الطائرات دون طيار تغير قواعد الحرب الأوكرانية

ورغم نفي سلطات كييف علاقتها بأي هجوم على الكرملين، وجهت سلطات موسكو أصابع الاتهام إلى كييف، وردا على هذا الإجراء، استهدفت يوم الخميس مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة، بـ 24 طائرة مسيرة. منذ أن أعلنت السلطات الأوكرانية الأسبوع الماضي أن الهجوم على خزانات الوقود في شبه جزيرة القرم هو مقدمة لشن هجمات مضادة على المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، يبدو أن الهجوم على الكرملين كان أيضًا مخططًا من قبل الأوكرانيين لإظهار قوتهم بالتوغل في عمق روسيا.



في العام الأول، كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في الغالب تتم من خلال الهجمات الصاروخية والمدفعية، ولكن مع مرور الوقت، تم تقليل استخدام الأسلحة المتقدمة، التي وضعت الكثير من التكاليف على جانبي الصراع، وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت الطائرات دون طيار سلاحًا يستخدم على نطاق واسع في الميدان. وضع الروس استخدام الطائرات دون طيار على جدول الأعمال الصيف الماضي، وخلال هذا الوقت قاموا بعدة هجمات واسعة النطاق على كييف ومدن أوكرانية أخرى. بعد الهجمات الدقيقة التي شنها الروس باستخدام طائرات دون طيار، أدرك الأوكرانيون أهمية هذه الأنواع من الأسلحة وزادوا استخدامها في الأشهر الأخيرة.



بالنظر إلى أن الحرب في أوكرانيا أصبحت مستنقعاً ولا يوجد حاليًا أي أُفق واضح لانتهائها، تحاول الدول الغربية تغيير مسار التطورات بحيث تصبح اقل تكلفة. وحسب الإحصائيات فإن الولايات المتحدة والأوروبيين ساهموا بأكثر من 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا، ما تسبب في مواجهتهم بنقص في ترسانات الأسلحة. نظرًا لأن السلطات الغربية تدعي أن الحرب ستستمر لسنوات وعليها توفير الأسلحة التي تحتاجها كييف بأي شكل من الأشكال، فإنها تحاول استخدام طائرات دون طيار، والتي تعتبر أقل تكلفة.



في الحرب مع روسيا، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة الغربية، ويتم توفير جميع أسلحة هذا البلد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. على الرغم من أن المسؤولين في واشنطن نفوا أي تورط في غارة الطائرات دون طيار على الكرملين، إلا أن موسكو قالت إنها نُفذت بأوامر مباشرة من البيت الأبيض وحذرت من عواقب مثل هذه التحركات.



تطوير البنية التحتية للطائرات دون طيار في أوكرانيا



حاولت أوكرانيا، التي كانت عاجزة في الأشهر الأولى من الحرب واستولت روسيا على 15٪ من أراضيها، تغيير ميزان الحرب من خلال الحصول على أسلحة غربية متقدمة في الأشهر الأخيرة. في غضون ذلك، كان تعزيز القوة الجوية أحد أهداف كييف في شراء الأسلحة. وبنفس الطريقة، وبعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب، اشترت العشرات من طائرات "بيرقدار" من تركيا واستخدمتها في تنفيذ عدة هجمات على سفن حربية روسية في البحر الأسود وميناء أوديسا.



تدرك أوكرانيا حقيقة أنها لا تستطيع الاعتماد على الحلفاء الغربيين إلى الأبد، ولهذا السبب، تبنت خطة تطوير قوة الطائرات دون طيار. في يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مبادرة التبرع العالمية 24 يونايتد لتشكيل مشروع "جيش الطائرات دون طيار". يدعو المشروع المانحين الدوليين إلى تمويل الجيش الأوكراني لشراء طائرات دون طيار. وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إنه تم التبرع بأكثر من 6.7 ملايين دولار لهذا المشروع وعشرات الطائرات دون طيار لأوكرانيا. كما أعلن المسؤول الأوكراني أن الجيش الأوكراني قد اشترى نظامي طائرات دون طيار من طراز "وارميت" مجهزين بالمتفجرات لتنفيذ هجمات "كاميكازي" (انتحارية). وكانت الطائرات دون طيار والمروحيات الرباعية التي استخدمت في مدينة باخموت وفي الهجوم على الكرملين من نوع الكاميكازي.



في الأيام الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية أنه بسبب زيادة الطلب على الخطوط الأمامية، فإنها تزيد بشكل سريع من إنتاج الطائرات دون طيار، ومن أجل تسريع ذلك، خففت الحكومة قواعد الاستيراد وألغت الضرائب على الأجزاء والمعدات. من الطائرات دون طيار. وعليه، تم جمع أكثر من 108 ملايين دولار بمساعدة شخصيات مشهورة مثل مارك هاميل ممثل سلسلة حرب النجوم. إضافة إلى شراء وبناء طائرات دون طيار، تُستخدم هذه الأموال أيضًا في تدريب الطيارين في الخطوط الأمامية للحرب.



معظم الطائرات دون طيار التي شوهدت على الخطوط الأمامية لأوكرانيا هي طائرات دون طيار Mavic DJI، والتي تكلف أقل من ألفي دولار. يقول منظمو حملة جيش الطائرات دون طيار إنهم قاموا ببناء أو شراء أكثر من 3300 طائرة دون طيار، حتى أن حوالي 400 أرسلوا بالبريد طائراتهم الترفيهية الشخصية إلى كييف لتجهيزها بالمتفجرات واستخدامها في المعركة ضد الروس.



في الشهر الماضي، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، في خطوة وصفتها "خطوة مهمة لتطوير سوق الطائرات دون طيار الأوكرانية"، أنها ستجعل عملية استيراد أجزاء الطائرات دون طيار أسهل إلى البلاد. غيرت أوكرانيا أيضًا قوانينها الضريبية بحيث لا يضطر المستوردون إلى دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الطائرات دون طيار ومكوناتها. قال ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي في أوكرانيا: "اليوم، من حيث الأهمية، تعد الطائرات دون طيار تقنية أساسية". يمكن للطائرات الانتحارية دون طيار التي يركز عليها الأوكرانيون توجيه ضربات قاتلة للمنشآت الروسية ومستودعات الذخيرة بأقل تكلفة، وهم يحاولون استخدام هذه القدرات بشكل أكبر.



إضافة إلى ذلك، وفقًا لتقارير نُشرت مؤخرًا، تقوم إنجلترا أيضًا بتطوير واختبار عدد من الأنظمة الجوية دون طيار لدعم أوكرانيا ضد القوات العسكرية الروسية. كما تم إنتاج طائرة دون طيار انتحارية ذات أجنحة ثلاثية الأبعاد كجزء من برنامج التطوير السريع لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. على الرغم من أن سلطات لندن لم تدلِ بأي تعليقات في هذا الصدد، يبدو أن الغربيين يحاولون تعزيز تحالفهم في المجال الجوي. نظرًا لأن الغربيين رفضوا تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بسبب تحذيرات روسيا، فإنهم يحاولون تعويض ضعف أوكرانيا الجوي جزئيًا ضد روسيا بطائرات دون طيار.



على الرغم من عدم وجود تقارير عن إرسال الولايات المتحدة طائرات دون طيار إلى أوكرانيا، لكن وفقًا لبعض الخبراء، فمن المحتمل أنه يتم توفير أجزاء هذه الأسلحة من قبل واشنطن وحلفائها، والمستشارون الأمريكيون مسؤولون أيضًا عن التدريب والعمل بهذه الأسلحة. ذكرت بعض المصادر غير الرسمية في وقت سابق أن الولايات المتحدة وافقت على تسليم ما لا يقل عن 700 طائرة دون طيار من طرازSwitchblade300 و600 إلى كييف أقل تطوراً للاستخدام الفردي، أو كاميكازي، ويبلغ مداها من 6 إلى 25 ميلاً إلى كييف، لكن واشنطن لم تؤكد ذلك رسميًا.



يشعر مسؤولو البيت الأبيض بالقلق من أن إرسال طائرات عسكرية دون طيار إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وموسكو. كما يخشى المسؤولون في واشنطن أن تقع طائرات دون طيار متقدمة في أيدي الروس وأنهم سيقومون بتقليدها. كما في حالة إسقاط الطائرة الأمريكية MQ9 من قبل المقاتلة الروسية سوخوي 27 في مارس الماضي، أعلن مسؤولو البنتاغون أنهم يحاولون العثور على حطام هذه الطائرة دون طيار قبل أن تقع في أيدي موسكو. لذلك، من أجل تجنب المزيد من التوترات مع روسيا، اتخذ البيت الأبيض مسارات بديلة لتجميع هذه الأسلحة داخل أوكرانيا وقلب الميزان لصالحهم.



دور الطائرات دون طيار في الحرب الحديثة



أصبحت الطائرات دون طيار جزءًا من الحرب التقليدية في السنوات الأخيرة. الطائرات دون طيار التي تحلق في السماء فوق مناطق الصراع، بمساعدة مجموعة واسعة من أنظمة الاستشعار والكاميرات الداخلية، تجمع المعلومات من ساحة المعركة وتنقل هذه المعلومات إلى أنظمة الأسلحة على الأرض لاستخدامها في العمليات المستقبلية.



يسمح استخدام الطائرات دون طيار للجيش بتنفيذ العمليات بشكل أكثر دقة وكفاءة. عادة ما تكون الطائرات دون طيار أرخص بكثير من الطائرات ويمكنها البقاء في الهواء لفترات أطول من الوقت وتغطي مساحة أوسع من الاستطلاع. الميزة الرئيسية لاستخدام الطائرات دون طيار في الحروب الحديثة هي قدرتها على تنفيذ العمليات بدرجة عالية من الدقة.



الطائرات دون طيار قادرة على القيام بمهام استطلاعية، وتوصيل الإمدادات ودعم القوات البرية، وهذا يسمح بعمليات عسكرية أكثر فعالية، حيث يمكن للقادة تقييم المناطق المستهدفة بشكل أفضل دون تعريض حياة أفرادهم أو المدنيين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتحديد مواقع قوات العدو والاشتباك معها في مواقع يتعذر الوصول إليها أو في المواقف التي تشكل خطورة كبيرة على القوى البشرية.



كان أول استخدام كبير للطائرات دون طيار في الحرب في أفغانستان، واستخدمت قوات الناتو هذه الطائرات في مهام الاستطلاع والمراقبة والحصول على معلومات لاستهداف مواقع طالبان، وفي العقدين الماضيين، تم استخدام الطائرات دون طيار عدة مرات في دول مختلفة. ويتم تحسين قدرات هذه الأسلحة يومًا بعد يوم. حاليًا، في حرب أوكرانيا، يستخدم كلا طرفي النزاع هذه الأنواع من الأسلحة لاستهداف العدو.



تُظهر حرب أوكرانيا أن هذه الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد هي قدرة ضرورية، ولكنها ليست كافية، لتحقيق النصر في النزاعات المعاصرة. لقد أثر استخدام أوكرانيا وروسيا المتزايد للطائرات دون طيار بشكل كبير على معادلة ساحة المعركة، حيث استخدمت كييف مؤخرًا هذه الأنظمة أكثر من موسكو. وفقًا للمراقبين، يمكن للطائرات دون طيار مراقبة مواقع القوات وتحركاتها، وتحسين الاستهداف للأسلحة التقليدية، والضغط على قوات العدو، وتوفير لقطات فيديو لمشاهد المعركة لإضعاف معنويات العدو ورفع الروح المعنوية المحلية. كما أن قدرة أوكرانيا على الجمع بين الطائرات التجارية دون طيار في ترسانتها الجوية ودمجها مع الأسلحة التقليدية والقوات البرية يمكن أن يعوض جزءا من الضعف الجوي للبلاد ضد الروس.