أردوغان وازدواجية التعامل مع القضية الفلسطينية

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن الرئيس عباس بحث مع نظيره التركي، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. وذكرت الوكالة، أن الرئيسين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وأكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما. وأعرب الرئيس عباس عن أمله أن تجتاز تركيا وشعبها تبعات الزلزال المدمر الذي وقع ضرب البلاد، في فبراير/ شباط الماضي.



الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس قامت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع تل أبيب في كل المجالات ووجهت الكثير من الطنعات إلى خاصرة المقاومة الفلسطينية. ولقد وصف محمود عباس التعاون الأمني مع إسرائيل "مصلحة وطنية" فلسطينية، بغضِّ النظر عن السلوك الإسرائيلي إزاء الفلسطينيين. ولقد ظل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والذي يعد تجسيدًا لبنود اتفاق "أوسلو" (1991) وملاحقه، يثير جدلًا واسعًا في الساحة الفلسطينية لأن تواصله لم يرتبط بإحراز تقدم على مسار حل القضية الفلسطينية؛ إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أبدت تساهلًا في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ولاسيما تلك المتصلة بالتعاون الأمني، على أمل أن تلتزم هذه الأخيرة بما نصَّت عليه الاتفاقيات من إجراءات سياسية تفضي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، كما كان من المفترض أن يتم نقاش ملفات الوضع النهائي خلال خمس سنوات من اتفاقية أوسلو.



وفي وقت سابق، أعربت فصائل فلسطينية السبت عن رفضها مشاركة السلطة في اجتماع عقد بمدينة العقبة الأردنية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القمة ستناقش الخطة الأمريكية للقضاء على المقاومة بالضفة الغربية. وحذر بيان فصائل المقاومة من خطورة اجتماع العقبة، وقالت إنه استكمال لمخططات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته، ومحاولة جديدة لاستئصال مشروع المقاومة. وأضاف البيان إن المشاركين في هذا الاجتماع خارجون عن الإجماع الوطني ولا يمثلون إلا أنفسهم.



ولم تجنِ السلطة الفلسطينيّة من تعاونها مع اسرائيل ،وفقاً لاتفاقيات اوسلو ، غير الضعف والهوان والانحسار شعبياً وسياسياً ، وعلى المستوى المحلي والعربي والدولي . و مثلما فقدت اسرائيل قوة الردع و قوة التفوّق ، ليس ازاء دول ،وانما ازاء حركات وفصائل مقاومة ، كذلك فقدت السلطة الفلسطينية حضورها السياسي و دورها ازاء الشعب الفلسطيني وازاء الدول ،وحتى ازاء اسرائيل ، وهذا نتيجة ارتباط السلطة الفلسطينية بمصير اسرائيل ،فيصيبها ما يصيب اسرائيل، بل اكثر .واليوم تلجأ اسرائيل لمصر واحياناً للاردن ، وليس الى السلطة الفلسطينية ، من اجل التوسط عند حركة حماس او حركة الجهاد الاسلامي لانهاء ردّهم العسكري على اعتداء اسرائيلي ، او من اجل طلب التهدئة وتحاشي اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية وفي غزّة والاراضي الفلسطينّية المحتلة .



وهناك عوامل عديدة ساهمت في اضعاف الدور السياسي للسلطة الفلسطينيّة : اول هذه العوامل هو غدر اسرائيل، وسعيها الدؤوب لانهاء القضية الفلسطينيّة ،ظّنت اسرائيل بقدرتها على انهاء القضية، من خلال افراغ السلطة الفلسطينية من محتواها السياسي، وجعلها سلطة أمنية لحماية اسرائيل، ربما نجحت اسرائيل في ذلك ( في اضعاف السلطة )، ولكنها فشلت في تصفية القضيّة ،حيث انتقلت الاخيرة ( القضية ) الى أحضان من يرعاها و يسقيها دماً وتضحيات ويُعيدها الى مسار المقاومة والسلاح، اي الى احضان حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية و فصائل المقاومة الفلسطينيّة الاخرى. والعامل الثاني الذي أضعفَ السلطة الفلسطينية هو قيام بعض الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل. أصبحَ لاسرائيل اكثر من رابط عربي، علني و رسمي، تعّول عليه في كل شأن عربياً ودولياً، يخّصُ القضيّة الفلسطينية. حملة التطبيع الثانية، والتي جرت برعاية الرئيس الامريكي السابق، ترامب، أشغلتها كلياً لاسرائيل، وركنتْ اسرائيل جانباً السلطة الفلسطينية و القضية الفلسطينيّة، ولولا النشاطات الميدانية والسياسية لفصائل المقاومة، لكانت القضية في سُبات.



إن رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، الذي أظهر حتى وقت قريب أنه داعم للأمة الفلسطينية ضد جرائم الکیان الصهيوني بسبب التوترات السياسية مع الکیان الصهيوني، لكنه مد في الأشهر الأخيرة يد الصداقة تجاه المغتصبين في الاراضي المحتلة، وفي كل يوم ينأى بنفسه عن الفلسطينيين. وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية أن الرئيس أردوغان، الذي سافر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وتحدث مع يائير لابيد، رئيس وزراء الکیان الصهيوني، على هامش الاجتماع. وحضر هذا الاجتماع، الذي عقد خلف أبواب مغلقة، بعض أفراد الجالية اليهودية الأمريكية. ولقد تم ذكر هذا الاجتماع كعلامة جديدة على دفء العلاقات بين الجانبين بعد فجوة سياسية طويلة. وفي نفس الوقت الذي التقى فيه أردوغان ولبيد، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن البلاد ستستأنف العلاقات الطبيعية مع إسرائيل على أعلى مستوى دبلوماسي.



وإضافة إلى إقامة تعاون سياسي واقتصادي مع المحتلين الصهاينة، تستخدم تركيا أيضًا نفوذ جماعات الضغط الصهيونية لتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة وحل النزاعات القائمة. ويأتي نهج أنقرة تجاه تل أبيب في وقت تزايدت فيه الجرائم الصهيونية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وأصبح الفلسطينيون يحتاجون إلى دعم الدول الإسلامية أكثر من أي وقت مضى، لكن تركيا، مثل المشيخات العربية في الخليج الفارسي، فضلت مصالح إسرائيل على مصلحة الفلسطينيين. وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تعزيز العلاقات مع الکیان الصهيوني، يستخدم أردوغان أيضًا نفوذ العلاقات مع السلطة الفلسطينية لإظهار نفسه كداعم للقضية الفلسطينية ومن خلال هذا الإجراء وللحد من احتجاجات الفلسطينيين على تعميق تعاونه مع تل أبيب وجعل الفلسطينيين يوافقون على الاقتراب من المحتلين، أعرب بأن هذا الاجراء جاء لمصلحة الأمة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن إقامة علاقات مع منظمة السلطة الفلسطينية يتم أيضًا من أجل تأمين مصالح إسرائيل، وإجبار الفلسطينيين على التسوية مع هذا الکیان.



ولقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أدان عمليات المقاومة الفلسطينية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ إردوغان وصف العمليات بـ"الإرهابية"، وقدّم تعازيه لهرتسوغ بمن أسماهم "الضحايا" الذين قتلوا من جرائها، متمنياً الشفاء للجرحى. وسجّل شهر آذار/ مارس الماضي أرقاماً تاريخية في عدد العمليات الفدائية، وكذلك في عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين، والذي يعدّ الأقسى منذ انتفاضة السكاكين عام 2015، إذ بلغ عدد القتلى من جرّاء 10 عمليات فدائية نفّذها فلسطينيون في الأراضي المحتلة خلاله إلى 11 قتيلاً إسرائيلياً، إضافةً إلى نحو 32 مصاباً.



وفي الختام يمكن القول إنه بصفتها العضو الشرقي في حلف الناتو العسكري فإن تركيا مجبرة على قبول دور مزدوج في الشرق الأوسط العربي. وكحلقة وصل بين القارة الأوروبية والعالم الإسلامي، حاولت هذه الدولة دائمًا أن تصبح الذراع التنفيذي لحلف شمال الأطلسي في منطقة أوراسيا مع الحفاظ على علاقاتها العسكرية والأمنية مع أطراف الكتلة الغربية، وخاصة الصهيونية.



ومن ناحية أخرى، وبسبب نفوذها التاريخي في منطقة شامات والوعي بالمكانة العالية لمدينة القدس بين المسلمين، فقد حاولت تركيا أن تظهر نفسها كداعم للأمة الفلسطينية من خلال الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي للجماعات الفلسطينية والفلسطينية. وفي مثل هذا الوضع، تقرر أنقرة زيادة ثقل الکیان الصهيوني أو الفلسطينيين في سياستها الخارجية في فترات زمنية مختلفة، مع مراعاة مصالحها القصيرة والمتوسطة المدى، وضمان أقصى قدر من مصالحها الوطنية. وترجمة هذه الاستراتيجية تعني أنه في القضية الفلسطينية، يمكن اعتماد تعاون تكتيكي مع أنقرة للضغط على الصهاينة، لكن تركيا لم تدخل في توتر مع الکیان الصهيوني على المستوى الاستراتيجي ولن تهاجم أراضي هذا الکیان.