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السبت 1 نيسان 2023 ساعة 07:05

"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون

"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
صاروخ كنجال هو صاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي يُطلق من الجو بمدى يزيد على 2000 كم وسرعة 10-12 ماخ. كنجال تعني خنجر باللغة الروسية. وهناك نوعان من طائرات سلاح الجو الروسي، وهما MIG-31K Interceptor وTU-22M3 Bomber، قادرتان على حمل هذا الصاروخ، الأولى يمكنها حمل صاروخ واحد فقط والثانية يمكنها حمل ما يصل إلى 4 صواريخ من طراز كنجال، تتمركز هذه الطائرات بشكل أساسي في القواعد الجوية للمنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا. وحسب التقارير، فإن هذا الصاروخ قادر على إجراء مناورات في جميع مراحل رحلته من أجل التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

دخل صاروخ كنجال إلى الترسانة العسكرية الروسية في ديسمبر 2017، وفي مارس 2018، وصفه فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، كواحد من الأسلحة الاستراتيجية الستة لهذا البلد. تم تصميم وصناعة كنجال بشكل أساسي لمواجهة السفن الحربية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي التي تهدد منشآت الصواريخ الاستراتيجية لروسيا في قطاعها الأوروبي.

 يملك كنجال القدرة على تدمير أنظمة الدفاع الصاروخي وأنظمة الناتو الباليستية البحرية والبرية، على سبيل المثال تلك الموجودة في رومانيا، حيث يُزعم أن الغرض من بناء كنجال هو الحصول على اليد العليا ضد أنظمة الدفاع الصاروخي النشطة أو المصممة مثل نظام  باتريوت وثاد وايجس القتالي.

 على الأرجح، يعتمد هيكل هذا الصاروخ على صاروخ إسكندر 9K720، وبالطبع، تم تطبيق تغييرات مهمة جدًا وحاسمة في الإصدار النموذجي. من بين أمور أخرى، لدى كنجال نظام توجيه مخصص يمكن أن يضرب أهدافًا ثابتة ومتحركة (مثل حاملات الطائرات). تم استخدام "الخنجر" الروسي لأول مرة في عام 2022 ضد مستودع الذخيرة الأوكراني في إيفانو فرانكيفسك.

تم إطلاق كنجال لأول مرة بواسطة طائرة اعتراضية في المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا في مارس 2018. في مايو 2018، تم تجهيز عشرة مقاتلات من طراز MiG-31K بصاروخ كنجال. إضافة إلى سرعته فوق الصوتية، يمكن لهذا الصاروخ أن يطير على حافة الغلاف الجوي لتقليل الاحتكاك وهو مصمم خصيصًا للابتعاد عن أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وقد تم تحسين قوته المحددة بشكل كبير.

 لقد أدى وزن وخصائص هذه الفئة من الصواريخ الباليستية فوق الصوتية إلى قيام القوات الجوية الروسية بترقية جزء من أسطولها من مقاتلات MiG-31B إلى MiG-31K حتى تتمكن من حمل وإطلاق هذا الصاروخ. تلقت المقاتلة MiG-31K معدات جديدة في المقصورة، وتم تحديث نظام التزود بالوقود الخاص بها، كما تم تحديث معدات الاتصال الخاصة بها لتسهيل تلقي المعلومات والإحداثيات المستهدفة.

 أدت هذه التغييرات إلى إعادة تصميم أساليب القتال الجوي مع مقاتلات MiG-31K وإعادة تدريب الطيارين في القوات الجوية الروسية. يجب أن تصل سرعة الصاروخ MiG-31K إلى سرعة أساسية تبلغ 2.3 ماخ حتى يتمكن صاروخ كنجال من الوصول إلى سرعة أساسية تبلغ 10 ماخ بعد الإطلاق. مع مدى 2000 كم ل كنجال ليست هناك حاجة للمقاتلة الحاملة لدخول نطاق الدفاع الجوي للعدو.

وبعد اختبارات مكثفة، تم تجهيز جزء من قدرة طائرات ميغ للقوات الجوية الروسية بهذا الصاروخ. جدير بالذكر أن كبار المسؤولين العسكريين في الناتو أعربوا في مناسبات عديدة عن قلقهم بشأن زيادة القدرات وتطوير أنظمة إيصال الرؤوس الحربية النووية في الجيش الروسي.

 على سبيل المثال، أدلى الجنرال جون هيتين، قائد القوة الإستراتيجية للجيش الأمريكي، بشهادته أمام لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي (فبراير 2019) حول القدرات الروسية الجديدة، حيث حذر من غواصة بوسيدون غير المأهولة، وصاروخ كروز النووي بوروستينك، وصاروخ كنجال فرط الصوتي، فوق الصوتية الباليستية، وصاروخ تسيركون فرط الصوتي.

يعتقد المحللون العسكريون الغربيون أن استثمارات وتصميمات الصناعة العسكرية الروسية للتغلب على الحدود التكنولوجية في مجال "الصواريخ فوق الصوتية" تتحدى البنية الدفاعية الجوية والصاروخية بأكملها لحلف شمال الأطلسي.
رقم : 1049916
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