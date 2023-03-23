الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 آذار 2023 ساعة 08:01

نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة

نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
يائير لابيد، الذي يظهر كزعيم للمعارضة كل أسبوع في إحدى مدن فلسطين المحتلة، ظهر الليلة وسط حشد من المتظاهرين في أشدود في أقصى جنوب فلسطين المحتلة، وأعلن أن نتنياهو لم يصدق أبدًا أن الاحتجاجات ستصل إلى هذا الحد.

وفي إشارة إلى إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في مواجهة مطالب الشعب بوقف خطة تغيير القوانين القضائية الإسرائيلية، قال: أعضاء حكومة نتنياهو لا يعتقدون أن موجة الاحتجاجات ستمتد إلى أشدود وبئر السبع وغوش عاتصيون وشوارع القدس.

وحسب هذه الوسائل، كان الحضور الأكبر مرة أخرى من تل أبيب، ما أدى إلى اشتباك بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

في غضون ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام أيضًا بأنه يمكن رؤية بوادر صراع بين معارضي نتنياهو وأنصاره في شوارع تل أبيب. وفي هذا الصدد، أعلنت الشرطة أن شخصًا يبلغ من العمر 24 عامًا كان يخطط لركوب دراجة نارية ودعس المتظاهرين في شارع وايزمان في تل أبيب، واعتقلت، في ركن آخر من تل أبيب، أحد المتظاهرين يرمي بالكرات الثلجية، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 3 من أنصار الليكود كانوا يقفون أمام المتظاهرين وشتموهم.

كما أفادت وسائل الإعلام من حيفا بأن أكثر من 50 ألف متظاهر تجمعوا في هذه المدينة ضد سياسات نتنياهو.

وطالب رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق دون حالوتس المتظاهرين بإحضار أعداد أكبر معهم في الأسابيع المقبلة

تظهر الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام الصهيونية أن 25 ألف شخص تجمعوا في نتانيا و15 ألف في هرتسليا و10 آلاف في عنانا وكفر سابا.

كان من أبرز النقاط خطاب أوريل رايشمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جامعة رايخمان (هرتسيليا) في تجمع هذه المدينة، إعلانه أن إسرائيل لن تكون قادرة على البقاء على نهج نتنياهو.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن اسحاق هرتسوغ الذي يقود التظاهرات قوله إنه يرفض قبول مبادرة بوقف الاحتجاجات وأعلن أنه سينظم احتجاجات واسعة النطاق يوم السبت الحادي عشر.

وحسب منظمي ومنسقي هذه التظاهرات، ستنظم الاحتجاجات في 120 مكانًا في (فلسطين المحتلة)، بينما مثل الأسابيع الماضية، فإن التظاهرة الرئيسية والمركزية ستكون في منطقة كابولان في تل أبيب.

كما طلبوا من المتظاهرين جعل يوم الخميس المقبل يوم الإضراب وحواجز الطرق على مستوى البلاد، لأن بنيامين نتنياهو يخطط للمغادرة إلى لندن في هذا اليوم.

في مثل هذا اليوم، إضافة إلى الاختناقات المرورية في الشوارع، ستتوقف حركة القطارات والحافلات وسيارات التأجير بشكل كامل، فيما يقال إن المحتجين يخططون لإيقاف مطار بن غوريون أثناء وجود نتنياهو.

وفي أنباء أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية عن الأسبوع الحادي عشر من الاحتجاجات، بأن عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة وصل إلى نصف مليون شخص، وهو رقم غير مسبوق في الأسابيع الـ 11 الماضية.
رقم : 1048218
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. ما الذي ينتظر الكيان؟
ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. ما الذي ينتظر الكيان؟
23 آذار 2023
خالد البلشي نقيباً للصحفيين في مصر.. ماذا عن حرية الصحافة؟
خالد البلشي نقيباً للصحفيين في مصر.. ماذا عن حرية الصحافة؟
23 آذار 2023
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
22 آذار 2023
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
22 آذار 2023
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
22 آذار 2023
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
22 آذار 2023
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
22 آذار 2023
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
22 آذار 2023
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
21 آذار 2023
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل