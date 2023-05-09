أوهام الصهاينة في اختبار قوة حزب الله البحرية

وفي الأيام الأخيرة ، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الصهيوني يستعد لمواجهة بحرية مع حزب الله اللبناني. وكتب موقع "والا" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع في الساحة البحرية ، لأن تقديره أن حزب الله يمتلك عشرات الصواريخ المتطورة التي تهدد السفن والمنصات والمنشآت الحساسة على طول الساحل.



وحسب تقديرات الجيش الصهيوني ، فقد حصل حزب الله في السنوات الأخيرة على غواصات تعمل بالتحكم عن بعد وطائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وحتى عشرات صواريخ أرض - بحر ، ما يشكل تهديدًا لسفن الكيان البحرية ومنصات الغاز والمناطق الحساسة والاستراتيجية في امتدادات ساحل فلسطين المحتلة.



وفي هذا الصدد ، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربع سفن من طراز "ساعر 6" قامت بمهمات بحرية كبرى لحماية منصات الغاز التابعة للكيان في مياه البحر الأبيض المتوسط. سفن ساعر مجهزة بأنظمة دفاع جوي من طراز القبة الحديدية. كما حذر جيش الكيان الصهيوني من انتشار التهديدات البحرية المباشرة وغير المباشرة ضد هذا الكيان ، وتشمل هذه التهديدات العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة. لكن الأهم من ذلك ، أن التهديد الإيراني قد تزايد. حيث أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن بحرية هذا الكيان ستتسلم أول سفينة هجومية برمائية تسمى "نحشون" هذا الصيف وستضيف سفينة هجومية برمائية ثانية إلى سربها هذا الشتاء.



تأتي التحركات الجديدة للكيان الصهيوني في حقل غاز كاريش المشترك مع لبنان، بينما أصبح حقل الغاز هذا في السنوات الأخيرة أكبر منطقة توتر بين حزب الله وتل أبيب ، وفي العام الماضي حاولت سلطات هذا الكيان استخراج الموارد من جانب واحد. ومع ذلك ، فإن التحذيرات المتكررة من قبل السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، من أنه إذا لم يستثمر اللبنانيون موارد الطاقة هذه ، فلن يسمحوا للصهاينة باستخدامها ، وفي النهاية تراجعوا واضطروا إلى توقيع اتفاقيات الاستغلال المشترك.



بعد أن توصلت حكومة الكيان الصهيوني السابقة إلى اتفاق مع حزب الله بشأن موارد كاريش الغازية ، أعلن نتنياهو أنها هزيمة كبيرة للصهاينة وخاطب مواطني هذا الكيان ، قائلاً إن يائير لابيد رئيس الوزراء السابق ، باع إسرائيل إلى الأعداء وقال إنه بمجرد وصوله إلى السلطة سيلغي هذه الاتفاقات. لذلك ، يبدو أن نتنياهو وأصدقاءه يحاولون الاستيلاء على جميع موارد الغاز المشتركة مع لبنان ، حيث يخطط لتصدير بعض هذه الموارد إلى الحلفاء الأوروبيين الذين يواجهون أزمة طاقة.



لا يملك لبنان حالياً القدرة على استخراج موارد الغاز الطبيعي لديه ، وكان من المفترض أن تقوم شركة غربية باستخراجها وتقسيمها بالتساوي بين طرفي الصراع ، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي في هذا الصدد. وقال الصهاينة مرارا إنهم لا يستطيعون تعليق استخراج الغاز إلى الأبد ، ويبدو أن نتنياهو يحاول هذه المرة استئناف عملية الاستخراج ، حتى لو لم يكن لذلك نهاية سعيدة للصهاينة.



اختبار القوة البحرية لحزب الله



يمر الكيان الصهيوني في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ عام 2006 ، وخلال هذه الفترة، لم يكن هناك توتر خطير بين الجانبين باستثناء عدد قليل من الاشتباكات المتفرقة والمحدودة، وبالتالي، لا يملك الصهاينة معلومات دقيقة عن مدى قوة حزب الله العسكرية وخاصة في المجال البحري. تُظهر الإجراءات الأحادية الجانب في حقل كاريش أيضًا أن تل أبيب تريد اختبار قوة حزب الله البحرية وما يمتلك في جعبته. ويعتبر الصهاينة الآن حزب الله جيشاً قوياً يستطيع تغيير معادلات المنطقة بقدراته العسكرية في كل المجالات.



وكانت مصادر أمنية مطلعة قد أعلنت في ظل التطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية أن تقديرات جيش الكيان الصهيوني تظهر أن حزب الله تمكن من الحصول على معدات قتالية بحرية في السنوات الأخيرة. قضية يمكن أن تزيد من نطاق النزاعات المستقبلية مع إسرائيل. وتظهر هذه الاستطلاعات العسكرية أن بحرية حزب الله تشكل تهديدًا خطيرًا للسفن الحربية ومنصات الغاز والمنشآت الحساسة والاستراتيجية للكيان الصهيوني على طول الشريط الساحلي. لذلك ، فإن الحصول على مزيد من المعلومات حول قدرة العدو يسمح لهم بالاخذ في الاعتبار جميع الجوانب في أي عمل عسكري.



رغم أنه من غير المحتمل أن يخوض الكيان الصهيوني حربًا مع حزب الله في الوضع الحالي ، فمن الممكن أن ينوي نتنياهو إجبار حزب الله على الرد من خلال خلق توتر ، بما في ذلك اجراء مناورات بحرية لإظهار الاستعداد للحرب مع تل أبيب. لأن الكشف عن الإنجازات البحرية لـ "حزب الله" يجعله يمتلك إحصائية نسبية لكمية معدات الطرف الآخر.



على الرغم من اعتراف السلطات الإسرائيلية بإنجازات حزب الله في المجال البحري ، إلا أنها ما زالت تلعب بذيل الأسد ، لأن حزب الله لن يتساهل بعد الآن مع العدو المحتل، وسينتقم من الصهاينة بعد الممارسات التي يقوم بها في المسجد الأقصى والقدس وسوريا.



يعتمد الكيان الصهيوني بشكل كبير على الحدود البحرية ، ويتم 80٪ من تجارته عن طريق البحر ، وضمان الأمن في البحر يسمح للسفن التجارية الإسرائيلية بالمرور عبرها بسهولة. البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​هما الشرايين الاقتصادية للكيان الصهيوني ، حيث تعتبر منطقة منهما تحت سيطرة أنصار الله في اليمن والأخرى تحت سيطرة حزب الله ، وهذا تهديد خطير للشرايين الحيوية لتل أبيب ، وهم يحاولون التخلص من هذه الاختناقات الاقتصادية.



حزب الله ، الذي كان أضعف عسكريا في حرب الـ 33 يومًا مقارنة باليوم، تمكن من إغراق فرقاطة إسرائيلية ، وبعد ذلك تم تعطيل الذراع البحرية للجيش الصهيوني في الحرب. واعترف العديد من المحللين والقادة الصهاينة بالقوة البحرية لحزب الله ، وعليه، في حالة اندلاع صراع جديد ، سيدخل حزب الله على نطاق أوسع من ذي قبل ويمكنه السيطرة على النبض الاقتصادي للكيان الصهيوني في البحر الأبيض المتوسط.



هناك احتمال أنه من خلال بدء جولة جديدة من الصراع مع حزب الله ، يحاول الكيان الصهيوني إضعاف قوة المقاومة في هذه المنطقة وإعادة الميزان البحري لصالحه ، إضافة إلى اختبار قوته البحرية. لكن نصر الله قال مرارا إن لدى حزب الله آلاف الصواريخ ، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة ، التي يمكنها استهداف جميع الأراضي المحتلة. الصهاينة أنفسهم يؤمنون بوعود نصرالله ولهذا السبب يمتنعون عن مواجهته. في حزيران (يونيو) من العام الماضي ، أرسل حزب الله ، ثلاث طائرات مسيرة إلى أعلى منصات الغاز في كاريش، وبعث رسالة إلى الصهاينة مفادها بأنه مستعد لمواجهة أي نوع من أنواع العدوان.



فكرة أن الصهاينة يمكنهم تدمير القوة البحرية والصاروخية لحزب الله من خلال الصراع هي مجرد أوهام، لأن هذه التقديرات قد تم إجراؤها حول غزة ، ولكن على الرغم من الحروب المتتالية ، لم يتم إضعاف حماس والجهاد الإسلامي فحسب ، بل كانتا قادرتين على ردع المحتلين. حتى ان هذه الحركات قامت بتسليح الضفة الغربية ، والتي أصبحت كابوسًا لسلطات تل أبيب هذه الأيام.



يعتقد المتطرفون الصهاينة أنه بفتح جبهة صراع جديدة خارج الأراضي المحتلة ، يمكنهم التخلص من الوضع المتأزم في الداخل ، لكن الدخول في صراع مع حزب الله ليس في مصلحة الصهاينة. لأن نتيجة التطورات الإقليمية تظهر أن الصراع هذه المرة لن يقتصر على حدود لبنان ، بل ستدخل جميع أطراف المقاومة في المنطقة ، ومن اليمن إلى غزة والضفة الغربية وسوريا سيقصفون الأراضي المحتلة. إضافة إلى ذلك، سيضيق حزب الله الخناق على العدو المحتل من المحاور الثلاثة البرية والجوية والبحرية.



أثبت الكيان الصهيوني في الأشهر الأخيرة أنه خائف حتى من الدخول في صراع مع الفصائل الفلسطينية ، والاشتباك مع حزب الله، والذي هو أقوى بكثير من الفلسطينيين، سيكون له فاتورة باهظة على الصهاينة.



حيث أظهرت الهجمات الصاروخية الأخيرة من جنوب لبنان على الأراضي المحتلة والهجمات اللاحقة من غزة وسوريا أن إصبع المقاومة على الزناد وإذا أخطأ العدو في التقدير فسوف يندم. لقد خسر الصهاينة مرتين ضد حزب الله ، لكن التجربة الثالثة يمكن أن تكون لها نهاية مأساوية للصهاينة وقد يتحول كابوس إسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني، حول الانهيار قبل الاحتفال بالذكرى الثمانين، إلى حقيقة واقعة.