نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو

تعود آخر مرة عُقد فيها اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين من روسيا وإيران والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بشأن قضية أفغانستان، إلى مايو 2022، عندما استضافته طاجيكستان.



على الرغم من أن موضوع هذا الاجتماع يتعلق بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في أفغانستان، إلا أن الأجواء السياسية والإعلامية التي أطلقتها الدول الغربية في الأشهر الأخيرة بشأن التعاون العسكري والأمني ​​بين إيران وروسيا لتحديد هذه العلاقات في ظل تأثير تطورات الحرب في أوكرانيا جعلت رحلة شمخاني مهمة من نواحٍ أخرى أيضًا.



في هذا الصدد، أعرب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، مساء الاثنين، عن قلقه إزاء التعاون العسكري بين إيران وروسيا، وادعى أن تعزيز التعاون العسكري التقني بين إيران وروسيا يمكن أن يضر شركاء واشنطن في المنطقة.



وقال: "إن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال الدفاع تتسع وتتعمق إنهم يعلنون صراحة أنهم يريدون المزيد من التبادلات مع بعضهم البعض [في المجال العسكري]."



هذا ما قاله مسؤول البيت الأبيض في موقف نشرته "وول ستريت جورنال" في تقرير أمس، نقلاً عن مصادر زعمت أنها من دولة متحالفة مع أمريكا، ادعت أن موسكو وطهران تعملان معًا لبناء مصنع إيراني في روسيا لإنتاج طائرات دون طيار، وهي الادعاءات التي تكررت بشكل مستمر في الأشهر الأخيرة دون دليل ونفتها دائمًا سلطات إيران وروسيا. وفي هذا الصدد، هدد وزير خارجية أوكرانيا قبل أيام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بتكرار ادعاء إيران بدعم روسيا في الحرب في أوكرانيا.



مختلف القضايا الإقليمية في المفاوضات



كوزن مهم في التطورات الإقليمية، تواجه إيران وروسيا قضايا سياسية وأمنية مشتركة في مختلف المجالات، وبسبب المصالح المشتركة وتوافق وجهات النظر الكلية حول منع التدخلات خارج المنطقة والحفاظ على استقرار وأمن المنطقة من خلال تعاون ومشاركة الدول تتعاون المنطقة وتتحاور مع بعضها البعض في معظم هذه الحالات.



قضية استقرار أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، وقضية الأزمة السورية والمفاوضات الجارية بين دمشق وأنقرة، واستمرار اللغز الأمني ​​في كاراباخ بمبالغة باكو في اتفاق السلام لعام 2020، والدور الخبيث الذي يلعبه الفاعلون خارج الإقليم في المنطقة الإقليمية والعالمية في تأجيج التوترات، والقضية: اشتداد الوضع الأمني ​​في فلسطين، والتعامل مع الإرهاب، وحالة الحرب في اليمن، والصراع المتنامي بين إيران والنظام الصهيوني، هي من بين أهم هذه العوامل السياسية والأمنية المشتركة.



من ناحية أخرى، تسببت الحرب في أوكرانيا واشتداد المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي هناك، وعلى الرغم من تأكيد إيران المتكرر على أن يكون لها موقف محايد في هذه الحرب، يحاول الغربيون وبعض رجال الدولة الأوكرانيين إثارة قضية طهران- تعاون موسكو المستقل كعامل مشارك في تطورات الحرب وخصوصاً بعد ظهور الطائرات دون طيار الإيرانية قليلة التكلفة فوق كييف. وضاعفت هذه المسألة بطبيعة الحال أهمية قضية أوكرانيا في البيئة الحالية، وبالتالي من المتوقع أن يستمر شمخاني في التأكيد على سياسة الجمهورية الإسلامية، أي ما يسمى الحياد والحل السياسي للأزمة الأوكرانية، خلال هذه الرحلة.



وفي وقت سابق، أكد علي شمخاني على هذا الموقف خلال اجتماع أمناء المجلس الأعلى للأمن القومي في البلدين، بعد زيارة "نيكولاي باتروشيف" إلى طهران في نوفمبر. وقال في هذا الاجتماع، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا: إن إيران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار والسلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار، ومستعدة للعب دور في إنهاء الحرب.



الغرب قلق من توسع العلاقات بين طهران وموسكو



في حين أن الغربيين قلقون بشأن تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو، فإن وجود علاقات جيدة وتعزيز التعاون الثنائي في جميع الأبعاد والمجالات الممكنة يعتبر جزءًا من المسار الطبيعي للعلاقات بين حلفاء إقليميين، ولا يمكن أن يستند إلى مجرد حدث الأشهر القليلة الماضية، أي الحرب في أوكرانيا، حيث يجب تفسيره على أنه ادعاء أكبر وأكثر صحة حول نقطة التحول في نوع العلاقات بين طهران وموسكو نحو شراكة استراتيجية، ويجب أن تكون بداية الأزمة في سورية والمواجهة المشتركة مع المخطط الواسع للجبهة الغربية العربية لإسقاط الحكومة في هذا البلد، ومن ناحية أخرى، اليوم، حتى الاستراتيجيون الغربيون يدركون الحجة القائلة بأن جزءًا من توثيق العلاقات بين طهران وموسكو يرجع إلى السياسات الخاطئة للغرب في فرض العقوبات على البلدين. بالتأكيد، في مثل هذه الحالة، سيتجه هذان البلدان نحو مزيد من التعاون من أجل تأمين مصالحهما وتحييد أدوات الضغط الغربية، تمامًا كما أدى التهديد المشترك للغرب إلى علاقة أوثق بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة.