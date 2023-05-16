عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الرابعة عشر)

أشار "Bassam Barabandi" و"yler Jess Thompson", في معهد " mei", إلى نهج الولايات المتَّحدة للحرب الناعمة في سورية وإيران, ففي سورية, كان النهج الأمريكي الناعم مرتبط بمؤتمرات جنيف للسلام[1]
, ومن الأمثلة على الحرب الناعمة الأمريكية في العالم, ما أشار إليه معهد " cfr", حاولت الولايات المتحدة تعزيز صورتها في الخارج من خلال وسائل الإعلام الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية, وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية, ضاعف الرئيس السابق جورج دبليو بوش حجم فيلق السلام لتحسين صورة الولايات المتحدة, وخاصة في الدول الإسلامية, خاصة أبان حرب العراق والدول العربيَّة [2]
, فمن الأمثلة على الحرب المركبة, واستخدام الحرب الناعمة للولايات المتَّحدة في العالم, ما حصل في العراق, وأشار "Greg Simons" في معهد " global affairs", للدراسات, أنَّ أهم استراتيجيات الحرب الناعمة للولايات المتَّحدة, هو مصطلح "محاربة الإرهاب", فبعد الهجمات على البر الرئيسي للولايات المتحدة في سبتمبر 2001, أعطتها السياسة الخارجيَّة والأمنيَّة المتمثلة في "محاربة الإرهاب" علامة تجارية لاستراتيجية للحرب العالمية على الإرهاب (GWOT), وحرية اختيار عملياتية أكبر[3]
, مما مكّن الولايات المتحدة من تجميع القوة الناعمة من رأس المال السياسي, والشعور بالشرعيَّة, من الهجمات لتوسيع الصراع إذا اختارت القيام بذلك, وفي حال العراق تمَّ إجراء قدر كبير من عمليات المعلومات وأنشطة التأثير من خلال وسائل الإعلام للجمهور الوطني والدولي, يمكن رؤية عدَّة نقاط في دور وسائل الإعلام والحملات الإعلاميَّة والسياسة في تمهيد الطريق للحرب, وتضمَّنت استراتيجية الاتصال المستخدمة قدرًا كبيرًا من الخداع, لرفع خوف الجمهور الأمريكي من "التهديد" من أجل هندسة موافقته على الحرب, حسبما أشار "Hinnebusch"[4]
, وهذا حجب الأسباب السياسية الخاصة لغزو العراق والظروف التي مكنت من حدوث ذلك, "من خلال التحكم في جدول أعمال النقاش وتوقيته, كما أدخل المتشدِّدون تدريجياً مفهوم تغيير النظام والحرب الاستباقية على مدى عدة أشهر, ثم حددوا توقيت تصعيد حملتهم, ليتزامن مع الذكرى العاطفية الأولى لشهر سبتمبر, كما أشار " Western, J"[5]
, كما غطَّت الصحافة قضيَّة التهديد المزعوم من العراق, ليس فقط بشكل غير نقدي من حيث كيفية تعاملهم مع مصادر المعلومات, ولكنهم رددوا الخط الرسمي الذي شيطن صدام حسين وضاعف من خطر الارتباط بين أسلحة الدمار الشامل والإرهاب, ومن خلال استغلال تعاطف المجتمع الدولي مع الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وخوف الرأي العام الأمريكي من المزيد من الهجمات, تمكنت إدارة بوش من إثارة استجابة عاطفية من الجماهير المستهدفة, حيث تمَّ استخدام دور رأس المال السياسي ومظهر الشرعيَّة, كمصدر للقوَّة الناعمة, لتمكين تفعيل وسائل القوَّة الصلبة لتحقيق أهداف سياسية, وبالتالي حاولت الولايات المتحدة استخدام موارد قوتها الناعمة التي تم بناؤها على مدى عقود عديدة لإضفاء الشرعية وتمكين استخدام القوة الصلبة ضد العراق, ومن تلك الموارد, تمَّ استخدام وسائل خادعة لجلب "القوة التمثيليَّة" أمام مختلف أصحاب المصلحة: وتم تقديم "تهديد" الإرهاب والحاجة إلى "التدخل الإنساني" كمبرر[6]
, حديثاً, وحسب معهد "the conversation", استخدمت الولايات المتَحدة الحرب الناعمة في العراق, ودعمت بمساعدة انتشار القوة الناعمة, الاحتجاجات التي انتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أواخر عام 2019م, وفي العراق, قوبلت المظاهرات التي بدأت في أواخر عام 2019م, بقمع قاتل حيث طالب المتظاهرون وضع حد للهيمنة السياسية والاقتصادية الإيرانية على العراق ووضع حد للفساد, وهذا ما غزته الولايات المتَّحدة بحربها الناعمة, ومن معالم نجاح الحرب الناعمة للولايات المتحدة في العراق, أن انتشارها لا يقاس, ولا يتوقف عن العمل أبدًا, حيث يجادل البعض بأن العراقيين يريدون التحرر من الطائفية والفساد الحكومي أكثر من أي فترة أخرى منذ حرب 2003م, لذلك يمكن أن يُنظر إلى هذا على أنَّه انتصار للقوة الناعمة الأمريكيَّة, كما تمارس الولايات المتَّحدة دعاية أنَّ مغادرتها العراق, يمهِّد ذلك الطريق لمزيد من النفوذ الإيراني في البلاد[7]
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وأشار تقرير معهد "cfr" في العراق وأفغانستان بشكل أساسي, مارست الولايات المتحدة القوة الناعمة العسكرية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمنظمات العسكرية, حيث تكون القوة الناعمة عادةً فائدة مستمدة من المهمة الرئيسية, تركز عناصر القوة الناعمة هذه على الجهود المبذولة في بلد معين والتي تدعم جهود إعادة البناء والتدريب والمشاركة المباشرة, غالبًا من خلال أدوار المستشارين المضمنة, إن الأيدي الأفغانية الباكستانية (AFPAK), وفرق دعم المستشارين (AST), وفرق الانتقال العسكري (MiTT), وفرق إعادة الإعمار الإقليمية (PRT), وألوية مساعدة قوات الأمن (SFAB), وبرامج مستشاري وزارة الدفاع (MoDA) هي بعض البرامج, والمرتبطة بالقوة الناعمة, ومن أمثلة على البرامج التي تم فيها دمج العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع في أدوار استشارية لدعم القتال الحربي أو جهود إعادة الإعمار, ويعمل الوجود المستمر للمستشارين العسكريين الأمريكيين كضباط اتصال ومدربين وضباط منطقة أجنبية (FAOs) ومجتمع الشؤون المدنية, وغيرهم من العسكريين النظاميين, الذين يمثلون الولايات المتحدة مباشرة مع الحلفاء والحلفاء المحتملون على أساس يومي, وتختلف هذه الأدوار عن دور المستشارين في البيئات العدائية, وتركز هذه الأدوار بشكل أساسي على الحفاظ على وجود أمامي للمشاركة المباشرة والمستمرة مع القيادة العسكرية الأجنبية, والتي يتم استضافتها في كثير من الحالات من خلال تنظيم السفارة أو طاقم قائد منطقة القتال الإقليمية, ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الدائمة من برنامج شراكة الدولة (SPP) لمكتب الحرس الوطني (NGB) توضح كيف يمكن للجيش الأمريكي ممارسة القوة الناعمة على مستوى الدولة من خلال برنامج دائم.
يتبع..
[1]
- https://www.mei.edu/publications/american-approach-syria-and-iran-soft-and-dangerous
[2]
- https://world101.cfr.org/foreign-policy/tools-foreign-policy/what-soft-power
[3]
- Bennis, P., 2003. Before and After: US Foreign Policy and the War on Terrorism. Northampton (MA): Olive Branch Press.
[4]
- Hinnebusch, R., Zartman, I. W., Parker-Magyar, E. and Imady, O., 2016. UN Mediation in the Syrian Crisis: From Kofi Annan to Lakhdar Brahimi. New York: International Peace Institute.
[5]
- Western, J., 2005. Selling Intervention and War: The Presidency, the Media, and the American Public. Baltimore (MD): The Johns Hopkins University Press.
[6]
- https://eng.globalaffairs.ru/articles/hard-and-soft-power-iraq-syria/
[7]
- https://theconversation.com/in-iraq-soleimani-assassination-complicates-soft-power-battle-between-us-and-iran-129733