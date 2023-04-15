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السبت 15 نيسان 2023 ساعة 14:24

دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام

دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
ويشير هؤلاء أننا الآن بتنا نتحدث عن فعل وإرادة ومبادرة، وعن مستوى يضع معادلات تجعل العدو فعليا كالذي يقاتل متراجعا تحت النار، وتجعل محور المقاومة وقواه في موقع المبادرة.

وینوه هؤلاء أن مستوى التلاحم بين قوى المحور هذا العام ولأول مرة جاء بشكل يدلل على أن هناك حرص على أن وحدة الساحات تعني وحدة الجبهات.

ويقول ناشطون سياسيون إن ما طرحه قادة محور المقاومة في إحياء مراسم يوم القدس العالمي هذا العام يحدد ملامح مستقبل الصراع مع الكيان الصهيوني.

هذا فيما ينوه خبراء بالشؤون الإسرائيلية أن الانكفاء الإسرائيلي بدأ يصنع معادلة جديدة في الإقليم، عنوانها أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن المقاومة هي خيار واقعي وفعال ومؤثر، وليست عملا على هامش التاريخ كما كان ينظر لها، بمعنى أن القضية لم تنتهي ولم تحسم.

ویؤكد هؤلاء أن الرسالة التي حملها قادة المقاومة ومحور الممانعة خلال مشاركتهم الشخصية من عديد من العواصم ومع الدول والشعوب العربية إنما هي استكمال لرسالة الصواريخ قبل أيام قليلة، بأن المسجد الأقصى والقدس والشعب الفلسطيني ليسوا لوحدهم، وأن العبث بالمسجد الأقصى سيفجر وسيشعل المنطقة بأسرها، وأن كل قوى المقاومة هي مع المقاومة الفلسطينية.
رقم : 1052588
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