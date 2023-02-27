الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 11:54

شمال لبنان.. خطة متشعبة لقتل الشيخ الرفاعي

شمال لبنان.. خطة متشعبة لقتل الشيخ الرفاعي
عندما تم العثور على سيارة الشيخ أحمد نهار الجمعة الماضي، بدأ بحسب مصادر قضائية خاصة العمل القضائي الفعلي، بقيادة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، والامني الدقيق بقيادة شعبة المعلومات، وبناء على تتبّع مسار السّيارة من جهة، وشهادة م. م الذي كان لدى مخابرات الجيش اللبناني، من جهة اخرى، تم توقيف 10 أشخاص، تم إطلاق سراح 5 منهم، والإبقاء على 5 متهمين بجريمة القتل، هم رئيس البلدية ونجله، وأولاد أخته الثلاثة.

بحسب المصادر، خطّط المتهمون لعمليتهم بتنفيذ الجريمة منذ فترة من الزمن، فالخلافات العائلية بينهم بدأت منذ سنوات، وهي مستمرة ولم تتوقف، وهذه الإتهامات ترتدي طابعاً بلدياً شخصياً عائلياً، فالشيخ، الذي كان يتحضّر للترشّح الى رئاسة البلدية في الانتخابات المقبلة، على سبيل المثال يتّهم رئيس البلدية بالسطو على عقارات المشاع، ويتّهم البلدية بالسرقة، ورغم الخلافات السياسية بين الشيخ والمتهمين بقتله، يبقى أساس الجريمة هو الخلافات الشخصيّة والعائليّة والبلديّة، تؤكّد المصادر القضائيّة، التي تكشف أن بين الطرفين دعاوى قضائيّة سابقة ناتجة عن حوادث إطلاق نار.

نهار الإثنين الماضي استدرج المتّهمون الشيخ لاختطافه في منطقة تقع خلف الجامعة العربيّة في ميناء طرابلس، تقول المصادر، مشيرة عبر "النشرة" الى أنهم بعد وضعه في السيارة عمدوا الى التجول في مناطق مجاورة، وصولاً الى مناطق كأنفه وشكا من أجل تضييع التحقيق بحال قرّر المحقّقون تتبع مسار السيارات أو إشارة الهواتف الخلويّة، ومن ثم توجّهوا نحو مكان إخفاء الجثة في منطقة عيون السمك المجاورة لبلدة القرقف.

تُشير المصادر عبر موقع النشرة اليوم الاثنين الى أنّ حجم التخطيط للجريمة جعل الفاعلين يحفرون الحفرة التي تم وضع الجثة فيها قبل أيام من تنفيذ الجريمة التي حصلت بنفس يوم اختفاء الشيخ الرفاعي، مستعملين آلية تابعة للبلدية، على عمق يزيد عن ثلاثة أمتار، وقاموا بعد دفنها برمي المخلّفات فوقها لأكثر من يوم لإخفاء أي معالم قد تُشير الى فعلتهم.

اعترف الموقوفون بارتكاب الجريمة، ومكان إخفاء الجثّة المصابة برصاصة في الرأس، وبحسب المصادر فهناك إفادتين، الاولى تقول أن القتل حصل بعد الخطف بقليل، وأنه تم وضع الجثة في صندوق السيارة، قبل التوجه بها الى مكان الدفن، والثانية تقول أن القتل حصل عندما وصل المتهمون الى مكان وضع الجثّة، مشيرة الى أنّ التحقيقات ومعاينة الطبيب الشرعي للجثّة ستكشف التفاصيل المتبقّية للجريمة، التي تصفها المصادر القضائيّة "بالجريمة المتشعبة.

لا يزال التوتر سيد الموقف في بلدة القرقف، التي تعرضت لاستغلال بشع من قبل أحزاب وسياسيين وصحافيين حاولوا تعبئة أبنائها بوجه أحزاب وقوى وجهات أمنيّة لتفجير الوضع الأمني، تحاول اليوم لملمة شتاتها بعدالكشف السريع عن خلفيّات الجريمة، إلا أنّ اللافت أن لعبة استثمار الدم لم تنتهِ رغم ذلك، فهل يكون لهذه الجريمة تداعيات كارثيّة على هذه البلدة العكاريّة، أم يكون لبيان آل الرفاعي الداعي "إلى التحلّي بروح الصبر وعدم الانجرار وراء الفتنة، أثره الإيجابي على الجميع؟!.
مصدر : وكالات
رقم : 1043821
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
27 شباط 2023
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
27 شباط 2023
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
27 شباط 2023
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
27 شباط 2023
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
27 شباط 2023
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
27 شباط 2023
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
26 شباط 2023
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
25 شباط 2023
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
25 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران