عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الثالثة عشر)

من أمثلة الحروب الناعمة للولايات المتَّحدة, ما يحصل الآن في أوكرانيا وجورجيا ودول جنوب شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق, أشار "Bruce P. Jackson" في بحث لمعهد "hoover", أنَّ الولايات المتحدة تسعى إلى حماية وإدامة الديمقراطيَّة في أوكرانيا وجورجيا, حيث تستغل "الديموقراطية" في هذه الدول, للترويج لقيمها, ومن المحتمل أن تمتد هذه التطورات الديمقراطية إلى حل "النزاعات المجمدة" على الأراضي "المولدوفية والجورجية", وتسعى إلى إنشاء طريق للطاقة عبر القوقاز, من شأنه أن يربط إمدادات الطاقة في آسيا الوسطى وبحر قزوين بالأسواق الأوروبيَّة, ويكسر احتكار العبور الذي تتمتع به موسكو وتستغلها حاليًا[1]
, وقالت عفيفة عبيدي في معهد "scfr", في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية, إن الحرب الناعمة ضد روسيا بدأت قبل حرب أوكرانيا, مضيفة: بالتزامن مع انتشار القوات الروسية في شرق أوكرانيا والحدود المشتركة مع روسيا وبيلاروسيا, تم نشر معلومات شاملة ومعقدة حول أهداف روسيا من قبل وسائل الإعلام والمؤسسات الغربيَّة[2]
, ومن الأمثلة على الحرب الناعمة التي تُمارسها الولايات المتَّحدة ضد روسيا, الحرب الإلكترونيَّة والاستخبارات والإعلام, ومحاولات الولايات المتحدة تسريع هجرة الأدمغة من روسيا, منها إقرار الولايات المتَّحِدة إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للعلماء والنخب الروس, بهدف تسريع هجرة الأدمغة وحرمان روسيا من أفضل مواهبها, وجذب وتوظيف النخب فيها واستغلال مواهبها وإضعاف قطاع النخبة في تلك الدول, هذا هو أحد أبعاد الحرب الناعمة الأمريكية, التي يتم اتباعها في شكل إضعاف قوى المجتمع الروسي وموارده البشرية, وأحد تكتيكاتها الموازية تم خلق الخوف واليأس واليأس في الرأي العام للشعب الروسي, وكذلك نخبته, بالتزامن مع فرض عقوبات اقتصادية, ومن المؤكد أن خلق مثل هذه الظروف سيزيد من دافع ورغبة النخب للهجرة إلى المجتمعات الغربيَّة, وخاصة الولايات المتَّحدة, كما تعمل الولايات المتحدة على إضعاف القوة البشرية والتقنية لروسيا[3]
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وحسب "Jennifer Kavanagh" في معهد " Carnegie endowment", اعتمد رد الولايات المتَّحِدة على الغزو الروسي على الأدوات مرتبطة بقوتها الناعمة بشكل علامات تجاريَّة, وشركات, وحتى دولارات أمريكيَّة, مع آليات قسريَّة أكثر, ومنها العقوبات وانسحاب الشركات من روسيا, ما أدَّى إلى تضخيم كل من العقوبات والآثار الاقتصادية الصعبة والإدانة الضمنية والتشهير بالأفعال الروسية بفضل عمليات الخروج التي حظيت بتغطية إعلامية جيِّدة لعلامات تجارية مثل ستاربكس وماكدونالدز, وكمثال مختلف, اعتمدت جهود الولايات المتحدة لعزل روسيا عن أسواق العملات على النفوذ المالي الأمريكي, الذي ينبع من ثروتها الاقتصادية (القوة الصلبة) وقوة سمعة ومصداقية الدولار الأمريكي "القوة الناعمة", وكان لقرارات البطولات الرياضية حول العالم بحظر الرياضيين الروس وإلغاء المسابقات التي ستقام في روسيا تأثير مماثل, حيث جمعت بين العقوبة الاقتصادية والعقوبات الاجتماعية والثقافية في إجراء واحد, كما أدى استخدام المعلومات الاستخباراتية في حرب أوكرانيا إلى طمس الخط الفاصل بين القوة الصلبة والقوة الناعمة, حيث استخدمت الولايات المتحدة الإفراج عن ما كان يمكن أن يُصنف على أنه معلومات استخباراتيَّة, ليس فقط للأغراض العسكريَّة أو العملياتيَّة, لكن أيضًا لتغذية عمليات التأثير على نطاق أوسع, وتشويه سمعة الروايات الروسية, وتقويض الروح المعنوية الروسية, ولم يقتصر حجم الحملة على اتساع نطاقها وطول مدتها فحسب, بل كانت الأهداف أوسع نطاقًا, لمنع حملات التضليل الروسية من خلال تكديس مساحة المعلومات وتقويض مصداقية القادة الروس في نظر مواطنيهم, كما
ظهر الآلاف ممن يُطلق عليهم اسم نشطاء القرصنة الذين يشاركون في حملة عبر الإنترنت لاختراق مواقع الويب الروسية, ومكافحة التضليل الروسي[4]
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يتبع...
[1]
- https://www.hoover.org/research/soft-war-europes-east
[2]
- https://www.scfr.ir/en/scienceculture/143227/dimensions-of-soft-warfare-us-attempt-for-brain-drain-from-russia/
[3]
- https://www.scfr.ir/en/scienceculture/143227/dimensions-of-soft-warfare-us-attempt-for-brain-drain-from-russia/
[4]
- https://carnegieendowment.org/2022/06/16/ukraine-war-shows-how-nature-of-power-is-changing-pub-87339