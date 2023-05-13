إيران والعرب... تذليل الصعاب لخلق تقارب أمني

وفي هذا الصدد، سافر وفد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم اللواء علي باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، والعميد كيومارث حيدري، قائد القوات البرية للجيش، إلى عمان للقاء ومناقشة قضايا الأمن مع المسؤولين في البلاد. وأكد اللواء باقري أنه تمت خلال هذه الزيارة مناقشة التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الإيرانية وسلطنة عمان. وقال إن القضايا الإقليمية وسبل تطوير السلام والتعاون والأمن في المنطقة كانت من بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها.



نقل إنجازات إيران الأمنية إلى العرب



قال علي باقري، يوم الاثنين الماضي، في لقاء مع شهاب بن طارق السعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع، مشددا على ضرورة التعامل بشكل شامل مع تهريب المخدرات، وقال إنه "مع إغلاق الحدود الشرقية لإيران، تغير مسار التهريب وعصابات التهريب أصبحت أكثر نشاطا في البحر وهذا أمر محفوف بالمخاطر لجميع البلدان بما في ذلك عمان. لذلك، نحن مستعدون لأي تعاون استخباراتي وعملي مشترك للتعامل مع هذه الظاهرة المشؤومة". وشدد باقري بالقول: "إيران لديها الكثير من الأعمال في مجال مكافحة الإرهاب والحرب الحديثة والمعدات، ونحن مستعدون لتقديم هذه الخبرات لأشقائنا العمانيين دون أي توقعات". وشدد باقري: "الأجانب يحاولون دائمًا استغلال الخلافات بين دول المنطقة، لكن يجب أن نأخذ هذه الأعذار من الأعداء من خلال المفاوضات".



وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية: "يمكن اعتبار العلاقات بين البلدين، إيران وسلطنة عمان، نموذجًا ومثالًا لدول أخرى في المنطقة، لأن هذا المسار وتوسعه بين دول المنطقة، ستعمل بقية الدول على ضمان الأمن وتحسينه، وهو يساعد المنطقة. واليوم، يعتمد أمن المنطقة على التعاون البناء والعلاقات الودية بين دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة والأمن الجماعي والإقليمي، وهو ما سيتحقق دون وجود وتدخل دول من خارج المنطقة". كما دعا باقري المسؤولين العسكريين العمانيين لزيارة طهران والاطلاع على منشآت إيران وقدراتها العسكرية من أجل تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.



كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أن هناك برامج جيدة وتعاونا جيدا في مجالات التعليم ونقل الخبرات وإجراء التدريبات المشتركة بين إيران وسلطنة عمان. وفي إشارة إلى أهمية منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، قال شهاب بن طارق: "مسؤولية هذه المنطقة جغرافيا تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان، وعلينا أن نتحمل مسؤولية سلامة الملاحة في هذه المنطقة وألا نسمح للقضايا الصغيرة التي ستستخدم كذريعة للآخرين بأن تحولنا لأعداء وذلك لانهم لا يريدون أن يعم السلام في هذه المنطقة ". وشدد نائب رئيس الوزراء العماني على ضرورة تحسين مستوى العلاقات العسكرية بين إيران وسلطنة عمان في المجال البري وكذلك في المجال البحري، واقترح نائب رئيس الوزراء العماني أن يقوم قادة القوات البرية في البلدين بزيارة منطقة ظفار. وقال، إنه "ليس لدينا مخاوف من تطور العلاقات بين الجانبين".



من جهة أخرى، التقى قائد الجيش الإيراني مع مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش العماني، وتبادل الجانبان الآراء حول مختلف القضايا وبحثا القضايا العسكرية التي تهم البلدين. وكانت زيارة مسؤولين عسكريين إيرانيين إلى مسقط، فيما بدأت القوات المسلحة العمانية، يوم الاثنين الماضي، مناورة في مياهها الساحلية ستستمر حتى الخميس. وتمرين "كنجار بران" تنظمه البحرية العمانية بدعم من القوات الجوية لهذا البلد ومشاركة عدد من طرادات الوحدات البحرية للدول الصديقة. والغرض من هذا التمرين هو تبادل الخبرات العملية والتدريبية مع الدول الصديقة. ولم تذكر وسائل الإعلام العمانية أسماء الدول الصديقة المشاركة في تمرين داغر باران، لكن وجود مسؤولين عسكريين إيرانيين في مسقط يعزز الفرضية القائلة بأن قوات ايران المسلحة ربما تكون حاضرة أيضًا في هذا التمرين، وإذا كان هذا صحيحًا فإن هذا هو التعاون العسكري الأول بين إيران والدول العربية في المنطقة وسيكون مقدمة لمزيد من التقارب في المستقبل.



محاولة لقطع قدم أمريكا عن المنطقة



يعد اجتماع المسؤولين العسكريين الإيرانيين والعمانيين، بدأ فصلاً جديدًا لزيادة التعاون في المنطقة لضمان واستقرار أمنهم. ويظهر لقاء المسؤولين في البلدين أن العرب يحاولون تعزيز علاقاتهم مع الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات. وعلى الرغم من عدم وجود تعاون عسكري بين إيران ومشيخات الخليج الفارسي، يبدو أنه ستكون هناك فرص في هذا المجال في المستقبل القريب. إن تعزيز التعاون الأمني ​​بين الجمهورية الإسلامية والدول العربية هو خطوة نحو تخفيف التوترات وزيادة الاستقرار الإقليمي. وفي العقود القليلة الماضية، كانت الولايات المتحدة تهدد استقرار وأمن المنطقة بوجودها القوي في الخليج الفارسي، ولكن الآن أصبح القادة العرب يعتقدون أن الشيء الوحيد الذي كسبوه من وجود الأمريكيين في المنطقة انعدام الأمن.



لطالما وصفت إيران وجود قوى أجنبية في المنطقة بأنه سبب تصعيد الأزمة واعتبرت مسؤولية دول الخليج الفارسي ضمان أمن المنطقة. هذا فيما اعتبرت الحكومات العربية دور أمريكا في منطقة الخليج الفارسي دورًا حيويًا لبقاء أنظمتها. لكن تزايد تقاعس الولايات المتحدة عن الاستجابة للاحتياجات الأمنية للعرب، كما حدث في حالة الهجوم على أرامكو عام 2019، ومن ناحية أخرى تراجع الموقف الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة، قد أدى إلى صعود المنافسين مثل الصين وروسيا وهذا الامر أدى إلى قيام السعودية وشيوخ عرب آخرين في العام الماضي بمراجعة سياساتهم وخططهم لتقليل اعتمادهم على أمريكا. وكلما زاد التعاون والتفاعل بين إيران والعرب تضعف هيمنة أمريكا في الخليج الفارسي.



لطالما رحبت إيران بإدارة جيرانها للأمن الإقليمي وهي تحاول استغلال فرصة التقارب السياسي بينها وبين العرب في الأشهر الأخيرة، لبناء جسر نحو التعاون العسكري. إن تقليص الاعتماد العربي على أمريكا في المجال الأمني ​​سيؤدي تلقائيًا إلى انسحاب قوات هذا البلد من الخليج الفارسي.



لقد اعتمدت الدول العربية على أمريكا من الناحية الأمنية والعسكرية، ولكن مع انسحاب القوات الأجنبية، يمكن لإيران أن تقدم مساعدة كبيرة في توفير الأمن العربي في مكافحة الإرهاب والقرصنة. وتعتبر إيران الآن إحدى القوى العسكرية الكبرى في العالم، وخاصة في مجال الطائرات دون طيار والصواريخ، وقد اعترف الغربيون أيضًا بهذا الأمر، وبالتالي فإن تقارب العرب مع الجمهورية الإسلامية سيفيد أمن المنطقة. وفي السنوات الماضية، وتماشيًا مع سياسات واشنطن "المعادية لإيران"، أنفقت الدول العربية مليارات الدولارات سنويًا لشراء أسلحة من أمريكا، لكن مع المصالحة بين طهران وجيرانها، ستنخفض أيضًا تكاليف الأمن العربي. ومن ناحية أخرى، إذا كانت دول المنطقة على استعداد، فيمكنها الاستفادة من قدرات إيران من حيث المعدات والأسلحة لتحسين أمنها، ولا يوجد عائق في هذا المجال، وذلك لأن سلطات طهران ترحب بذلك.



في الحرب في العراق وسوريا مع الإرهابيين، أظهرت إيران جيدًا أنها لا تتردد في فعل أي شيء لمساعدة جيرانها، وأنها مستعدة لمشاركة تجاربها مع حلفائها، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الشيوخ وإذا هم في حاجة إليها، فإن طهران لن تتردد في المساعدة. لذلك، مع الاتفاقات المبرمة بين السلطات الإيرانية والعمانية، يمكننا أن نأمل في إجراء مناورات مشتركة في المستقبل بين القوات المسلحة لإيران والجيوش العربية في الخليج الفارسي وحتى خارج المياه الساحلية. ولطالما اتخذت إيران خطوات نحو خفض التصعيد مع العرب وأثبتت حسن نيتها في هذا المجال، والآن كل شيء يعتمد على القادة العرب لاتخاذ قرارات في هذا المجال لإعادة السلام والأمن إلى الخليج الفارسي بمساعدة بعضهم البعض. .



لقد أظهر وجود القوات البحرية الإيرانية في مناورات مشتركة مع الصين وروسيا في المحيط الهندي والبحر الأسود، ودوريات السفن العسكرية في المياه الدولية والرسو قبالة سواحل البرازيل، أن إيران تعتبر الآن قوة دولية تأخذ أمنها خارج المياه الساحلية لذلك يمكن لدول الجوار الاعتماد على قدرات إيران في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.