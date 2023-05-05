أفعال مشبوهة لأمريكا في ‘‘عين الأسد‘‘

في هذا الصدد أعلن مصدر أمني في العراق، الأحد، أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عسكرية بالكويت نقلت مجموعة مجهزة بأسلحة مختلفة إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار. ونقلت طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية هؤلاء الجنود إلى مبنى القاعدة الذي يخضع لإجراءات أمنية غير مسبوقة.



وأكد هذا المصدر أن "القوات الأمنية المتمركزة في عين الأسد لا تعرف أسباب وصول هذه القوات والمهام الموكلة إليها". ورغم أن السلطات الأمريكية لم تعلن عن تفاصيل تحركاتهم في العراق، إلا أن الأدلة تظهر أن المحتلين يحاولون ترسيخ موطئ قدم لهم في العراق.



قال عبد الله الجغيفي، الأمين العام لحزب أحرار الفرات في الأنبار، مؤخرًا، إن كارثة كبيرة تحدث في هذه المحافظة، والأميركيون يشترون أراضٍ ويوسعون قاعدة عين الأسد دون أي عائق. وقال إن مجلس المحافظة وممثلي الأنبار يتصرفون بسلبية تامة وكأنهم لا يعرفون ما يجري في هذه المحافظة.



وتأتي زيادة القوات الأمريكية في العراق في وقت وافق فيه برلمان البلاد في يناير 2020، بعد اغتيال قادة المقاومة، على خطة سحب القوات الامريكية، وطالب الحكومة من الولايات المتحدة بوقت لتنفيذ هذه الخطة في أسرع وقت ممكن. لكن واشنطن لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد، واكتفت بنقل عدد من قواتها من بعض القواعد إلى قواعد أخرى. حتى أن بغداد وواشنطن اتفقتا في تموز (يوليو) 2021 على انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام نفسه، وألّا يتبقى سوى عدد من القوات الأمريكية لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية، لكن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق.



تحركات أمريكا الجديدة تتعارض مع إرادة العراقيين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يتعرض لضغوط من فصائل المقاومة لانسحاب الأمريكيين، مؤخرًا إن بغداد ليست بحاجة إلى قوات أجنبية، يزعم مسؤولو واشنطن أنهم موجودون في العراق للتعامل مع إرهابيي داعش، لكن هذا الادعاء غير صحيح من الرأي العام والسياسيين العراقيين المحليين، وحتى جماعات المقاومة التي هي جزء من الحكومة والبرلمان العراقي تعتقد أن واشنطن تقوم بتجهيز العناصر النائمة لداعش، وتحاول جعل العراق غير آمن مرة أخرى. وفي هذا الصدد، كشف خبير عراقي قبل شهرين، أن الولايات المتحدة، قامت بإنشاء تاكسي جوي، ستنقل بواسطته مقاتلي داعش من الأنبار إلى محافظة ديالى شرق العراق.



عين الأسد هي القاعدة الأكبر في العراق، وتقوم القوات الأمريكية بدوريات وتجسس في الأنبار بحرية وبعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية. التحركات الجديدة للولايات المتحدة وتعزيز تحصيناتها في عين الأسد تظهر أن هذا البلد لا ينوي مغادرة العراق وأكثر اهتماماً بإثارة التوتر.



في السنوات الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بخطوات مشبوهة في عين الأسد، ما زاد من قلق العراقيين، وفي عهد هذه القاعدة الواسعة، هناك تطورات على وشك الحدوث ستؤثر بلا شك على أمن العراق.



بدأ ظهور داعش في العراق من الأنبار ووفر الأمريكيون الأرضية لإرسال إرهابيين إلى هذا البلد ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه هذه المرة، حيث يأتي نشر قوات أميركية جديدة في عين الأسد، فيما تخضع تحركات سفيرة واشنطن في بغداد، ألينا رومانوسكي، لرقابة السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة. بعد لقاءاتها المتكررة مع قادة الجماعات السياسية ومحاولاتها للتأثير على الحكومة لتنفيذ مطالب واشنطن، وقد طالب سياسيون عراقيون بطرد السفيرة الأمريكية من بغداد.



تحذير جماعات المقاومة



ولأن فصائل المقاومة لا تعترف بأي شكل من الأشكال بوجود المحتلين، فقد قوبلت التحركات الجديدة للجيش الأمريكي برد فعل هذه المجموعات. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم حركة النجباء، السبت، إلى أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار أو تخفيف للتوتر مع الولايات المتحدة، وأكد أنه حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق، فإن جميع قوات هذا البلد أهداف مشروعة في العراق.



لقد قال قادة المقاومة مرات عديدة إنهم لا يلتزمون باتفاقيات الحكومة مع الولايات المتحدة وسوف يقومون بواجبهم ضد المحتلين. وحسب تحذير "النجباء"، يبدو أنه ليس العراق وحده غير آمن للأمريكيين، بل يمكن اعتبار قواعد البلاد في سوريا أهدافًا مشروعة أيضًا. وشهدت مجموعات المقاومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، هجمات متكررة على قواعد أمريكية على الحدود السورية والعراقية، وشهدنا الشهر الماضي أكبر نوع من العمليات في محافظة دير الزور، عندما استهدفت طائرات مسيرة قاعدتين أمريكيتين.



بالنظر إلى أن عين الأسد تقع بالقرب من حدود سوريا وهناك احتمال لهجمات متكررة على القواعد الأمريكية في هذا البلد، تحاول واشنطن منع هذه الهجمات من خلال زيادة قواتها في عين الأسد. لذلك، مع الانتشار العسكري الأمريكي في عين الأسد، ستشتد التوترات في المستقبل. وكان قادة المقاومة قد حذروا في وقت سابق من أنه إذا لم يغادر الأمريكيون العراق سيلجؤون إلى القوة لطردهم. وترى جماعات المقاومة أنه طالما ظل العراق تحت الاحتلال فإن السلام بعيد المنال وهم مصممون على طرد القوات الأمريكية.



الوجود الغامض للأمريكيين في العراق



على الرغم من أن وجود القوات الأجنبية في أراضي أي دولة يجب أن يكون على أساس اتفاقيات مع الحكومة المركزية، فإن الأمريكيين يطورون خططهم العسكرية في العراق دون علم بغداد. حاليا، أصبحت القواعد الأمريكية في العراق مكانا لتصميم سيناريوهات ومخططات شريرة في هذا البلد، ولا يتم تسريب أي تفاصيل عما يحدث داخل هذه القواعد، ولا تقدم الحكومة العراقية إحصائيات دقيقة عن كمية المعدات وعدد القوات الأمريكية في العراق.



في آب / أغسطس 2020، سلمت الولايات المتحدة قاعدة التاجي في بغداد للحكومة العراقية ونقلت القوات المتمركزة هناك إلى عين الأسد، وفي ذلك الوقت ادعى مسؤول عسكري أمريكي أن البلاد ستخفض قواتها من 5200 إلى 3500 في الأشهر المقبلة، لكن خلال هذا العام، لم يغادر أي جندي أمريكي العراق فحسب، بل وفقًا للتقارير، فقد أتى أيضًا مئات الأشخاص الآخرين إلى العراق. لذلك، من خلال إحصاء بسيط، يمكن القول إن ما يقرب من 6000 أمريكي يتمركزون في العراق. حتى أن بعض الخبراء العراقيين يتحدثون عن 8000 أمريكي، من بينهم 2400 من قوات الناتو من دول أخرى، وهو رقم يزيد على 10000 شخص منتشرين في العديد من القواعد.



وحسب خبراء عسكريين عراقيين، هناك حاليا أكثر من 11 قاعدة عسكرية أمريكية في ست محافظات عراقية، منها قاعدتان في بغداد، وقاعدة في الموصل، وثلاث قواعد في إقليم كردستان، وقاعدتان في كركوك، وقاعدتان في الأنبار. قاعدة في تكريت. حتى الآن، تم إخلاء قاعدة التاجي فقط بينما ظلت البقية تحت سيطرة الأمريكيين.



عين الأسد هي الآن مركز القيادة والسيطرة للأمريكيين، وبعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، قامت القوات الأمريكية ببناء تحصينات جديدة في هذه القاعدة، بل زودتها بأنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار للتعامل مع أي هجمات مستقبلية.



أصبح المجال الجوي العراقي طريقا سريعا لحركة الطائرات الأمريكية دون طيار والمروحيات والطائرات العسكرية، التي تحلق فوق سماء العراق لأسباب غير معروفة، الأمر الذي أثار غضب سلطات البلاد.



أثبتت التجربة أن وجود الأمريكيين لم يخل بأمن للعراقيين فحسب، بل جعل هذا البلد أكثر انعدامًا للأمن، كما أن زيادة القوات العسكرية في عين الأسد هي أيضًا لتنفيذ الخطط الفاشلة السابقة، وتعزيز إرهابيي داعش هو جزء من هذا اللغز المشؤوم الذي رتبته واشنطن للعراقيين.