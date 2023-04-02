الصفحة الرئيسية
0
الأحد 2 نيسان 2023 ساعة 13:00

الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان

الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
وادركت السعودية ان امريكا لا تحمي الدول المحيطة بايران كما كانت تتوقع الا بالقدر الذي تحمي فيه كيان الاحتلال عبر اتفاقية ابراهام والتي خصصت لحمايته فقط، خصوصاً بعد خروج امريكا من افغانستان تاركة حلفائها ورائها ما سبب حالة من الصدمة تجاه الذين يراهنون عليها، ثم جاء الاتفاق الايراني السعودي بواسطة الدور الصيني ليشكل الضربة الكبرى للامريكي والاسرائيلي، ما جعل الكيان في حالة تخبط وتراجع وبالتالي يجعل الدول المطبعة في الاطار ذاته.

ويرى مسؤولون مراقبون ان التطبيع الذي سعى اليه كيان الاحتلال الصهيوني مع بعض الدول العربية لم يكن له مستقبل، والسبب وراء هذا الاعتقاد هو الرفض الشعبي لهذا التطبيع لان هناك مشكلة اسمها الكيان الصهيوني نفسه وعجزه عن تحسين صورة المطبعين امام جمهوره وامام الواقع الدولي، والامر الثاني ان الشعب الفلسطيني منذ صفقة القرن، وهو يصعّد نضاله ومقاومته مع العدو وبالتالي بات يحرج اي حاكم عربي يحاول ان يطبّع مع الاحتلال.

واوضح هؤلاء المراقبون، ان هذا المسار يجب قراءته في اطار ما يجري على المستوى الاقليمي والدولي من خلال صعود قوى وتراجع اخرى، واتت بميزان قوى جديد معاكس لميزان قوى الذي فرضه التطبيع على بعض الدول التي بدأت تشعر ان رهانها على التطبيع من اجل ضمان امنها واستقرار لم يكن في محله، بالاضافة الى ما يمارسه الصهاينة من فوقية وتعنت في التعامل مع الدول المطبعة، ومن هنا جاء الاتفاق السعودي الايراني ليعلن عن بدء مرحلة جديدة تعتبر ايران شقيقاً حليفاً في وقت الذي كان يريدون ان يعتبروا ان الكيان الصهيوني هو الشقيق الحليف.

وشددوا على ان الاتفاق السعودي الايراني ليس فقط موقفاً لمسار التطبيع، بل هو تعبير عن واقع موازين قوى جديدة ترفض الخضوع للاملاءات الامريكية في مسألة التطبيع.

بدورهم لفت محللون بان ايران لعشر سنوات ماضية كانت تعتبر هي العدو الاكبر في الشرق الاوسط، لكنها لم تعد كذلك بعد الاتفاقات والحرب التي تدور بين روسيا وامريكا في اوكرانيا، بل عاد كيان الاحتلال الى واجهة العدو الاكبر.

واوضحوا، ان هناك مشكلة سعودية مع ادارة بايدن الحالية وليست مع امريكا كشكل عام، لانها عندما وقعت اتفاقاً مع الصين وايران في محاولة لازالة الخلافات، ذهبت لتشتري صفقة كبيرة من الطائرات الامريكية بعشرات المليارات من الدولارات.

واكدوا ان هناك شيئاً واضحاً صحيحاً بأن ايران اخذت على عاتقها عندما استلم الرئيس ابراهيم رئيسي السلطة، بان تستدير نحو المنطقة وآسيا وتبتعد كلياً عن الغرب وامريكاً بالتوازي مع حل المشاكل مع دول الشرق الاوسط، كما ان السعودية عندما رأت ازمات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي جراء الحرب الاوكرانية والانهيار الداخلي الذي يعانيه كيان الاحتلال، ادارت ظهرها لمسار التطبيع الاسرائيلي خاصة بعدما اعلنت امريكا انها غير مهتمة بالاتفاق النووي، وجاء الاتفاق السعودي الايراني حتى ينهي التطبيع مع الكيان.
رقم : 1050139
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
وزير الخارجية الايراني سيهاتف نظيره السعودي حول مكان وموعد الاجتماع بينهما
2 نيسان 2023
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
تشييع جثمان ضابط حرس الثورة الشهيد ميلاد حيدري في مرقد السيدة رقية (س)
2 نيسان 2023
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
الاتفاق الايراني السعودي... وسقوط الرهان على الكيان
2 نيسان 2023
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
استشهاد مستشار عسكري إيراني آخر في سوريا
2 نيسان 2023
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية
1 نيسان 2023
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
1 نيسان 2023
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
1 نيسان 2023
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
1 نيسان 2023
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
في الذكرى الثامنة للعدوان..هكذا أصبح اليمن الذي مزقته الحرب
1 نيسان 2023
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
خطاب العنف الإسرائيليّ ضد العرب والفلسطينيين.. النتائج والحلول؟
1 نيسان 2023
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟
1 نيسان 2023
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
نصيحة كنعاني لمسؤولي جمهورية أذربيجان: احذروا النوايا الحقيقية للعدو الصهيوني
1 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذكرى الاستفتاء الشعبي العظيم لتاسيس "الجمهوریة الإسلامیة" في إیران
هل هي "حديقة خضراء" أو "غابة أوروبية"؟
"صاروخ كنجال" المخيف يؤرق مسؤولي البنتاغون
نتنياهو ورغبة الحرب الأهلية.. ما علاقة المليشيات؟