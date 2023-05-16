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الثلاثاء 16 أيار 2023 ساعة 09:48

عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الخامسة عشر)

الباحث الأخضر الشرقاوي
عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الخامسة عشر)
        اتبعت الولايات المتحدة نفس النهج الناعم تجاه إيران, ففي حين بدأت تتحدث عن تأمين اتفاق نووي مع إيران, دفعت وسائل الإعلام للحديث عن إيران أنَّها قوة دافعة وراء عدم الاستقرار في المنطقة, ما أجَّجَ الطائفية في سعيها للهيمنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط, وأشار "Reza Zohali", و"Reza Moosazadeh", في " jou.spsiran", اليوم, الحرب الناعمة ضد إيران تتبعها الولايات المتحدة بأسلوب متعدد الأوجه وبنهج وآليات مختلفة, وأحد هذه الأساليب هو حقوق الإنسان, مثلما تتم الحرب الناعمة بهدف التغيير السياسي, فإن لتكتيك حقوق الإنسان أيضًا علاقة مهمة بهدف التغيير السياسي, بالنظر إلى أهمية الموضوع, فإن البحث الحالي بمنهج وصفي وأسلوب بحث مكتبة واستخدام وثائق أصلية كأداة يسعى إلى فحص ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الناعمة ضد إيران مع نهج حقوق الإنسان باعتباره الهدف الرئيسي, وتشير النتائج إلى أن كثافة وعمق تعامل أمريكا مع دول الشرق الأوسط, أكثر من أبعادها الأمنية والاستراتيجية, تعود إلى المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والعقائدية والاقتصادية, وبشكل عام مكونات الهوية لهذه الدول, وعليه, فإن المرجع الأمني في نموذج السلوك القائم على القوة الناعمة هو المستويات الهيكلية لدول الشرق الأوسط, لأنه وفقًا للنهج الأمريكي, فإن الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية لهذه البلدان هي التي توفر مصدرًا لقوى التهديد والأمن, وفي هذا الصدد, فإن الإجراءات الأمريكية للنهوض بأهداف حقوق الإنسان في إطار القوة الناعمة هي أساليب مختلفة, أهمها من خلال المؤسسات المالية الدولية, والأمم المتحدة, والعقوبات, والعقوبات الاقتصادية والمالية[1],

يتبع..
 
 
[1] - http://jou.spsiran.ir/article_158599.html?lang=en
رقم : 1058108
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