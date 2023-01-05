تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة

وفي العراق الذي كان مكان اغتيال قادة المقاومة ، عقدت برامج مختلفة في مدن مختلفة من هذا البلد في الأيام الأخيرة. وشهدت بغداد والبصرة مسقط رأس الشهيد أبو مهدي المهندس ، أكبر التجمعات العامة لإعلان الولاء لمسيرة القائدين الشهيدين ، كما أقيمت احتفالات عديدة في مدن أخرى. اتخذ مكان استشهاد القادة في طريقهم إلى مطار بغداد الدولي طابعاً مختلفًا عن المعتاد هذا العام ، وأعطيت ذكرى هؤلاء الشهداء مكان الاستشهاد ترتيبًا وترتيبًا كبيرًا بفضل جهود قوات الحشد الشعبي العراقية.



تم عرض صور ولافتات كبيرة للجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس في الطريق إلى مطار بغداد لإظهار أن هذه الجريمة الأمريكية لن تُنسى أبدًا. وندد مئات العراقيين ، الاثنين ، بهذه الجريمة الأمريكية بالتجمع في مكان الاستشهاد قرب مطار بغداد ، وبإضاءة الشموع ووضع الزهور ، كرموا ذكرى الشهداء وأبرموا ميثاقًا جديدًا معهم. وفي مدينة كركوك أقيمت مراسم تأبين لقادة النصر تحت عنوان "الشهادة والسيادة" وفي الناصرية جددت عشائر المحافظة عهدهم مع الشهداء.



في الحفل الذي أقيم في بغداد ، أكد المشاركون ومن بينهم رؤساء الأحزاب السياسية وقادة فصائل المقاومة العراقية ، على استمرار مسيرة هذين الشهيدين في مقاومة الإرهاب ومحاولة الحفاظ على شرف واستقلال الأرض. . وأكد المتحدثون في هذا الحفل أن دماء هذين الشهدين جعلت المقاومة أقوى.



وقال هادي العامري رئيس ائتلاف فتح في كلمته في هذه الحفل: "الحاج سليماني كان حاضرا أيضا في لبنان وفلسطين واليمن والبحرين، يجب أن نثبت روح المقاومة. علينا الخروج من الأطر المقيدة والذهاب إلى أطر أوسع. وقال السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي: "نعتقد أن الجريمة الوحشية التي تعرض لها قادة النصر في مطار بغداد الدولي كانت خطأ كبيرا لا يغتفر من أمريكا بحق العراقيين وضيوفهم".



من لبنان الى باكستان



وإلى جانب العراق ، أقام عدد من شخصيات ومحبي سليماني في لبنان مراسم تأبين وتكريم هؤلاء الشهداء. كما حضر الحفل الذي أقيم في صيدا عدد من الشخصيات السياسية والحزبية ومسؤولين من فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية وعلماء الدين وأهالي الشهداء وبعض النشطاء الاجتماعيين ، وتحدثوا عن شجاعة اللواء سليماني. وذكروا الإجراءات التي اتخذها لتقوية جبهة المقاومة في المنطقة وأنها موضع تقدير. وأكد علماء لبنانيون ، أن فكر وثقافة ومنهج الشهيد سليماني تشجع على مواصلة طريق المقاومة لمواجهة العدو الصهيوني. وفي النهاية جدد الحاضرون في هذا الحفل عهدهم مع الشهداء.



كما أقيمت مراسم إحياء ذكرى الشهيد سليماني في مدينة لاهور الباكستانية ، واعتبر المشاركون في هذا الحفل القائد السابق لفيلق القدس مصدر إلهام من أجل السلام لأبناء المنطقة ومناضلي الحرية في العالم ، وأكد أن هدف هذا الشهيد هو وحدة العالم الإسلامي. حضر هذا البرنامج شخصيات بارزة من جميع الأديان الباكستانية ، ومفكرون سياسيون ، ونشطاء مدنيون ، وإعلاميون ، وأساتذة جامعات ، إضافة إلى مهران موحدفر ، القنصل العام لإيران في لاهور ، وجعفر روناس ، الملحق الثقافي ورئيس دار الثقافة في البلد. كما وصف بعض علماء السنة الحاليين استشهاد سليماني بأنه عمل إرهابي من قبل الولايات المتحدة وأدانوه بشدة ، ليس فقط إيران ولكن أيضًا من فلسطين والعراق ولبنان إلى باكستان وأفغانستان ، وكلهم في جبهة موحدة ضد. جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة.



وفي نيجيريا ، أقيمت مراسم إحياء ذكرى شهداء المقاومة في السفارة الإيرانية بأبوجا بحضور العشرات من الشخصيات الدينية ومحبي الشهيد سليماني وعدد من السفراء المقيمين. بدأ اللقاء برسالة الشيخ إبراهيم الزكزكي زعيم شيعة نيجيريا ، وذكر زكزكي في رسالته بالفيديو: "لقد مرت ثلاث سنوات على فقدنا هذا المجاهد العظيم الذي كان رمزا لمحاربة الإرهاب ، واستشهاده عار على الإرهابيين الحقيقيين ". وفي عدة دول أخرى أقامت السفارات الإيرانية مراسم تذكارية بحضور عدد من الشخصيات الدينية والمهتمين بالمقاومة.



الانتقام على الطاولة



وبعد ثلاث سنوات على استشهاد قادة المقاومة لا يزال قادة مجموعات المقاومة المسلحة يصرون على الانتقام من مرتكبي هذه الجريمة.



قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، خلال كلمة ألقاها في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ، إن اغتيال سليماني والمهندس كان مدبراً من قبل ترامب ، لكن لن يمر وقت طويل قبل أن نراه في مزبلة التاريخ ". الحشد الشعبي بقوته واستقراره رد على اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس.



كما أكد قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق: "نتفق مع قادتنا على أن ننتقم لقادة النصر وشهدائنا ولن نتوانى أبدًا في قول الحقيقة." آن الأوان لكشف زوايا اغتيال قادة النصر.



كما أعلن فصيل السند الوطني البرلماني العراقي ، في بيان بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر ، أن دماءهم شرارة جهنم تسكت كل طبول المعسكر الأمريكي الشرير. كما أعلنت جماعة مقاومة الوعد الصادق العراقية في بيان أن نار الانتقام لن تهدأ. جاء في هذا البيان: "نشهد أن البعض يتطلع إلى فتح حوار مع محور الشر والابتعاد عن أهداف ومشروع المقاومة لأهداف ومصالح دنيوية لا قيمة لها. وهذا غير مقبول ولن نسمح له بالحصول لأنه سيضر بصورة المجاهدين واسمهم وسيأخذ مساراً غير ما تدربنا عليه.



يأتي إصرار قادة المقاومة على الانتقام من مرتكبي هذه الجريمة المروعة ، فيما أعلنت السلطات الإيرانية مرارًا أن خيار الانتقام مطروح دائمًا على الطاولة ولن يهدأ حتى يعاقب ترامب والجناة الآخرون. وفي الأيام الأخيرة ، تم وضع متابعة قضية هذه الجريمة في الجمعيات القضائية الدولية.



إن الوعد بالانتقام من قبل إيران وجماعات المقاومة خلق مخاوف في نفوس الأمريكيين، حتى أن قواعدهم في العراق وضعت في حالة تأهب. قاعدة عين الأسد ، التي كانت هدفا لهجمات صاروخية للحرس الثوري الإيراني منذ ثلاث سنوات ، زادت من إجراءاتها الأمنية هذه الأيام ، ويقال إن عدد الجنود الأمريكيين في هذه القاعدة يتزايد يوما بعد يوم ، وفي الوقت نفسه ، يجري بناء مرافق جديدة. من جهة أخرى ، رفع ترامب ومايك بومبيو ، وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق ، المتهمين في الصف الأول باغتيال شهداء المقاومة ، مستوى الحماية الأمنية لديهما خوفًا من انتقام الإيرانيين.



يُظهر الاحتفال الرائع بالشهيد سليماني وحلفائه في المنطقة أن الشتلة التي نمت بجهوده تحولت الآن إلى شجرة مثمرة وقوية بثت الرعب في قلوب الأعداء.