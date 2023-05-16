عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الثانية عشر)

قال "Stephen Zunes" أستاذ السياسة بجامعة سان فرانسيسكو ومؤلف مشارك لكتاب "الصحراء الغربيَّة: الحرب والقوميَّة وإحلال الصراع", في معهد " progressive", أنَّه مع عدم وجود "أسلحة دمار شامل", دافعت إدارة بوش وأنصارها لاحقًا عن الغزو والاحتلال باعتباره إجراءً ضروريًا "لتغيير النظام" من أجل "تعزيز الديمقراطية", وهي أبرز أدوات الحروب الناعمة الحالية[1]
, وحسب دراسة مركز " master class", حول القوة الناعمة للولايات المتَّحدة, تمارس الولايات المتَّحدة, وسائل عديدة متعلقة بالحرب الناعمة كجزء من الحرب المركبة, ومن تلك الأدوات حسب العديد من مراكز الأبحاث:
- الأعمال والتجارة:
حيث يركز هذا النوع من القوة الناعمة على جاذبية الفطنة التجارية للبلد, ونجاح اقتصادها, والقدرة على الابتكار, وكذلك الوسيلة الثقافية, وهي مرتبطة بقوَّة الدولة في التأثير على الآخرين[2]
.
- الثقافة والفن والموسيقى والثقافة الشعبية:
من خلال ثرواتها الثقافية, مثل الفن أو الأدب أو الموسيقى أو حتى الثقافة الشعبية, وتشمل القوة الناعمة الأمريكية وسائل الإعلام الشعبية مثل الأفلام والموسيقى والتلفزيون, وهناك التعليم, كقوَّة ناعمة, عندما يصبح بلد ما وجهة مرغوبة للدراسات الدوليَّة, بسبب المؤسسات والعلماء, حيث تعمل الولايات المتحدة, على جذب العديد من الطلاب الدوليين, وهناك آلية الحكم, وهي في القوة الناعمة, تعني احترام الحرية والديمقراطية للمواطنين, ما ينتج عنه مجتمع مدني, وعلى سبيل المثال, تدعم السياسة الخارجيَّة للولايات المتحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي, وهناك أسلوب العلاقات الدولية والدبلوماسية, فالدبلوماسية العامة في الشؤون الخارجية والمساهمات في التنمية العالمية هي مصادر فعالة للقوة الناعمة[3]
, ومن وسائل الحرب الناعمة, الثقافة الأمريكية, وذكر الكاتب والصحفي الأمريكي "هيربر تشيلر" في كتابه "العقل المتلاعبون ووسائل الإعلام والإمبراطورية الأمريكية" أن التوسع الثقافي الكبير على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية هو جزء من خطة البنتاغون لإخضاع العالم للسيطرة العسكرية والإلكترونية, المراقبة ونشر الثقافة التجارية الأمريكية باعتبارها "ثقافة عالمية" وهذا التفوق هو السلاح الذي تستخدمه وسائل الإعلام التجاريَّة الأمريكيَّة.
- الإعلام:
إعلاميَّاً أيضاً, قال "Ehsan Mozdkhah" في " isjq", يعتبر تصور القوة الناعمة في الأنماط السلوكية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة أداة فعالة لتنفيذ السياسة الخارجية لهذا البلد, القوة الناعمة هي في الأساس مفهوم مجرد يتضمن مجموعة متنوعة من الأدوات في مناهج النشر, الولايات المتحدة هي إحدى الدول التي تستخدم أدوات القوة الناعمة الأكثر تنوعًا لتنفيذ الأنماط السلوكية لسياستها الخارجية, في هذا السياق, ساعدت سينما هوليوود كصناعة ثقافية بشكل كبير النظام الحاكم في الولايات المتحدة على تحقيق المصالح الدولية, وفقًا لذلك, ستطبق سينما هوليوود في مرحلة ما بعد الأزمة (وباء فيروس كورونا) نمطًا ناشئًا للقوة الناعمة في حقبة ما بعد الجائحة من خلال التركيز على النشاط الانتقائي أثناء السرد, ويلعب الإعلام دورًا فعالاً في التشريع وإدارة السياسة الخارجية للولايات المتَّحدة[4]
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- المحاكم والاحتجاج السلمي:
وهذا ما أشار إليه "Joseph S. Nye" أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب Do Morals matt, في معهد " asp strategist", حيث قال: "تُعد حرية الصحافة والمحاكم المستقلة والحق في الاحتجاج السلمي, من بين أعظم مصادر القوة الناعمة لأمريكا"[5]
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- التجارة:
تجاريَّاً, قال "جون ألترمان", في "csis" قد تكون الثقافة والتجارة الأمريكيَّة من أكثر الجوانب التي يمكن تحديدها للقوة الناعمة للولايات المتَّحِدة, لكنَّهما بالكاد المصدر الوحيد لها, إنَّ فكرة الولايات المتَّحِدة بحد ذاتها هي واحدة من أكبر مصادر القوة الناعمة للولايات المتحدة, في الشرق الأوسط وحول العالم, وُلدت الولايات المتحدة كتجربة ديمقراطية راديكالية ترتكز على مُثُل تقرير المصير والتسامح الديني والفكر والتعبير الحر والانفتاح, وقالت "ليزا أندرسون", هذا ما تمثله أيضاً الجامعة الأمريكيَّة بالقاهرة والجامعة الأمريكية في بيروت وبعض المؤسسات الأخرى[6]
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- دبلوماسيَّاً:
وفي الجانب الدبلوماسي, وحسب تقرير "diplomacy" تستخدم الولايات المتَّحِدة القوة الناعمة للإقناع والتأثير وتعزيز قيمها ومُثُلها, وسمحت القوة الناعمة للولايات المتحدة بتوسيع نفوذها وتشكيل سلوك الدول الأخرى دون اللجوء إلى القوة العسكرية أو الإكراه الاقتصادي, على سبيل المثال, استخدمت الولايات المتحدة القوة الناعمة لحمل الدول الأخرى على تبني سياسات مثل العقوبات والعزلة الدبلوماسية ضد الدول المارقة, ومن أمثلة "القوة الناعمة" عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الولايات المتحدة, ومدى التبادل الأكاديمي, والاستهلاك العالمي لمنتجات وسائل الإعلام الأمريكية - أمريكا كمنارة للحداثة بقيمها المتمثلة في الانفتاح والتنقل والفردية والتعددية والتطوعية والحرية[7]
, وقال "William Rugh" في " nature", في حالة الدبلوماسية العامة الأمريكية, تستخدم حكومة الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة للقيام بالحرب الناعمة, ويشمل ذلك إرسال موسيقيين أمريكيين, ومجموعات مسرحية, ومجموعات فنية وفنية, ومتحدثين إلى الخارج, لإظهار جوانب من الثقافة الأمريكية, زيتم دعم أهداف القوة الناعمة للدبلوماسية العامة الأمريكية أيضًا من قبل المكتبات الأمريكيَّة وبرامج الكتب في الخارج وترجمات الكتب بالإضافة إلى برامج التبادل التي تجلب الطلاب والمهنيين الأجانب إلى الولايات المتحدة ليروا بأنفسهم جوانب المجتمع والثقافة الأمريكية, وتساعد برامج تدريس اللغة الإنجليزية في الخارج, التي يتم الترويج لها كجزء من جهود الدبلوماسية العامة الأمريكية, وخاصة تلك التي يدرسها المواطنون الأمريكيون, أيضًا على نقل جوانب المجتمع والثقافة الأمريكية[8]
, ودبلوماسيا, عملت السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج كنقطة مركزية للاتصال بالقادة الأجانب, بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج, ويعد وجود السفارات والقنصليات الأمريكية في دولة أجنبية رمزًا قويًا للوجود الأمريكي, ليشمل دعم الجهود الدبلوماسية والتجارية والثقافية والعسكرية, لوضع هذا في منظور, الولايات المتحدة لديها حاليا 273 بعثة دبلوماسية في جميع أنحاء العالم, حيث يمكن أن تكون البعثة سفارة أو قنصلية, وفي إطار العلاقات الدولية.
- إنشاء المُثُل:
فمن الأساليب الأخرى, ما قاله "Captain Michael Bruneau", في " faoajournal", الفكرة الأساسيَّة وراء القوة الناعمة هي أنها "تتعاون مع الناس بدلاً من إكراههم", عادةً من خلال قيم أو ثقافة بلد أو منظمة تشكل قوة جذابة للآخرين الذين يسعون إلى الاقتداء بالمثال, وتشمل الأمثلة على القوة الناعمة من الولايات المتحدة تصرفات "فيلق السلام", وتأثير الثقافة الأمريكية من خلال أفلام هوليوود والبطولات الرياضية المحترفة, والنداء الواسع للحريات التي يمارسها المواطنون الأمريكيُّون, في حين أن وزارة الدفاع الأمريكية تتحمل المسؤولية الأساسية عن استخدام أدوات القوة العسكرية الصلبة, فإنها توفر أيضًا الدعم, بشكل مباشر أو غير مباشر, لعدد من الالتزامات والمهام التي تكمل القوة الناعمة الأمريكية[9]
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- الاستشارات العسكرية والأمن:
في إطار الحرب الناعمة في تقديم الاستشارات العسكرية والتعاون, أشار " Bruneau", أنَّه يمكن تفسير النمو في وصول وزارة الدفاع إلى القوة الناعمة جزئيًا من خلال المشاركة العسكرية النشطة من خلال حربين معاصرتين "في العراق وأفغانستان" حيث توسعت الأدوار العسكرية التقليدية بشكل كبير, إلى جانب زيادة في نوع وطبيعة التحالفات والائتلافات التي يدعمها الجيش الأمريكي الآن, وجهود الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان لإعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية, أي استخدام الخبراء العسكريين للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة أثناء بيئة الحرب وبعد وقف الأعمال العدائية العلنية, ومع ذلك, بالإضافة إلى الخبراء العسكريين الذين يقومون بأنشطة في سياق هذه الحروب, فقد بذلت القوات العسكرية جهودًا مستمرة في جميع أنحاء العالم لتقديم التدريب والدعم الاستشاري للحلفاء الحاليين, بالإضافة إلى الدول الأخرى التي ستكون حاسمة للتقدم, حيث يقدمون الثقافة الأمريكية إلى الشركاء العسكريين الأجانب, كما قدمت الولايات المتحدة أيضًا مؤسسات تعليمية مدنية عالمية المستوى, وتكنولوجيا, وثقافة شعبية, وشفافية في الحكومة, واحترامًا لحقوق الفرد, في بعض الحالات, عندما يتلقى العسكريون الأجانب تدريبات على الأراضي الأمريكية, يمكن أن توفر الفائدة الإضافية للعيش مع عائلة أمريكية مضيفة أو الانتقال مع أسرهم مزايا إضافية من خلال الانغماس الأعمق.
- العلاقات الدوليَّة:
وحسب تقرير "foreign policy" نشطت الحرب الناعمة الأمريكية في مجال العلاقات الدولية, حيث قادت الولايات المتحدة حملة لإنشاء وتوسيع المؤسسات الدولية, التي من شأنها دعم نظامها الجديد, مثل منظمة التجارة العالمية, والبنك الدولي, وصندوق النقد الدولي, كما وسعت نظام تحالفاتها لجلب المنافسين السابقين إلى الحظيرة[10]
, وفي إطار تعزيز الديموقراطية, قال "أنتوني ليك", الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لبيل كلينتون, أول رئيس للولايات المتحدة بعد الحرب الباردة, فإن رخاء أمريكا في المستقبل يعتمد على "تعزيز الديمقراطية في الخارج", وأصبحت هذه الفكرة أكثر تطرفاً عندما أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة "أمة أخلاقيَّة", وقال: إنَّ "الحقيقة الأخلاقية هي نفسها في كل ثقافة وفي كل وقت وفي كل مكان.
- خطة مارشال:
قال " Jones, Steve", في " thought co", المثال الكلاسيكي للقوة الناعمة الأمريكية هو خطة مارشال, فبعد الحرب العالمية الثانية, ضخت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في أوروبا الغربية, التي مزقتها الحرب لمنعها من الوقوع في قبضة الاتحاد السوفيتي الشيوعي[11]
, وتضمنت خطة مارشال مساعدات إنسانية مثل الغذاء والرعاية الطبية, ومشورة الخبراء لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة, مثل شبكات النقل والاتصالات والمرافق العامة؛ والمنح النقدية الصريحة, كما أن برامج التبادل التعليمي, مثل مبادرة الرئيس باراك أوباما القوية التي يبلغ عددها 100000 مع الصين, هي أيضًا عنصر من عناصر القوة الناعمة, وكذلك جميع أنواع برامج المساعدة في حالات الكوارث, مثل السيطرة على الفيضانات في باكستان؛ الإغاثة من الزلزال في اليابان وهايتي؛ الإغاثة من كارثة تسونامي في اليابان والهند؛ وتخفيف المجاعة في القرن الأفريقي, كما أنَّ الصادرات الثقافية الأمريكية, مثل الأفلام والمشروبات الغازية وسلاسل الوجبات السريعة, من عناصر القوة الناعمة, كما أنَّ التجارة الدوليَّة وسياسات الأعمال التجاريَّة الأمريكيَّة, تمكّن من حدوث تلك التبادلات الثقافيَّة, وتثير التبادلات الثقافيَّة مرارًا وتكرارًا إقناع الدول الأجنبيَّة بالحرية والانفتاح في ديناميكيَّات الأعمال والاتصالات الأمريكيَّة, والإنترنت, الذي يعكس حرية التعبير الأمريكية, هو أيضًا قوة ناعمة[12]
, وهناك العديد من الأمثلة والنماذج للحرب الناعمة التي تمارسها الولايات المتَّحدة في إطار الحرب المركبة, والتي تأتي في إطار الحرب الناعمة:
يتبع..
[1]
- https://progressive.org/magazine/lingering-effects-of-iraq-war-lies-zunes/
[2]
- https://www.masterclass.com/articles/soft-power
[3]
- https://www.masterclass.com/articles/soft-power
[4]
- https://www.isjq.ir/article_143072_en.html?lang=en
[5]
- https://www.aspistrategist.org.au/can-american-democracy-and-soft-power-be-restored/
[6]
- https://www.csis.org/analysis/us-power-and-influence-middle-east-part-five
[7]
- https://www.diplomacy.edu/resource/soft-power-the-means-to-success-in-world-politics/
[8]
- https://www.nature.com/articles/palcomms2016104
[9]
- https://faoajournal.substack.com/p/military-soft-power-a-legacy-for
[10]
- https://foreignpolicy.com/2018/08/20/the-rise-and-fall-of-soft-power/
[11]
- https://www.thoughtco.com/soft-power-in-u-s-foreign-policy-3310359
[12]
- Jones, Steve. "Understanding Soft Power in US Foreign Policy." ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/soft-power-in-u-s-foreign-policy-3310359.