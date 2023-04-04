التضامن الفلسطيني في "يوم الأرض"

في هذا الصدد، وبمناسبة الذكرى الـ 47 لـ "يوم الأرض"، شارك آلاف الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 في مسيرة كبيرة في شارع "شهداء مدينة السخنة"، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، وجاءت المسيرة أيضاً ضد السياسات القمعية التي ينتهجها وزير الأمن الداخلي في كيان القدس المحتلة إيتمار بن غفير، كما خرجت مظاهرات حاشدة أخرى في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وردد المتظاهرون في هذا التجمع شعارات مناهضة للصهاينة وهم يحملون العلم الفلسطيني. كما قام جنود صهاينة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بالاعتداء على المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.



وقال محمد بركة، رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، في كلمته في الحدث: "في ذكرى يوم الأرض، نقطع عهدًا مرة أخرى مع أرض فلسطين ومع الفلسطينيين القاطنين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات وخارج فلسطين.». وقال سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي: "مشكلتنا الرئيسية وصراعنا مع الحركة الصهيونية، وما زلنا نعاني من السياسات العنصرية لكيان القدس المحتل فيما يتعلق بالأرض والإسكان".



في 30 مارس 1976، بعد أن استولى الصهاينة على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية بفرض قوانين غريبة على التملك، نظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وخارج الحدود إضرابًا ضخمًا ومسيرة تحولت إلى أعمال عنف وأسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وجرح واعتقال العشرات غيرهم. وهذا الحدث الذي لم يسبق له مثيل في سنوات ما بعد حرب 1948 بين العرب والكيان الصهيوني، كان من الأهمية بمكان بالنسبة للفلسطينيين حيث أطلق على 30 مارس "يوم الأرض"، إذ يقيم الفلسطينيون احتفالات مختلفة كل عام في مدن مختلفة من فلسطين المحتلة وكذلك في البلدان المضيفة للاجئين الفلسطينيين لإظهار أنهم لم ينسوا أبدًا أراضيهم المفقودة ويلتزمون بهدف تحرير القدس.



في العقود السبعة الماضية، اغتصب الكيان الصهيوني أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية. أعلن علاء عوض، رئيس مركز الإحصاء الفلسطيني، في تقرير بمناسبة يوم الأرض، أن الكيان الصهيوني سيطر على 85٪ من أراضي فلسطين التاريخية، بينما حتى عام 1947 وقبل قيام هذا الكيان، كان اليهود يشكلون فقط 6.2٪ من السكان، إلا أن الصهاينة اغتصبوا الأرض الفلسطينية بقوة السلاح، بل يحاولون أخذ الـ 15 في المئة المتبقية من أيدي أصحابها الأصليين.



التزام المقاومة بتحرير الأراضي المحتلة



وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، الضامنة لاستعادة الأراضي المحتلة، عزمها على الوقوف في وجه الغزاة. وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانا بمناسبة "يوم الأرض" ودعت إلى استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشاملة للدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة. وأكدت جماعات المقاومة وحدة أرض فلسطين وشعبها ومقاومتها، وأعلنت استحالة ترك قطعة أرض واحدة في أرض فلسطين التاريخية، وأن تدمير الكيان الصهيوني أمر مؤكد.



وحسب بيان فصائل المقاومة، فإن إحياء "يوم الأرض" حدث استثنائي في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات الاستعمارية لكيان الاحتلال. وشدد بيان الفصائل الفلسطينية على أن حق العودة إلى الأرض الفلسطينية حق ثابت لا يمكن تجاهله وأن الشعب الفلسطيني ضحى منذ أكثر من 75 عاما وما زال يضحى من أجل عودة واستعادة الأراضي الفلسطينية، وأكدت حركة حماس، بإصدار بيان بهذه المناسبة، التمسك بخيار الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الحقوق واستعادة الأرض وحرية المقدسات الفلسطينية.



وأعلنت حماس: "لن نتجاهل واجب استعادة أرض فلسطين التاريخية ولن نتنازل عنها، والأمة الفلسطينية ملتزمة بأرضها من البحر إلى النهر، ومخططات كيان الاحتلال وجرائمها في سرقة الأراضي واعتداءات المستوطنين الصهاينة لن تقضي على الهوية العربية للأرض ولن تغير حقائق التاريخ ".



ربما قبل سنوات قليلة كان الكيان الصهيوني، مسلحًا بشراسة وبفضل دعم الدول الغربية، يقضم يومًا بعد يوم الأراضي الفلسطينية، لكن الأوضاع انقلبت الآن وخلقت فصائل المقاومة توازنًا للردع في الضفة وغزة. ولن يسمحوا للصهاينة بالتوسع. حتى أن التطورات في الأراضي المحتلة باتت من النوع الذي يجعل تحرير الأراضي المغتصبة ليس بعيدًا، ويمكن أن تكون القوة العسكرية لجماعات المقاومة والدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين بداية لتحرير الأراضي المحتلة.



استمرار الاحتلال الصهيوني



في حين أن الفلسطينيين مصممون على تحرير أرض أجدادهم من أيدي الغزاة، لا يزال الكيان الصهيوني يحاول ضم المزيد من الأراضي إلى أرضه المغتصبة، وفي السنوات الأخيرة، على الرغم من المعارضة الدولية الواسعة، يواصل تطوير المستوطنات في الضفة الغربية.



تأتي جهود المتطرفين الصهاينة لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية في ظل ظروف دعا فيها مجلس الأمن الدولي في كانون الأول 2016، بالقرار 2334، إلى إنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة خلال حرب الأيام الستة عام 1967. ووصف قرار استمرار التوسع الاستيطاني بأنه "انتهاك صارخ للقوانين الدولية"، لكن القادة الصهاينة يتجاهلون ويواصلون احتلالهم.



أشارت الأمم المتحدة في تقريرها الذي نشر في كانون الأول (ديسمبر) 2021 إلى استمرار الاستيطان. وحسب هذا التقرير، عندما صدر القرار 2334، كان هناك حوالي 400 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية و218 ألف مستوطن في القدس الشرقية، ومرت 5 سنوات على صدور القرار، وازداد عدد المستوطنين في هاتين المنطقتين بمقدار 12٪. لذلك، تُظهر هذه الإحصائية أن إسرائيل ليست فقط غير راغبة في وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بل تواصل تطوير هذه المستوطنات أكثر فأكثر.



ادعى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، في تصويت على الثقة في حكومته، أنه سيضع تنمية المستوطنات على رأس خطط حكومته، وقد وافق الوزراء المتشددون مؤخرًا على خططه وتسبب هذا بتوترات. حيث وافقت حكومة نتنياهو الراديكالية يوم الجمعة (4 أبريل) على بناء 8100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.



في الأيام الأخيرة، وافق البرلمان الصهيوني على إلغاء ما يسمى "قانون عدم الاتصال"، والذي يسمح بإلغاء قانون تمت الموافقة عليه عام 2005، بعودة المحتلين إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها في قطاع غزة. وأمر هذا القانون بهدم 21 مستوطنة صهيونية في قطاع غزة وإخلاء المستوطنين والجيش الصهيوني من هذه الإقليم.



على الجيش الصهيوني الآن التوقيع على أمر عسكري للسماح بعودة المحتلين إلى المناطق المذكورة. كما أقر المتطرفون في الكنيست أخيرًا قانون "إلغاء إخلاء المستوطنات الصهيونية في شمال الضفة الغربية" بهدف تمهيد الطريق لإضفاء الشرعية على استيطان حومش وبناء مدرسة دينية هناك. وفقًا لهذه القوانين، يمكن للإسرائيليين العودة إلى المستوطنات الصهيونية في شمال الضفة الغربية بعد 18 عامًا من الحظر.



يدعي المتطرفون الصهاينة أنه يجب عليهم طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من أجل إنشاء أرض يهودية كاملة ومتجانسة، لكن هذه الخطط المثيرة للجدل ليس لها مؤيديين حتى بين الدول الغربية، وقد حذر القادة الأمريكيون والأوروبيون من مغامرة تل أبيب في الضفة الغربية.



لقد لجأ الكيان الصهيوني إلى كل تكتيك من أجل صرف انتباه الفلسطينيين عن أراضيهم المفقودة، بل حاول خلق فجوة بين العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حجم المظاهرات المناهضة للصهيونية في جميع الأراضي المحتلة يظهر أن سياسات قادة المغتصب الصهيوني قد فشلت، والآن حان وقت الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. لأن الأجواء داخل الأراضي المحتلة والدولية لا تسير لصالح الصهاينة، وحسب قادة تل أبيب، فمن الأفضل للصهاينة أن يفكروا في حل لمنع انهيار الكيان المزيف الذي تظهر عليه الآن علامات التدهور بدلاً من الاحتلال.