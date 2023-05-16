عمليات الحرب الهجينة (الحلقة السادسة عشر)

أشار "Jahara Matisek", في معهد "usma mwi", إلى الحرب الناعمة للولايات المتَّحدة ضد الصين, حيث يحاول صناع السياسة والاستراتيجيون الأمريكيون اتباع سياسات وخطط لمنع نمو القوة الاقتصادية والعسكرية الصينية, من تعطيل سعي الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها, وحماية مصالحها, بالفعل, يكافح المجتمع الدولي لوقف الإجراءات غير القانونية للصين في بحر الصين الجنوبي, والتلاعب الصيني بالعملة, واحتجاز الصين لأكثر من مليون مسلم من الأويغور[1]
, وقالت " Maria Repnikova", في "global Asia", تُعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي مسرح رئيسي للتنافس بين الولايات المتحدة والصين, حيث تجسد الصين والولايات المتحدة ممارسات مختلفة للقوة الناعمة: فكرية مقابل براغماتية, بينما تركز الولايات المتحدة سياستها الخارجية على مُثُل الديمقراطية الليبرالية، تؤكد الصين على الجوانب المادية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي والازدهار المشترك كجزء من ارتباطاتها الخارجية, وتعكس التوجهات الفكرية مقابل البراغماتية في التنافس بين الولايات المتحدة والصين على القيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الفروق الأكبر في تفسيرها وتطبيقها للقوة الناعمة, ففي سياق الولايات المتحدة، تُفهم القوة الناعمة على أنها خالية من الإغراءات المادية والقسرية, وتركز أكثر على الترويج للمثل العليا, بالإضافة إلى الثقافة والسياسة الخارجية[2]
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يتبع..
[1]
- https://mwi.usma.edu/soft-power-american-cartoon-south-park-information-war-china/