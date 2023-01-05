بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا

انتقد "تشارلز ميشيل" ، رئيس المجلس الأوروبي ، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية منتصف ديسمبر ، النهج الأمريكي في حرب أوكرانيا وأكد أن واشنطن تعطي الأولوية دائمًا لمصالحها الاقتصادية في حرب أوكرانيا. لكن الدول الأوروبية تكبدت خسائر وتكاليف أكثر من أمريكا من هذه الحرب.



واحتج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الاوضاع وقال إن الأسعار التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات الغاز إلى أوروبا "غير ودية". وأكد جوزيف بوريل ، رئيس السياسة الخارجية الأوروبية ، أن الأوروبيين قلقون بشكل متزايد بشأن تأثير السياسات الأمريكية على الشركات الأوروبية. في الأسبوع الماضي ، أعلنت مجلة بوليتيكو في تقرير لها أن الدول الأوروبية غاضبة من واشنطن بسبب التصرفات السلبية الأمريكية في الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي في مقابلة مع هذه المجلة: إن أمريكا تستفيد إلى أقصى حد من هذه الأزمة ، لأنها تبيع المزيد من الغاز لأوروبا بأسعار أعلى ، لأن الحكومة الأمريكية تبيع المزيد من الأسلحة.



أمريكا هي السبب الحقيقي للحرب في أوكرانيا



بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ، تمر الدول الأوروبية بفصل جديد من التاريخ ، حرب هي نتيجة سياسات الولايات المتحدة وحلفائها ، بما في ذلك النظام الصهيوني وإنجلترا ، وأعضاء المجتمع الأوروبي يدفعون ثمن ذلك. أحد المكونات الفعالة المهمة في أوروبا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و ... هي قضية الطاقة. يبدو أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا ، ستواجه الدول الأوروبية في مجال الطاقة مشاكل أكثر خطورة في عام 2023. بناءً على الدراسات والإحصاءات للوضع الحالي ، يتم تحليل التحديات القادمة مثل التهديدات والفرص لبعض الدول الأوروبية.



حالة أزمة الطاقة في أوروبا



بما أن أوروبا تمر حاليًا بنقطة تحول ، وإلى حد ما ، فإنها تمر بنقطة تحول تاريخية مهمة ؛ لذلك ، قد تتسبب أي سياسة لعام 2023 في أن يكون لوضع الدول الأوروبية مستقبلًا متفائلًا ومتشائمًا نسبيًا. والسؤال هو كيف سيكون وضع الدول الأوروبية في مجال الطاقة في عام 2023 وهل هناك أي متغيرات في ميزان الطاقة للخروج من هذه الأزمة التي هي مصدر العديد من المشاكل في أوروبا؟



بالنظر إلى أن استهلاك الطاقة الأحفورية في أوروبا يبلغ 76٪ بشكل منفصل (30٪ نفط ، 34٪ غاز ، 11٪ فحم). بعبارة أخرى ، يبلغ اعتماد أوروبا على الطاقة الأحفورية 76٪. يشير مقدار الاستهلاك والاعتماد المذكور إلى أن التأثير الأكبر لمجال الطاقة في أوروبا هو الوقود الأحفوري وأن استبدال العوامل البديلة غير موجود عمليًا أو غير مهم بسبب الاعتماد الشديد.



وضع ألمانيا عام 2023



بسبب الوضع الجيوسياسي ، لا تتأثر جميع المدن والدول الأوروبية بالدرجة نفسها في أزمة الطاقة والأزمات الناتجة عنها. وستعاني مدن هامبورغ وميونيخ ووارسو وبودابست وبلدان ألمانيا وبولندا أكثر من غيرها في عام 2023. أحد أسباب ذلك هو الاعتماد على طاقة الغاز ، وأي لعبة سياسية دون بعد نظر ستؤدي إلى أزمة أكثر خطورة وحتى تراجع التصنيع في أوروبا الغربية ، وخاصة ألمانيا الصناعية ، في عام 2023.



في عام 2022 ، كان الاقتصاد الألماني في حالة سيئة ، والتدبير الخاطئ لرجال الدولة الألمان هذا العام كان بسبب التأثير الكبير للولايات المتحدة ، ما تسبب في احتجاجات واسعة النطاق من قبل كل من موظفي التمريض والطبقة العاملة. إذا نجحت مطالب هذه الاحتجاجات ، كزيادة الراتب ؛ سيسبب اضطرابًا في أجزاء أخرى من الوضع الاقتصادي ، بما في ذلك زيادة تكلفة السلع والخدمات. بمعنى آخر ، ستؤدي أي زيادة في الأجور إلى مزيد من التضخم ، بل حتى أن تنفيذ حزم دعم المعيشة سيؤدي أيضًا إلى حدوث عجز في الميزانية ؛ لأن أصل هذه المشاكل لم يتم حله أو لم يكن حله فعالاً. السبب الرئيسي وأصل مشاكل الدول الأوروبية هو الاعتماد على سياسات الغرب وأمريكا ، وفي هذه الحالة ، فإن أي صدمة في ارتفاع أسعار الطاقة ستؤدي إلى هروب الشركات والمستثمرين من أوروبا ، وسينتج عن ذلك ، التراجع الكامل للتصنيع في بلدان مثل ألمانيا ، ووفقًا للتقارير الإحصائية التي نشرتها ألمانيا منذ الحرب في أوكرانيا، فقد واجهت انخفاضًا في معدل نمو الإنتاج ، ومع احتمال زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المعدية مثل Covid-19 ، مع الانقطاع الكامل للغاز الروسي ، سيصبح وضع ألمانيا أيضًا أكثر تشاؤمًا ، ومع تراجع التصنيع في بلدان مثل ألمانيا ؛ سيتم ملأ الفجوة في قطاع الصناعة من قبل البلدان الأخرى التي لديها فرص جديدة ، والتي ستشمل في الغالب الدول غير الأعضاء في الناتو وغير العدائية مع روسيا.



الارتباك السياسي في أوروبا



بالنظر إلى وضع الدول الأوروبية وخلافاتها والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي سببتها الحرب في أوكرانيا ، يبدو أنه لا توجد سياسة ديناميكية وتشغيلية للخروج من الأزمات الخطيرة المتصورة في عام 2023 ، وهناك ارتباك في صنع السياسة الاستراتيجية. سيؤدي هذا الارتباك السياسي إلى زيادة مستوى ضعف الدول الأوروبية المختلفة في عام 2023 ، وإذا استمر هذا الاتجاه (النفوذ السياسي الأمريكي في أوروبا) ، فسوف يزداد اعتمادها على الغرب بالدرجة نفسها، وبعض الدول التي ستتضرر لأسباب مختلفة ، بما في ذلك الأزمات التي سببتها الحرب في أوكرانيا ، هي: ألمانيا والنمسا وإيطاليا بسبب اعتمادها على طاقة الغاز في الصناعة ، تليها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا بسبب سياساتهم الاقتصادية الانكماشية للولايات المتحدة. يمكن لبعض الدول الأوروبية أن تخلق وضعًا أكثر ملاءمة لنفسها من خلال سياسات ذكية ، والتي تشمل: البلقان ، وصربيا ، والنرويج ، وجنوب أيرلندا (غير البريطانية).



حالة الاضطراب في أوروبا عام 2023



بشكل عام ، الدول التي لديها أقل التحديات والصراعات مع روسيا وغير الأعضاء في الناتو ، فيمكن تصور وضع أكثر ملاءمة لها في عام 2023. من ناحية أخرى ، فإن العوامل المؤثرة الأخرى في العالم وأوروبا هي التغيرات المناخية والاحتباس الحراري العالمي ، ما سيزيد من أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. كما أن زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بسبب السياسة النقدية الأمريكية ستؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل معدل النمو ، وخاصة في ألمانيا. إجمالاً ، ستؤدي هذه المكونات ، إضافة إلى حالات أخرى ، إلى تفاقم الأزمات والاضطرابات الاجتماعية في عام 2023. يبدو أنه مع استمرار هذا الاتجاه في الحوكمة الأوروبية ، ستصبح الاضطرابات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية في أوروبا أكثر إثارة للقلق في عام 2023 ، والتي نجمت عن سياسات الأمريكيين وامتثال واعتماد الحوكمة الأوروبية على الولايات المتحدة. في الواقع ، تستغل الولايات المتحدة قدرة الدول الأوروبية على الهروب من الانحدار ، لتثبيت موقعها السياسي والاقتصادي والمهيمن في العالم ، وهذه حقيقة أن الولايات المتحدة هي الأكثر استفادة من استمرار الحرب في أوكرانيا ، التي تبعد آلاف الأميال عنها.



الاستغلال الاقتصادي لأمريكا لأوروبا في حرب أوكرانيا



على الرغم من التأثير الواسع للوبي الأمريكي في أوروبا ، فإن أحد السيناريوهات المحتملة لعام 2023 هو صراع ونشاط أوروبا مع الولايات المتحدة ومحاولة تقليل الاعتماد على الغرب ، ونتيجة لذلك كان هناك سياسة "أوروبا دون أمريكا". وفقًا للبيانات الإحصائية للوكالة الأوروبية للطاقة الدولية ؛ تواجه الدول الأوروبية حاليًا عجزًا قدره 27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، منها 17٪ تزودها روسيا ، و 22٪ من النرويج ، و 10٪ من الجزائر ، والباقي من دول أخرى. بعد بدء الحرب في أوكرانيا ، تزود أمريكا أوروبا بحوالي 25٪ من احتياجها من الغاز السائل(LNG) . يمكن الاستنتاج بسهولة أن الولايات المتحدة قد نظرت في مصالحها المختلفة من خلال خلق سياسة توتر واستمرار الصراع والحرب في أوكرانيا. في الواقع ، ذهبت أرباح الحرب في أوكرانيا إلى جيوب شركات النفط والغاز الأمريكية ، وحصلت الولايات المتحدة على أكثر من 200 مليار دولار من الأرباح من خلال خلق اضطراب جيوسياسي ، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ عام 1990. . في الواقع ، أصبح رجال الدولة وشعوب الدول الأوروبية ضحايا للسياسات الاستعمارية الأمريكية والبريطانية الهدامة.



مع استمرار هذا الاتجاه ، لا يوجد تغيير جدي في نهج حوكمة السياسيين الأوروبيين تجاه اتساع نطاق الصراع الحربي في أوكرانيا وإمكانية الانقطاع الكامل لطاقة الغاز الروسي عن أوروبا وتقلص احتياطيات الغاز. ومع احتمال نفاد احتياطيات طاقة الغاز في نهاية الشتاء ؛ ستضطر أوروبا إلى زيادة طلبها على الغاز في خريف عام 2023 ، والذي من المتوقع أن يرفع سعر الغاز العالمي بنسبة 20٪ في خريف العام المقبل ، ما سيزيد من الفوائد الاقتصادية للولايات المتحدة. نتيجة لذلك ، فإن أي توترات واختلافات في الدول الأوروبية ستحمي مصالح أمريكا.



دور إيران وروسيا والصين في مساعدة أوروبا على الخروج من الأزمة



يعرف الاتحاد الأوروبي جيدًا أنه في مجال الطاقة ، وخاصة الغاز ، تعد إيران والصين وروسيا أهم العوامل لمساعدة أوروبا على الخروج من الأزمة في عام 2023. لذا في الوضع الحالي سيكون أحد السيناريوهات المحتملة أن تبدأ اللعبة الشرقية للاتحاد الأوروبي (بسبب الحاجة) مع دول إيران وروسيا والصين ؛ وعلى الرغم من عدم وجود اختلاف رؤية حاليًا في السياسة الأوروبية في العلاقات مع إيران، وخاصة ألمانيا ، إلا أن أوروبا في حاجة ماسة إلى طاقة الغاز من دول بما في ذلك إيران ، ، لتوليد الكهرباء والحرارة وتزويدها للصناعة والمنازل. حتى الفحم لن يكون المنقذ لأوروبا بسبب التلوث وعدم فعاليته من حيث التكلفة.



الحاجة إلى حكم أوروبي دون تأثير أمريكي



سياسة أوروبا في عام 2023 مظلمة وغير واضحة بسبب سياسات الولايات المتحدة المسببة للأزمات. لأن أمريكا هي أكثر من تستفيد من المشاكل والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وغيرها التي نشأت في أوروبا. يتجه العالم الحالي نحو التعددية القطبية لأسباب عديدة ، وخاصة مع التراجع التدريجي لأمريكا وصعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا . وإذا اتبع الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة في تصعيد واستمرار الحرب في أوكرانيا ، فسيكون ذلك على حسابهم. على الرغم من تبني سياسة مستقلة ، فإن ذلك من وجهة نظر الأمريكيين ، دخول أوروبا في حرب اقتصادية معها وسيؤدي إلى ردود فعل جادة ؛ ولكن للتغلب على الأزمة ، فإن مثل هذه السياسة ضرورية.