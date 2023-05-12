وجهات النظر الغربية والشرقية تجاه الانتخابات التركية

الأسباب التي تجعل أردوغان مهمًا للروس



اعتمدت روسيا، التي تبحث عن دعم إقليمي بعد التوتر مع الغرب، على تركيا كثقل موازن للغرب. والسبب الذي يجعل الروس يعتبرون أردوغان خيارًا جيدًا لتعزيز سياساتهم في المنطقة والعالم هو التفاعلات الجيدة نسبيًا بين البلدين في مختلف المجالات. ومن أهم هذه القضايا موقف حكومة أردوغان من الحرب في أوكرانيا. ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا، اتخذت تركيا إجراءات دبلوماسية حذرة، وعلى الرغم من إدانتها للهجوم الروسي على أوكرانيا، فإنها لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.



وأردوغان، حتى في إجراء متناقض مع الغرب، اعتبر العقوبات الغربية فرصة لنفسه وحاول ملء فراغ الشركات الأوروبية التي غادرت روسيا، ووفقًا للإحصاءات، في عام 2022، فإن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا سوف يتجاوز 1.5 مليار دولار. حتى أن تركيا اتفقت مع الروس على نقل غاز هذا البلد إلى أوروبا ومناطق أخرى، وهي تلعب دورًا ترانزيتًا في هذا المجال وتساعد روسيا على كسب دخل من الطاقة.



الأمر الآخر الذي عزز علاقات أردوغان مع روسيا هو الوجود الكبير للسياح الروس في المدن التركية. وبعد إغلاق حدود أوروبا أمام السياح الروس، اختار الروس تركيا وفي عام 2022 استضافت تركيا عددًا من السياح أكثر من روسيا، ووفقًا للإحصاءات، مع وصول السياح الروس والاستثمار إلى تركيا، وصل دخل السياحة في البلاد إلى أعلى مستوياته. أي أنها وصلت إلى 46.2 مليار دولار. وبسبب الأزمة الاقتصادية والزلزال، تحتاج تركيا إلى مزيد من الدخل من قطاع السياحة من أجل حل هذه المشاكل. وهذه القضية تتعارض مع السياسة الأمريكية لعزل وقطع دخل روسيا.



ولقد أظهر أردوغان نهجًا أكثر استقلالية تجاه الغربيين ويحاول مواصلة سياسة تطوير التعاون مع موسكو إذا فاز مرة أخرى في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، فإن مواقف كليجدار أوغلو لا تتوافق مع سياسات موسكو، وإذا فاز قادة المعارضة، فهناك احتمال لمراجعة سياسة التعاون مع روسيا. وكما قال كيليجدار أوغلو بوضوح في مقابلة مع بي بي سي يوم الجمعة الماضي إنه يفضل العلاقات مع الغرب على التقارب مع روسيا. وبحسب كليجدار أوغلو، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحسين العلاقات مع الغرب أهم من أي شيء للشعب التركي، وقال إنه في حال فوزه فسوف يستأنف هذه العملية بقوة. هذا بينما تسعى السلطات الروسية لإضعاف الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة تتعارض مواقف المعارضة التركية مع سياسات موسكو.



على الرغم من أن كيليجدار أوغلو قال إنه سيواصل العلاقات مع روسيا ويقيم توازنًا بين موسكو والغرب، فإن العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا الآن ليست مجرد قضية داخلية، بل ستلعب أمريكا وأوروبا دورًا مهمًا في هذا الصدد. ويرى مراقبون أنه في حال فوز المعارضة، ستحاول تركيا تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية من 50٪ إلى 30٪ ، وهو نوع من المساعدة للولايات المتحدة التي تحاول قطع عائدات الطاقة الروسية.



التعاون في مجال التسلح والطاقة



سبب آخر لأهمية أردوغان بالنسبة لروسيا هو التعاون العسكري بين البلدين في السنوات الأخيرة. ولقد اشترى أردوغان نظام الصواريخ S-400 من روسيا على الرغم من المعارضة الشديدة من الغرب، بينما تستغل روسيا هذه الفرصة لتعميق الصدع في الناتو وعزل تركيا عن الغرب. وكان شراء أسلحة متطورة من روسيا وسيلة لتجاوز الخط الأحمر لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي أغضب قادة هذا التحالف العسكري. وردًا على شراء S-400، علقت أمريكا بيع مقاتلات F-35 و F-16 لتركيا، وأدى هذا الأمر إلى اشتداد التوترات بين أنقرة وواشنطن. لكن أردوغان لم يستسلم لضغوط واشنطن، ومن أجل تحدي حليفه الغربي، هدد بشراء سوخوي 57 من روسيا إذا لم يستلم المقاتلات. هذا بينما قال زعماء المعارضة إنهم إذا وصلوا إلى السلطة، فسيحاولون شراء مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة، وستكون هذه القضية إحدى خطط عمل المعارضة. إن رغبة تركيا في شراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة تعني قطع التعاون العسكري مع روسيا، ويعتقد المحللون أنه إذا فازت المعارضة، فإن واشنطن ستضغط على تركيا لتعليق استخدام S-400.



في السنوات الأخيرة، حاولت روسيا مفاقمة الفجوة في المعسكر الغربي من خلال دفع تركيا بعيدًا عن الناتو، وحاليًا تعرض الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لأضرار جسيمة بسبب علاقات تركيا الجيدة نسبيًا مع موسكو، ويفضل الروس استمرار السلطة في يدي اردوغان ليضعف دور الناتو. لكن كيليجدار أوغلو قال إنه ليس مستعدًا لإزعاج أعضاء الناتو وسيتوافق أكثر مع سياسات الغرب.



وفي حالة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، كان أردوغان صارمًا للغاية وكان العضو الوحيد الذي عبر عن معارضته لوجود أعضاء جدد في هذا التحالف العسكري، وكانت هذه القضية أيضًا نوعًا من اللعبة في أحجية موسكو، لكن كيليجدار أوغلو، الذي حلم في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق أهدافه، سيتعين عليه تقديم بعض التنازلات لأمريكا وأوروبا.



وعلى الرغم من أن الأمريكيين يزعمون أنهم لن يترددوا في القيام بكل ما في وسعهم لمساعدة حلفائهم، إلا أنهم أثبتوا خلاف ذلك في مجال العمل. وعلى الرغم من أن تركيا عضو في الناتو، إلا أن روسيا قامت ببناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، والتي تم افتتاحها مؤخرًا، وانضمت تركيا إلى مجموعة مالكي الطاقة النووية في العالم. بل يقال إنه بناءً على الاتفاق مع تركيا لبناء محطة للطاقة النووية، تخطط روسيا لنشر أنظمة الرادار والصواريخ بالقرب من محطة الطاقة هذه في تركيا، وهو ما يعتبر تدخلاً في جسر الناتو، وهذا هو ليس ما يريده الأمريكيون. لذلك، مع استمرار رئاسة أردوغان، سيتم تعزيز التعاون بين موسكو وأنقرة في مجال الطاقة، وأمريكا قلقة للغاية بشأن هذا الموضوع.



توافق أردوغان مع سياسات موسكو الإقليمية



في القضايا الإقليمية، تميل تركيا تجاه الروس إلى حد ما. ورغم أنه في الأزمة السورية كان أردوغان معارضًا لروسيا، إلا أنه في السنوات الأخيرة وازن مواقفه وهذه الأيام بوساطة موسكو يتخذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دمشق، وكلما كان يميل إلى روسيا، فهو سيكون أبعد من الغرب. وعلى الرغم من أن كيليجدار أوغلو قال إنه سيضع العلاقات مع سوريا على جدول الأعمال، لكن نظرًا لأن واشنطن غاضبة للغاية بشأن هذه القضية، فربما يمكنه ثني حكومة كليجدار أوغلو عن هذه القضية من خلال تقديم تنازلات اقتصادية وعسكرية.



وللحصول على المزيد من التنازلات من الغرب، حضر أردوغان أيضًا اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر 2022 لإعطاء نبض للمسؤولين الأمريكيين أنه إذا لم يوافق على مطالبه، فهناك خيارات جديدة مطروحة على الطاولة، وهي ليست ما يريده الغرب على الإطلاق.



يعلم الجميع أن كليجدار أوغلو يعارض بشدة سياسة أردوغان الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بغرب آسيا وشمال إفريقيا، وهذا يعني أنه على خلاف مع سياسات موسكو في هذه المناطق. وعلى عكس أردوغان، الذي تبنى موقفًا مستقلًا عن الغربيين في العديد من السياسات الداخلية والخارجية، لا يتمتع كيليجدار أوغلو بهذه القدرة، لأنه اختيار ستة ائتلافات، لكل منها تطلعاته ومطالبه الحزبية، وإذا وصل كيليجدار أوغلو إلى السلطة، فسيكون من الصعب توحيد مواقف تلك الاحزاب الستة. وكما قال أحمد داود أوغلو، وهو عضو في تحالف المعارضة، إن كيليتشدار أوغلو لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية دون التنسيق والاتفاق من أعضاء التحالف الآخرين.



ويعتقد المحللون أن روسيا تدعم أردوغان بسبب العلاقات الجيدة نسبيًا التي تربطها بتركيا في السنوات الأخيرة، لكن الغربيين، الذين يرون أن أردوغان يمثل تحديًا خطيرًا لخططهم، يفضلون أن يتولى كيليجدار أوغلو رئاسة تركيا. كما التقى جيف فليك، السفير الأمريكي في أنقرة، وناقش مع كيليتشدار أوغلو الشهر الماضي، الأمر الذي أغضب أردوغان ووصفه بأنه تدخل في الانتخابات، وقال لمؤيديه: "يجب أن نعلم الولايات المتحدة درسًا لا يُنسى في هذه الانتخابات".



وعلى الرغم من أن معارضي تركيا قالوا إنهم سيضعون العلاقات مع الغرب على رأس خطط حكومتهم ويبنون الثقة مع حلفائهم، إلا أن علاقات تركيا مع روسيا كانت متشابكة للغاية في السنوات الأخيرة لدرجة أن كيليجدار أوغلو لا يستطيع أن يتراجع بسهولة. إن تصريحات قادة أحزاب المعارضة بعلاقات متوازنة ومتساوية مع روسيا والغرب تظهر رغبة المعارضة في الحفاظ على الحياد في ظروف غير مستقرة على أساس ميزان القوى ومصالح اللاعبين الرئيسيين. من ناحية أخرى، أظهر اتجاه التطورات العالمية الأخيرة أن روسيا والصين في موقع متفوق مقارنة بالغربيين، وبما أن الرأي العام التركي يدعم إنجازات التعاون مع موسكو، فلا يبدو أنه من الممكن أن تدير أنقرة ظهرها تمامًا لروسيا.