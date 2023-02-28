أزمة الهجرة العكسية للصهاينة... وجيل يبحث عن الهروب!

حتى في الوضع الحالي، عندما استولت الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني على السلطة، يطرح الصهاينة السؤال عما إذا كان من الممكن البقاء أم لا؟ كتبت جوراليزم بوست في تقريرها عن حاخام يدعى "ستيوارت فايس" أن حكومة نتنياهو الجديدة، التي وصلت إلى السلطة، ستقر الكثير من القوانين واللوائح الفظيعة والكارثية حيث سيكون من المستحيل البقاء هنا.



يقال في هذا التقرير إنه مع وصول نتنياهو إلى السلطة، يمكن التنبؤ بكل أنواع السيناريوهات الرهيبة، من الإفلاس الوطني إلى تدمير الجيش الإسرائيلي. هناك الكثير من الحديث عن نزوح جماعي للسكان الساخطين من البلاد. وهناك حديث حتى عن خلق "الهجرة العكسية". يعني ذلك هجرة اليهود من فلسطين إلى بلاد أخرى إلى الأبد! يقر مؤلف تقرير جوراليزم بوست في تقريره برغبة اليهود في الهجرة الدائمة من فلسطين، لكنه يضيف إنه لن تقبلهم أي دولة، لأن هناك دائمًا نظرة سلبية للصهاينة حتى في المجتمعات الأوروبية .بغض النظر عن هذا الادعاء، فإن واقع هذه الأيام من الكيان الصهيوني يشير إلى رغبة أكبر في الهجرة من فلسطين المحتلة.



عام 2022، عام الهجرة العكسية المتزايدة



أعلنت وسائل إعلام عبرية في عدة تقارير أن عام 2022 شهد زيادة في الهجرة العكسية للمهاجرين الصهاينة من الأراضي المحتلة إلى موطنهم الأصلي أو بقية العالم. أعلنت التايمز أوف إسرائيل في تقرير تحليلي أن عدد حالات الهجرة العكسية للمهاجرين الصهاينة من الأراضي المحتلة في عام 2022 قد زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.



وأعلنت وسائل الإعلام العبرية هذه أن مركز سياسة الهجرة قام بتحليل بيانات مكتب إحصائيات إسرائيل المركزية لعام 2022 وأعلن أنه على الرغم من أن عدد المهاجرين إلى (فلسطين المحتلة) كان غير مسبوق في السنوات الـ 23 الماضية، إلا أننا ما زلنا نشهد انخفاضًا بنسبة 0.3٪ في الأغلبية اليهودية في (فلسطين المحتلة).



وحسب هذه البيانات، فقد انخفضت نسبة الغالبية اليهودية في (الأراضي المحتلة) من 73.9٪ نهاية عام 2021 إلى 73.6٪ نهاية عام 2022، وبذلك انخفضت نسبة الأغلبية اليهودية في فلسطين المحتلة بنسبة 10٪ عن 3 عقود الماضية. وهو ما يشير بحد ذاته إلى خروج عدد كبير من الصهاينة من فلسطين المحتلة إلى بلادهم أو الهجرة إلى دول أخرى في العالم.



نتنياهو هو سبب الهجرة العكسية



من ناحية أخرى، مع تعيين بنيامين نتنياهو رئيسًا لوزراء الكيان الصهيوني، والذي حدث بعد حصول اليمين المتطرف على المزيد من الأصوات في انتخابات الكنيست (البرلمان) الأخيرة لهذا الكيان، فإن الأوضاع في الأراضي المحتلة تزداد سوءًا يوما بعد يوم، وتكثفت الهجرة العكسية من إسرائيل.



كتب موقع صحيفة معاريف الصهيونية مؤخرًا في مقال حول إنشاء حركة جديدة في الأراضي المحتلة للهجرة العكسية من إسرائيل: حركة جديدة تحاول جذب ما لا يقل عن عشرة آلاف إسرائيلي لمغادرة إسرائيل.



حددت المجموعة المعروفة باسم "اتركوا إسرائيل - معًا" هدفها الأساسي وهو الهجرة العكسية لحوالي عشرة آلاف مهاجر إسرائيلي. ويعتبر "يانيو غورليك" أحد قادة هذه المجموعة، وكان من أبرز النشطاء في الاحتجاجات ضد نتنياهو في الماضي، ويعتبر أحد النشطاء الاجتماعيين البارزين ضد الإكراه الديني في الأراضي المحتلة.



مردخاي كاهنا، رجل أعمال إسرائيلي أمريكي وناشط آخر في هذه العملية، غرد قبل أيام قليلة: "بعد سنوات من تهريب اليهود من مناطق الحرب في اليمن وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا إلى إسرائيل"، قررت مساعدة الإسرائيليين على الذهاب إلى أمريكا. "



قال كاهنا، الذي ليس لديه أمل في مستقبل إسرائيل، "اعتقد أعضاء الحزب الإسرائيلي الأمريكي أنني كنت متطرفًا بعض الشيء. أخبرتهم أنه إذا استمر الوضع في إسرائيل في التدهور، فقد حان الوقت لتقديم بديل للحركة الصهيونية، لا أتمنى أن ينهار بلدنا، لكن ماذا سيحدث إذا دُمّر؟



وفي إشارة إلى الظروف التي نشأت بعد توضيح نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، قال: "أرى كراهية كبيرة وخلافات بين الإخوة. الإيرانيون صوبوا صواريخهم الدقيقة باتجاه إسرائيل. الوضع هو نفسه بالضبط قبل ألفي عام. أعلنت كاهنا أنها تلقت عشرات الطلبات من الإسرائيليين للمساعدة في الهجرة من إسرائيل (الأراضي المحتلة)، ومعظمها من أولئك الذين يديرون شركات تكنولوجيا صغيرة ويريدون نقل مكاتبهم إلى الولايات المتحدة.



يضيف رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي: "رأيت إسرائيليين في مجموعة واتساب يتحدثون عن الهجرة إلى رومانيا أو اليونان، لكنني شخصياً أعتقد أنه من الأسهل عليهم الهجرة إلى الولايات المتحدة". "لدي مزرعة كبيرة في نيوجيرسي وعرضت عليهم الذهاب إلى هناك لتحويل مزرعتي إلى قرية صغيرة".



هو، مثل العديد من الصهاينة، لا يأمل في العيش في الأراضي المحتلة، ويعتقد أنه "مع تشكيل حكومة نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في إسرائيل، على الحكومة الأمريكية أن تمنح كل إسرائيلي يمتلك شركة أو مهنة، مثل الأطباء، والسماح للطيارين بالهجرة إلى الولايات المتحدة.



إن اعتراف كاهنا عن الشعب اليهودي ووضعه مثير للاهتمام للغاية، الذي يعتقد أن "الشعب اليهودي لم يعرف أبدًا كيف يحكم وطنه ومصيره هو العيش في مجتمعات بعيدة عن إسرائيل". وحسب رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، فإن "الهيكل الثاني لليهود هُدم قبل ألفي عام بسبب الفتنة والكراهية، على غرار ما يحدث اليوم في إسرائيل عام 2022". قال إنه من بين عشرات الإسرائيليين الذين اتصلوا به للحصول على المشورة بشأن الهجرة العكسية، كانوا جميعًا علمانيين وغير متدينين.



يكتب كاهنا نقلاً عن أحد أعضاء مجموعة واتساب هذه ويدعى "ديفيد"، الذي قال إنه يعيش في إيطاليا منذ شهر واستأجر سيارة وشقة ويعيش أرخص بكثير من العيش في إسرائيل. وشدد ديفيد على أن إحدى مشكلات العيش في إسرائيل هي "الضرائب غير الضرورية" المرتفعة التي تجلب الكثير من الضغوط. أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية في إسرائيل باهظة الثمن.



هذا اليهودي الذي يعيش في إيطاليا قال لمواطنيه في الأراضي المحتلة إنه "قوموا اليوم وافعلوا شيئًا. حتى لأولئك الذين حققوا نجاحًا ماليًا أكبر منك في المجتمع الإسرائيلي، أقول، من الأفضل أن تستيقظ، لأن سقوطك أكثر إيلامًا من أولئك الذين لم ينجحوا ". في السابق، كان الهروب والهجرة العكسية من فلسطين المحتلة يشمل الناس العاديين، لكن هذه المشكلة اليوم وصلت أيضًا إلى حملة الشهادات الأكاديمية العالية والمهنيين ومعظم الناس الذين يعيشون في هذه الأرض.



50٪ زيادة في الرغبة في الهجرة بين الشباب



ووفقًا للإحصاءات التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في الكيان الصهيوني، فقد خرج 720 ألف مهاجر يهودي من فلسطين المحتلة منذ عام 1948 حتى نهاية عام 2015، ولم يعودوا أبدًا.



وحسب الإحصائيات المنشورة، فقد واجه الصهاينة ميزان هجرة سلبي لأول مرة منذ عام 2009، حيث بلغ في عام عدد اليهود 2018 الذين اختاروا أن يعيشوا بقية حياتهم خارج فلسطين المحتلة وتركوا هذه الأرض 16 ألفًا و700 شخص، في حين أن العدد الرسمي للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطق مختلفة من العالم إلى فلسطين المحتلة بلغ 8،500 شخص فقط.



وحسب نتائج البحث الذي أجري قبل أربع سنوات في فلسطين المحتلة، فقد كانت نسبة اليهود الذين هاجروا من فلسطين المحتلة 2 ألف، بينما بلغ عدد المهاجرين إلى فلسطين المحتلة في العام نفسه حدًا أقصى 1 ألف، والذي وفقا لإحصائيات غير رسمية أكثر من ذلك بكثير.



ومن النقاط اللافتة للنظر في الإحصائيات المنشورة أن حوالي نصف الذين فضلوا الهجرة من فلسطين المحتلة على الاستمرار في العيش فيها ولدوا في هذه الأرض، بينما وُلِد النصف الآخر من اليهود خارجها، وفي هذا من بين 64. كانت٪ من أوروبا و25٪ من أمريكا الشمالية وأستراليا و11٪ من آسيا وأفريقيا جاهزة لهذه الأرض المحتلة.



وحسب الإحصائيات المنشورة بين عامي 2018 و2020، فإن أكثر من 50 في المئة من الشباب الصهيوني يفضلون عدم العودة إلى الأراضي المحتلة بعد الدراسة في الخارج. في هذا السياق، خلال هذه السنوات، تفضل أكثر من 40٪ من العائلات اليهودية أن يدرس أبناؤها خارج الأراضي المحتلة وألا يعودوا. كل هذه الإحصائيات تظهر أن إسرائيل لن تكون بعد الآن مكانًا آمنًا للصهاينة والعديد من اليهود، ولن يمر وقت طويل قبل أن ينهار هذا الكيان المزيف من الداخل بسبب الأزمات.