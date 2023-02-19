درس افريقي لتذاكي نتنياهو

يأتي الفشل في الحصول على مقعد مراقب في الاتحاد الإفريقي في وقت كان الصهاينة يأملون في أن انضمام البلدين العربيين الإفريقيين المغرب والسودان إلى عملية التطبيع، وكذلك إعادة العلاقات مع غينيا وتشاد، وبفضل العلاقات الدبلوماسية مع 46 دولة إفريقية.. يمكن لـ 12 سفارة عبر القارة الحصول بسهولة على مقعد مراقب في الاتحاد الإفريقي.



وأعلنت وزارة خارجية الكيان الصهيوني لأول مرة في 22 يوليو 2020، أن إيدماسو إيلالي، سفير الكيان لدى إثيوبيا، تسلم من قبلهم طلب منصب عضو مراقب لدى الاتحاد الإفريقي. في البداية، أُعلن عن الموافقة على هذا الطلب، لكن مع الاحتجاج الجماعي لدول إفريقية، بما في ذلك الجزائر وجزر القمر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا وتونس، لم يدم فرح الصهاينة طويلًا.



ما لا شك فيه أن الطرد المهين لدبلوماسيي الكيان الصهيوني سيكون محط اهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام الداخلية للكيان في الأيام المقبلة، التي تنتقد أداء حكومة نتنياهو، سيعتبر فشلاً للتطبيع (مثلما حدث في كأس ​​العالم في قطر). لذلك، لا بد من القول إن لعبة الصهاينة الذكية لتغيير المناخ الدولي الحرج ضد السياسات المتطرفة وجرائم حكومة المتطرفين الجديدة بقيادة نتنياهو، تحولت إلى فشل مخجل لسياسية الكيان.



الآن، السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا الدول الأفريقية، والتي على الرغم من العلاقات الدبلوماسية مع النظام الأمريكي وضغوط الولايات المتحدة وخيانة بعض الدول العربية لقضية الحرية الفلسطينية، مترددة حتى الآن من تطبيع العلاقات مع تل أبيب بشكل رسمي وبطريقة واضحة؟



شهدت العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول الإفريقية فصلًا جديدًا في السنوات الأخيرة، ومن المفارقات أن هذا التطور حدث تحت قيادة نتنياهو. في عام 2016، أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور عدة دول إفريقية، بما في ذلك أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا، كما حضر حفل تنصيب رئيس نيروبي في عام 2017.



إن جهود إسرائيل لتعزيز وتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع إفريقيا متجذرة في عدة دوافع. القضية الأكثر إلحاحًا هي المساعدة الدولية للخروج من العزلة التاريخية للمنطقة، والتي تعرف بعقيدة "الأطراف". وحسب هذه العقيدة المزعومة، التي وجهت السياسة الإقليمية للكيان في عهد دافيد بن غوريون، يجب على إسرائيل التعامل مع الدول المجاورة، وخاصة مع الدول غير العربية مثل تركيا والدول الإفريقية، بطريقة مختلفة عن العرب. كما يؤمن الصهاينة بضرورة تخفيف أعباء الضغط الدولية، وخاصة في البعد السياسي والقانوني في المنظمات الدولية من خلال الاتحاد الأفريقي. على سبيل المثال، في عام 2018، من بين 54 مقعدًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، أيدت سبع دول إفريقية فقط (الرأس الأخضر وإريتريا وليسوتو وليبيريا وملاوي ورواندا وجنوب السودان) القرار الذي قدمته الأمم المتحدة لإدانة هجمات حماس على الأراضي المحتلة، بينما ظل هذا الكيان موضع إدانة مستمرة بقرارات الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة من قِبلهم. ومن ناحية أخرى، فإن الاستغلال الاقتصادي، والاستحواذ على الأراضي الإفريقية الخصبة للزراعة، ولكونها سوقاً لبيع البضائع، وخاصة الأسلحة، ومواجهة نفوذ الجماعات الفلسطينية أو أنصار فلسطين، وخاصة حماس في إفريقيا، وجذب اليهود الأفارقة، هي أمور أخرى من أسباب اهتمام الصهاينة الواسع بأفريقيا.



ومع ذلك، لا يوجد ميل كبير للدول الأفريقية للسماح للصهاينة بالتدخل في الشؤون الأفريقية. من ناحية أخرى، فإن الكيان الصهيوني، الذي يغتصب أرض الفلسطينيين ويرتكب بشكل مستمر ومنهجي الجرائم والقمع والتهجير القسري ضد المالكين الأصليين لهذه الأرض، يذكرنا بالماضي غير البعيد. حيث كان الأفارقة قد عانوا من عهد الاستعمار واستغلال الغرب، وناضلوا من أجل الاستقلال. على سبيل المثال، في عام 1975، صوتت 19 دولة إفريقية لمصلحة قرار الأمم المتحدة رقم 3379 (الذي تم إلغاؤه في عام 1991)، والذي وصف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. في عام 2019 أيضًا، أظهرت نتائج استطلاع أمريكي حول كيفية تصويت الحكومات في الأمم المتحدة أن الدول الإفريقية عارضت إسرائيل في 90٪ من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



حتى جنوب إفريقيا وناميبيا طلبت من الأمم المتحدة الاعتراف بإسرائيل كنظام فصل عنصري، ووقع العديد من المثقفين والناشطين الأفارقة على التماسات مثل الاستجابة الجنوبية العالمية، التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وبالطبع، فإن الصهاينة، إدراكًا منهم لهذا التحدي الكبير، حاولوا التأكيد على أسطورة الهولوكوست المشكوك فيها، للتأكيد على التجربة المشتركة للإبادة الجماعية والمعاناة من تاريخ الاستعمار مع الافارقة، كما قال نتنياهو في عام 2016 خلال زيارته لرواندا، "يعاني شعبي أيضًا من آلام الإبادة الجماعية، وهذا هو الرابط الفريد الذي لا يفضله أي من شعبينا". لكن هذه العروض السياسية للصهاينة لم تأت بأي نتائج، وخلافا للمعاملة الباردة للصهاينة، وافق الاتحاد الإفريقي على فلسطين كعضو مراقب في هذا الاتحاد عام 2013 لإظهار أنه في مقدمة الصراع الفلسطيني، لذلك فإن طرفاً كبيراً إفريقيا يميل لصالح الفلسطينيين.



من ناحية أخرى، فإن الدول الإفريقية قلقة من سجل السياسات الانقسامية والمزعزعة للاستقرار وأفعال الكيان الصهيوني في تطورات القارة السوداء. حيث لطالما كان الصهاينة أحد مرسلي الأسلحة إلى المراكز الرئيسية للأزمات والحرب في إفريقيا. لقد انحاز هذا الكيان إلى جانب السيادة المغربية على أزمة صحراء تيغراي. لذلك، تُظهر إهانة ممثلي الكيان الصهيوني أنه على الرغم من الدعاية المكثفة لتعزيز التطبيع، لا تزال مخاوف إفريقيا بشأن الطبيعة التدخلية والمزعزعة للاستقرار للكيان قائمة.