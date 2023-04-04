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الثلاثاء 4 نيسان 2023 ساعة 08:38

قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية

قتل المدون تتارسكي والصحفية داريا إبنة الفيلسوف دوجين.. وإكذوبة "حرية التعبير" الغربية
النفاق الغربي في التعامل مع قضية "حرية التعبير"، بات مكشوفا لشعوب العالم اجمع، رغم كل محاولات الغرب التغطية على قبحه ووقاحته. فالغرب ينتفض من اقصاه الى اقصاه، لو حاولت دولة ما منع تجمع للشاذين جنسيا، لحماية مجتمعها وعادتها وتقاليدها وشعبها، فنرى الغرب يجند كل امكانياته للضغط على هذه الدولة للرضوخ لارادته وثقافته. اما اذا تم توقيف صحفي او مدون، لترويجه التطبيع مع الكيان الاسرائيلي او الالحاد او الانحلال الاخلاقي، فاول تهمة تلصق بهذه الدولة هي قمعها لـ "حرية التعبير".

اللافت ان هذا الغرب نراه في المقابل يبتلع لسانه، ويصاب بالخرس، عندما، يتم توقيف مدون او صحفي او مفكر او فيلسوف، في اي مكان في العالم ، يحمل افكارا لا تتفق مع الفكر والثقافة الغربية، فمثل هؤلاء الاشخاص، لن تجد في الغرب من يتعاطف معهم، حتى لو تم سجنهم او تعذيبهم او قتلهم، لانهم ببساطة، يغردون خارج السرب الغربي، الذي لا اثر للانسانية والديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الانسان هناك.

هذه المقدمة، كان لابد منها لفهم لماذا تعامل الاعلام الغربي، بهذه الطريقة غير الانسانية وغير الاخلاقية، التي تعامل بها مع جريمة اغتيال المدون الروسي فلادلين تاتارسكي في مقهى في مدينة بطرسبرغ يوم امس الاحد ، لا لجريرة ارتكبها، سوى انه كان ينقل وقائع الحرب في اوكرانيا، كمواطن روسي سلاحه الكلمة فقط.

بشاعة الجريمة ومنفذيها تتكشف عندما تم اختيار مقهى مزدحم بالرواد لتنفيذ الجريمة، فقد أظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها علبة قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه، وتحوي تمثالا محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 30 آخرين، 10 منهم بحالة خطيرة.

الاعلام الغربي تناسى كذبته "حرية التعبير"، واخذ يبرر الجريمة بشكل في غاية الخسة والدناءة، كما حصل عندما برر، بذات الخسة، جريمة اغتيال، ابنة الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوجين، الصحفية داريا دوجينا، عبر تفجير سيارة والدها التي كانت تقودها في اب / اغسطس عام 2022، وهي جريمة كان الهدف منها تصفية الاب وابنته، في آن واحد.

الاعلام الغربي لم يتعاطف مع دوجين وابنته، فحسب، بل اخذ يبرر الجريمة عبر التاكيد على ان الاب وابنته، كانا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي"تهمة"تستحق القتل من وجهة نظر "الاعلام الغربي الحر"!. ولكن من حقنا ان نسأل ماذا سيكون موقف الاعلام والصحافة في "العالم الغربي الديمقراطي"، لو وقعت مثل هذه الجرائم البشعة في واشنطن و لندن و باريس؟.
رقم : 1050462
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