الجرائم التي ارتكبها هناك استطاع إخماد الانتفاضة الفلسطينية هناك ، بما في ذلك مدينة اللد ، والآن هي تحت نظر "نتنياهو". وهو تصعيد حذر "بيني غانتس" من تكراره في حكومة الكيان الصهيوني الجديدة.



الآن يبدو أنه باختيار بن غفير قائدًا عسكريًا للضفة الغربية ، يستطيع "نتنياهو" تنفيذ خطة "ضم الضفة الغربية" التي وعد بها اليمين المتطرف والمتطرفين الدينيين في عام 2020.



يشار إلى أن سلطة تطبيق قوانين الأراضي المحتلة عام 1948 في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية قد تم تفويضها أيضًا إلى "بن جوير". والسلطة التي يعني تنفيذها ضم المستوطنات الصهيونية للضفة الغربية لأراضي عام 1948 ، وفي عام 2020 اقترحها "نتنياهو" كخطوة أولى في تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية.



الاعتداء على قيادة الضفة الغربية



إلى جانب تعيين "بن غفير" وزيراً للأمن الداخلي ، تخلى " سموتريتش " أيضاً عن منصب وزارة الحرب خاضعاً لتسليمه وزارة المالية مع تمديد. طلب سموتريتش تسليم "مكتب الإدارة المدنية في الضفة الغربية" تحت إشراف وزارة الحرب التابعة للكيان الصهيوني إليه، أي إن جزءا من صلاحيات وزارة الحرب يجب أن يُنقل إلى وزارة المالية ، ويجب أن يُمنح الجزء الذي له صلاحيات الشؤون المدنية في الضفة الغربية في جيش الكيان الصهيوني.



هذا الطلب من "سموتريتش" لم يتم الاتفاق عليه بعد ولم يتمكن من تنفيذ طلبه ، لكن هذا الشرط الأولي يُظهر أن سموتريتش يتجه هو الآخر نحو ضم الضفة الغربية. يُذكر أن مكتب الشؤون المدنية في الضفة الغربية عبارة عن هيكل أنشأه أرييل شارون في عام 1981. في ذلك الوقت ، وبإنشاء هذا المكتب ، ترك "شارون" الشؤون المدنية للفلسطينيين للجيش الصهيوني. والآن يتطلع سموتريتش للسيطرة على هذا القطاع.



حتى الآن لم يتم بوضوح تحديد ما هي نيته الرئيسية ، لكن هذا الطلب الأولي يظهر أن سموتريتش - وهو من الشخصيات المقربة من "نتنياهو" - لديه خطة جادة لهذه المنطقة. وببرنامج لن يكون بعيدا عن خطة "نتنياهو" لضم الضفة ، وهذا الشرط والمطلب ربما تم اقتراحه بالتنسيق مع "نتنياهو".



ويشير تحرك "بن غفير" و "سموتريتش" نحو الهيمنة على المناصب التي توفرها لهما الضفة الغربية ، إلى أن الضفة الغربية هي إحدى أولويات الحكومة الجديدة للكيان الصهيوني. حكومة نصف مقاعدها في أيدي اليمين المتطرف والنصف الآخر في أيدي متطرفين دينيين. وكان أهم برنامج اتبعته هاتين المجموعتين في السنوات الماضية هو ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة.