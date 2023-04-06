يوم القدس العالمي رافعة نهوض ودعم لنضال الشعب الفلسطيني

وهنأ المجتمعون حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على نجاح مؤتمرها الذي يعزز دور الحركة في المقاومةـ على درب التحرير والعودة.



كما حيا المجتمعون بأسمى آيات الفخر والاعتزاز نضال شعبنا الفلسطيني الصامد المقاوم في عملياتهم الجريئة ضد المحتل الصهيوني على مساحة جغرافية فلسطين وخاصة الطعن في تل أبيب، والتي تؤكد على استمرار تمسك شعبنا بنهج المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي لهزيمة المشروع الصهيو أمريكي، وانجاز الحقوق التاريخية الثابتة وفي مقدمها حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين من نهرها إلى بحرها.



وتوجه المجتمعون بأجمل التحايا والتبريكات لأبناء شعبنا الفلسطيني على استمرار انتفاضته المتصاعدة في القدس حيث المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وفي عموم مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق ال ٤٨ حيث يقدم شعبنا الشهداء والجرحى والاسرى، وهو بذلك يؤكد على تكامل ووحدة نضالهم وخاصة في الذكرى ال ٤٧ المجيدة ليوم الأرض، محققا وحدة الأرض والشعب.



كما دعو إلى أكبر حملة تضامن مع أسرى فلسطين الذين يمثلون من خلال صمودهم ومقاومتهم للسجان الصهيوني على عدالة القضية الفلسطينية والحق المشروع بمقاومة المحتل وقوة ارادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية والمحافظة على الهوية الوطنية في ظل الصراع الدائر لإزالة الكيان الصهيوني الغاصب واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني والقدس عاصمتها الأبدية.



وشدد المجتمعون على أهمية أحياء يوم القدس العالمي الذي أطلقه الأمام الراحل الخميني رحمه الله، نصرة للمستضعفين وفي مقدمهم شعبنا الفلسطيني، لما يشكله هذا اليوم من رافعة نهوض ودعم لنضال شعبنا وامتنا واحرار العالم في مواجهة غطرسة الولايات المتحدة الامريكية وربيبنها الكيان الصهيوني الغاصب وادواتهم والقمم التآمرية في العقبة وشرم الشيخ واتفاقيات ابراهام وكل محاولات التطببع.



كما أكدوا على أهمية العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بما يشكله من ضمانة حقيقية لمتابعة ومعالجة القضايا المطلبية والاجتماعية والامنية، وتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال الاستمرار في دعوة وكالة الغوث الانروا لتحسين خدماتها وتأمين المساعدات الاغاثية اللازمة في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية وتداعياتها في لبنان.



وتأتي ذكرى يوم القدس العالمي هذا العام بنكهة الشموخ والانتصار. وقد تغيرت موازين القوى في المنطقة.



يوم القدس العالمي هذا العام هو الأول بعد معركة "سيف القدس". "يوم القدس" لم يكن شعاراً سياسياً للاستهلاك. هو يوم أعلنه الإمام الخميني (رحمه الله) في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كلِّ عام، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، ليستنهض فيه الأمة من غفلتها، في وقت كانت "إسرائيل" قد أحكمت قبضتها على مدينة القدس والمسجد الأقصى، ولكن، ومنذ الإعلان عن هذه المناسبة، تغيرت المفاهيم، ولم يعد الشعب الفلسطيني وحيداً.



تجدّد إيران ودول محور المقاومة وحركات المقاومة، من خلال إحياء ذكرى يوم القدس العالمي، مواقفهم العملية الداعمة لفلسطين والقدس والمقاومة وتأييدهم ووفاءهم لها.



ولا تكمن أهمية إحياء هذه المناسبة في شكلها الإعلامي، بل تنبع من منظور شامل له أبعاد مهمة، أوّلها الموقف من كيان الاحتلال الإسرائيلي بوصفه "دولة احتلال عنصري"، ثم الموقف من حركات المقاومة الفلسطينية والعربية المحبة لفلسطين، ثم منطق دعم الشعوب المستضعفة في العالم، ورفض وجود أي وجود أو تمثيل إسرائيلي على الأراضي العربية.

