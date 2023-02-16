تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية

منذ أن أُجبر نتنياهو على ترك مكتب رئيس الوزراء حتى الآن وبعد أن عاد إلى هذا الكرسي، شهد العالم تغيرات كثيرة. من بين هذه التطورات، كان التقدم الدراماتيكي لبرنامج إيران النووي وتعميق علاقات طهران مع موسكو في ظل حرب أوكرانيا.



نشر مركز الأبحاث المعروف "أتلانتيك كاونسل" مؤخراً تقريراً بعنوان "سياسة نتنياهو تجاه إيران ستفشل على الأرجح. وتوقع "مرة أخرى" أنه بما أن نتنياهو لم يغير سياساته تجاه إيران على ما يبدو، فمن المتوقع أن تفشل هذه السياسات مرة أخرى.



هذا التوقع مهم لأن مؤلف التقرير، داني سيترينوفيتش، هو عضو غير مقيم في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي وشخص خدم لمدة خمسة وعشرين عامًا في مناصب قيادية مختلفة في وكالة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، والمعروفة باسم "أمان". وكان رئيس فرع إيران في قسم البحث والتحليل في هذا القسم وممثل هذا القسم في أمريكا.



فور تسلم بنيامين نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل للمرة السادسة في التاريخ، أعلنت حكومته أنها تهدف إلى التركيز على جميع جوانب التهديد الإيراني، والبرنامج النووي لهذا البلد على رأس أولويات حكومة نتنياهو.



تُظهر تصريحات نتنياهو وأفعاله (بما في ذلك إيفاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن في 9 يناير) بوضوح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يغير سياسته بشأن القضية الإيرانية. يخطط نتنياهو لمواصلة معارضة أي اتفاق نووي مع طهران، بينما يصر على أن إسرائيل لن تتردد في إحباط خطط إيران لبناء ترسانة نووية.



في هذا الصدد، يبدو أن نتنياهو يركز بشكل أساسي على تعزيز علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، وبهذه الطريقة، حشد القوى العالمية والإقليمية لزيادة الضغط السياسي والاقتصادي على طهران. لكن هذه المهمة، التي كانت صعبة على نتنياهو قبل بضع سنوات، أصبحت مهمة شبه مستحيلة في البيئة الدولية الحالية لعدة أسباب.



أكبر مشكلة يواجهها نتنياهو اليوم هي جذب انتباه إدارة جو بايدن، على الرغم من اتفاق البلدين على تهديد إيران، وقد تعهد بايدن بالفعل بأنه لن يتردد في مهاجمة إيران "كحل أخير، إلا أنه من الناحية العملية، هناك فجوة عميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هذا الموضوع. مشكلة إيران ليست في بؤرة اهتمام الحكومة الأمريكية، وبالنسبة لواشنطن، فإن الحرب في أوكرانيا والتصعيد الدراماتيكي لتهديد الصين هما قضيتان أكثر إلحاحًا من قضية إيران.



إضافة إلى ذلك، يبدو من سلوك حكومة بايدن أنه على الرغم من الاحتجاجات في إيران ومساعدة طهران لروسيا في حرب أوكرانيا، فإن المزيد من الضغط يمكن أن يقوض الاستقرار الذي تحقق في العلاقات مع طهران ويمنع أي سياسة حل في المستقبل. وهذا يجعل من الصعب جدا على نتنياهو وفريقه إقناع حتى شخص واحد في واشنطن بأن إسرائيل تسير في الاتجاه الصحيح.



إضافة إلى ذلك، على الرغم من أن كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة يعرفون أن فرص العودة إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) ضئيلة، يبدو أنهم يفهمون أيضًا أنه من أجل منع إيران من تسريع برنامجها النووي، فإنه لا يوجد خيار آخر غير الاتفاق ولا توجد سياسة أُخرى غيره.



وهذا مخالف تماما لسياسة نتنياهو الرافضة لأي مفاوضات مع طهران. حتى لو قررت إدارة بايدن زيادة الضغط على إيران، فإنها ستفعل ذلك بهدف العودة إلى الصفقة، وليس من أجل القضاء على أي فرصة للتفاوض. ما يعمق هذه الفجوات في سياسات الجانبين هو مخاوف حكومة بايدن من سياسة نتنياهو تجاه إيران، والتجربة المريرة للحكومة الأمريكية من إحجام رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مشاركة الإجراءات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة لتحييد تهديد إيران.



وتجدر الإشارة أيضًا إلى قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على كسب دعم اليهود الأمريكيين في الحملة ضد إيران، حيث إن إصدار قوانين في ظل تشكيل حكومة يمينية متطرفة، سيؤثر على دعمهم لإسرائيل أو قد يبعد هؤلاء اليهود الأجانب عن دولة إسرائيل.



في هذه الحالة سيكون من الصعب الدفاع عن سياسات نتنياهو حتى بالنسبة لأصدقاء إسرائيل في الكونجرس الأمريكي. ماذا عن أنصار الحزب الديمقراطي. بالطبع، هذا لا يعني أن حكومة بايدن وإسرائيل لا يمكنهما التعاون مع بعضهما البعض في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بإيران. كما يظهر قلقهم المشترك بشأن تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو. ومع ذلك، لا تزال الخلافات بين الجانبين حول القضية النووية قائمة.



رغم ما قيل، فإن عقبات نتنياهو أمام تعبئة العالم لا تنتهي عند هذا الحد. تعتبر القضية الفلسطينية تحديًا أمنيًا وسياسيًا مهمًا لإسرائيل. إن تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية سيجبر الجيش الإسرائيلي على تركيز مهامه في هذه المنطقة، وليس في أي مكان آخر، ما سيزيد على الأرجح التوترات بين إسرائيل والمجتمع الدولي.



بعد كل شيء، حتى لو تمكنت حكومة نتنياهو من إعطاء الأولوية الكاملة لمشكلة إيران النووية، والتي تفاقمت أيضًا في السنوات الأخيرة، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانها إعاقة تقدم طهران بشكل كبير أم لا. منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (بتشجيع من حكومة نتنياهو) في عام 2018، أحرزت إيران تقدمًا كبيرًا في التخصيب، وتغلبت على جميع العقبات التقنية التي كانت أمامها في الماضي، وما زالت تحقق إنجازات، وهي قريبة جدًا من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية. هذا الموضوع يتحدى أي خطة عملياتية ويطرح هذا السؤال: حتى لو اختفت منشآت نطنز وفاردو من العالم في هذا اليوم بالذات، فهل يمكن محو المعرفة التي اكتسبتها إيران؟



إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران قد يجعل من الصعب على إسرائيل تكثيف عملياتها السرية ضد طهران من وجهة نظر سياسية وحتى أمنية. إيران اليوم ليست إيران التي عرفها نتنياهو [خلال فترات رئاسة الوزراء السابقة]. ذلك الإيراني الذي نادرا ما رد على عمليات التخريب والهجمات الإلكترونية في لمواجهة حملة "الضغط الأقصى" لإدارة دونالد ترامب، أطلقت طهران بدورها حملة "المقاومة القصوى" من أجل استعادة عنصر الردع وتحقيق "توازن القوى" ضد إسرائيل والغرب.



على عكس عهد حسن روحاني، الذي كان هدفه السياسي الرئيسي هو الحفاظ على الاتفاق النووي، فإن إيران في عهد إبراهيم رئيسي (تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني) تميل أكثر للرد على أي عدوان. لهذا السبب إذا اتخذت إسرائيل إجراءات مادية (وعسكرية) في المستقبل، فإن خطر الحرب سيزداد يوما بعد يوم.



إذا كان نتنياهو يعتقد أن حشد القوى الإقليمية (بقيادة السعودية) سيضغط على إيران، فعليه أن يعيد النظر. ورغم أن الدول العربية تعتبر إيران عدواً، إلا أنها تفضل الإبقاء على قنوات الحوار والعلاقات الاقتصادية مع طهران، لأنها تعلم أن هذا هو السبيل الوحيد لتخفيف التوتر مع إيران. هذه الدول تخشى بشدة من نزاع عسكري إقليمي ومن غير المرجح أن تدعمه بسبب الآثار المحتملة لمثل هذا الصراع على أمنها.



ما يجعل كل هذه العوائق أكثر صعوبة هي المشاكل التي يواجهها نتنياهو في حشد الرأي العام في إسرائيل نفسها للحملة ضد إيران. خاصة عندما يُعتقد إلى حد كبير أن تصرفات نتنياهو تهدف إلى تحويل الانتباه عن قضية الفساد الجارية ضده. هذه الشكوك والفجوة الواسعة بين فصائل اليمين واليسار في إسرائيل ستزيد الشكوك حول أي عمل يريد رئيس الوزراء اتخاذه تجاه إيران. نتيجة لذلك، سيواجه نتنياهو صعوبة في جذب الدعم من خصومه.



من مجموع ما قيل، يبدو أن طريق نتنياهو لإقناع العالم بالرد على تهديد إيران به العديد من المطبات. إضافة إلى ذلك، ما هو الهدف الاستراتيجي لهذه السياسة؟ على أي حال، من الواضح أنه في السنوات الأخيرة، وفي ظل غياب إطار سياسي (مثل خطة العمل الشاملة المشتركة) وعلى الرغم من تهديدات جميع الأطراف، قامت إيران بتطوير برنامج التخصيب دون أي عقبات تقريبًا.



منذ عام 2018 وعندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، اتسعت الفجوة العميقة بين سياسة إسرائيل تجاه إيران وسياسة بقية العالم تجاه طهران. ومع ذلك، قبل الاستسلام واتخاذ قرار بالوقوف بمفردها ضد تهديد إيران، يجب على إسرائيل إعادة النظر في تلك السياسات غير الواقعية حاليًا وتكييفها بشكل أكبر مع الواقع.



علاوة على ذلك، فإن تبني سياسة نتنياهو (بغض النظر عن حقيقة أن المجتمع الدولي قد توصل إلى أن الحل الأفضل وربما الوحيد هو الدبلوماسية) يمكن، في أحسن الأحوال، أن يؤدي إلى اندفاع القوى العالمية لتوقيع اتفاقية مع إيران، وفي أسوأ الأحوال، سيؤدي إلى قرار هذه الدول بالانزواء وترك إسرائيل في عزلة.