عمليات الحرب الهجينة (الحلقة السابعة عشر)

الجيل الجديد من الثورات الملونة

تطورت وسائل التواصل الاجتماعي وتطورت معها استراتيجيات التوظيف، وصولاً إلى استخدامها لعزل فئة اجتماعية متنوعة عن الواقع الخارجي والتحكم بمشاعرها وسلوكياتها وقراراتها لحظة بلحظة، ومنعها من التأثر بالعوامل الأخرى المحلية، وتحويلها إلى أداة قتالية انقلابية أو فوضوية، بحيث يمكن تطويع من تم استدراجهم للقيام بأعمال تنفيذية أو تعبيرية دون وجود الظروف المناسبة لتحريضهم على القيام بالمطلوب منهم، وإنما بناءً على الواقع الافتراضي الذي تم اخضاعهم له. هي تجربة جديدة وجيل جديد في الثورات الملونة من خلال استخدام الادوات الافتراضية في صناعة وقائع احتجاجية و"ثورية".



جنديّ العالم الافتراضي:

هو الشخص الذي تلقى الحملات التضليلية وتفاعل معها حتى أصبح معزولًا عن الواقع الحقيقي وتم استدراجه إلى العوالم الافتراضية عن قصد أو دون قصد.

أنواع الجنود داخل العوالم الافتراضية:

الجنديّ غير المدرك: شخص من داخل هذا العالم يتخذ إجراءات يحتمل أن تكون خطرة عن غير قصد ودون نية للإيذاء قد يقوم بالقتل لكن لأسباب افتراضية مصطنعة. ليس لديهم دافع أو موقف سياسي ولم يقرروا بوعي التصرف.

الجنديّ المدرك: شخص من داخل الفقاعة، يتخذ قرارًا باتخاذ إجراء محفوف بالمخاطر. ليس لديهم دافع ولكنهم قرروا بوعي التصرف بشكل خطر.

الجنديّ الخطر: شخص من داخل العوالم يتخذ عن عمد إجراءات لإلحاق الضرر. لديهم دوافع، سواء كانت مالية أو متعلقة بموقف سياسي، وقد اتخذوا قرارًا واعيًا للتصرف بناءً عليها.

الجنديّ القيادي: شخص داخل العوالم يعتبر الأكثر تأثيرًا بين المجندين، ويستقطب مجندين جدد عن قصد وله دافع مادي أو متعلق بموقف سياسي، ويتخذ إجراءات خطرة يمكن أن تتحول إلى تهديد ويشجع باقي المجندين عليها.

الفئة المؤهلة لدخول الفقاعة:

- إن الأفراد المنغمسين بوسائل التواصل الاجتماعي المعزولين عن محيطهم الخارجي تكون جاهزيتهم للدخول إلى هذه العوالم عالية جدًّا.

- الفئة الشبابية التي لا تهتم بالشأن السياسي ولكنها تتابع الشخصيات الافتراضية المؤثرة والتي تلعب دور الجنديّ القيادي في العوالم الافتراضية.

- الأشخاص الذي لديهم شكوك ويبحثون عبر الويب على أخبار معيّنة، تلتقطهم الخوارزميات وتظهر لهم المزيد من الأخبار المزيفة.

- الأشخاص الذي لديهم موقف سياسي معيّن، ولا يقومون بأعمال خطرة.

- الأشخاص الذي لديهم موقف سياسي معيّن، ويقومون بأعمال خطرة عن قصد.

كيفية التجنيد:

التجنيد لا يحتاج إلى جهد كبير كالسابق، فالفرد أصبح يجنّد نفسه عن غير قصد، فهو فقط يقوم بتحديد مصادر معلوماته من جهات إعلامية إفتراضية أو من المؤثرين على وسائل التواصل الإفتراضي ومن دون إدراك خلفياتهم، ينغمس بآرائهم وتوجهاتهم الإفتراضية، ويعطي المصداقية لهم. إذًا هكذا يصبح مجنّداً داخل العوالم ويستطيع قادة الحرب التركيبية التحكم بمشاعره وبمعرفته وسلوكه وباجراءاته ورغباته وإدراكه.

دور القائمين على العوالم الافتراضية:

1- اختراع وانتاج الرأي العام.

2- الإثارة من خلال الأعمال الاجرامية وردود الفعل.

3- الترويج المصطنع من خلال جيوش الكترونية ومجموعات وشخصيات خارجية.

4- استخدام نموذج سوروس في الاستعراض الميداني وانتاج سلوكيات فردية يتم ترويجها وتعميمها.

مراحل التجنيد:

من يدخل إلى العوالم الافتراضية يمرّ بعدّة مراحل بدءًا من:



ثانيًا، نماذج لتفسير العوالم الافتراضية

هناك 7 نماذج لتفسير العوالم الافتراضية يقوم بها قادة الحرب التركيبية، وهي: بناء كتلة مقاتلة بناءً على رؤية افتراضية، التأثير على المجتمع، التحسس الدفاعي تجاه الأحداث، خلق نظرة مختلفة إلى أولويات القيم والضرورات والمخاطر، الولاء للشخصيات الإفتراضية، تبديل الحياة الاجتماعية والهوية، دمج الفئات المحلية بعناصر خارجية.

سيتم عرض وشرح هذه النماذج مع تقديم أمثلة لكل منها تم تطبيقها في الساحة الإيرانية عقب وفاة مهسا أميني على الشكل التالي:

أ‌- بناء كتلة مقاتلة بناءً على رؤية افتراضية

في السابق، ومن أجل ولادة ثورة ملونة كان يتطلب توافر عدّة عوامل منها الزمان والمكان والأفراد واللوجستيات والتمويل.. أمّا اليوم فأصبح قائد هذه الثورات لديه آلاف من المجندين يتحركون بأنفسهم حتّى من دون إشارة منه. الكتلة المقاتلة هم مجندين العوالم الافتراضية المستعدون للقتال بناءً على الأفكار التضليلية.

على سبيل المثال، في الحالة الإيرانية، خلال ثلاثة أشهر استطاع قادة الحرب التركيبية أن يستدرج 100 ألف شخص إلى العوالم الافتراضية وعزلهم عن الواقع الحقيقي واقناعهم بواقع مغاير، وصنع من خلال 100 ألف شخص سلوك جماعي وواقع جماعي و"دافع ثوري" مفبرك، وبالتالي كتلة قتالية نتيجة الواقع الافتراضي. فـ "إيران أنترناشونال" على سبيل المثال وحدها كانت تبثّ يوميًّا 100 خبر كاذب بهدف صنع هذا الواقع الافتراضي وتحريك المجندين أتوماتيكيًّا من أجل القيام بأعمال شغب وقتل وإجرام، بالإضافة إلى عدد هائل من قادة الرأي والمنصات الخبرية الإفتراضية الأخرى مثل شبكة صوت أميركا الفارسية وشبكة مانوتو وبي بي سي الفارسية، إلى جانب منظومة الإعلام الغربي والسعودي بكاملها.



ب‌- تأثير على المجتمع

يبدأ هذا النموذج بالعمل حين يبدأ قادة الرأي العام بدفع أفراد المجتمع للتفكير بأنهم مخطئون، حتّى لو كانوا على صواب. تتعرض المجتمعات لوابل من الأفكار والتيارات التي تتسلط عليها وتؤثر في تشكيل وعيها خلال فترات طويلة من الزمن، والتي تندرج ضمن العقل اللاواعي لشرائح المجتمع المختلفة حتى تصبح تلك الأفكار قناعات ومسلّمات تضحّي الجماهير في سبيلها، وهذا ما يجعلها في كثير من الأحيان تقوم بأمور خطيرة أو غير متوقعة ومتقلبة نتيجة الحماس المفرط واللالتزام اتجاه قناعاتها وفي مقدّمة هذه الأفكار هي إستمالة المرأة وتحويلها إلى تابع للسياسة الأمريكية عبر دفعها نحو تغيير دورها الاجتماعي.

على سبيل المثال، في الحالة الإيرانية، صنع قادة الرأي اهتمامات وقضايا حقوقية في مقدمتها "قضية المرأة الإيرانية وقضية الفقر والحرمان" في المجتمع الإيراني، لإبعاد الرأي العام عن القضية الحقيقية وهي الحصار الأمريكي على إيران. كذلك أثّر قادة الرأي العام على مسلّمات المجتمع الإيراني المعروف أنه مجتمع محافظ منذ الثورة الإسلامية مثل توزيع الأدوار بين الرجال والنساء، وجعلوا من هذا التوزيع قضية خلافية.

وفي تقييم مراكز الفكر الغربية للفئة المحتجة في الساحة الإيرانية، تبيّن أن الجيل الجديد (1996-2005) هم الفئة الأكبر من المحتجين، والذين يميلون إلى التشكيك في السلطة ولا يؤمنون بالخطوط الحمراء التي يرسمها المجتمع أو النظام. تطلق مراكز الفكر على هذه الفئة اسم ZOOMERS، والمتشككون و المواطنون الرقميون، وهي الفئة التي تم التلاعب بعقولها على فترة من الزمن للـ"تغيير" و"المطالبة بالحريات"، و"إسقاط النظام الإيراني" من أجل "تشكيل مستقبل إيران". وهنا إشارة إلى أن الأفكار المضللة غرست في عقول هذه الفئة فكرة "تحميل مسؤولية التغيير التي لم يستطيع الجيل القديم تحقيقها بسبب خوفهم من استبداد النظام الإيراني" وأقنعوهم بأنهم "الأكثر شجاعة من الجيل السابق" وأن "الجيل القديم معجب بما يقوم به الجيل الجديد ويضع آماله عليه". كما تؤكد الدراسات العملية أن هذه الفئة هي الأكثر انغماسًا في العالم الافتراضي ولا تمتلك رؤية واضحة وتميل إلى الإنفعال العاطفي والتأثر السريع، لذلك من السهل التلاعب في مشاعرها وتوجيه سلوكها.



ت‌- التحسس الدفاعي تجاه الأحداث

اعتمد قادة الحرب التركيبية على نظرية العقل التنبؤي والتي تعمل على التحكم بالعمليات الإدراكية في العقل اللاواعي من أجل إصدار الأحكام والقرارات والدوافع والانفعالات بسرعة وتلقائية بناءً على ما تم تغذيته سابقًا في عمليات التضليل، بالإضافة إلى التنبؤ بالأحداث والقيام بردود فعل عليها بسرعة حالما تنشأ، من دون أن يسمح للتفكير المنطقي أو التأمل في إصدار الإشارات للعقل. ويقدّم العلماء مثال على هذه النظرية: "تتنبأ العمليات اللاواعية بمسار الكرة المقذوفة إلينا، وتعدِّل حركة أطرافنا تبعًا لذلك". وبما أن مجنّد العوالم قابل للتحكم وتحت السيطرة 24/24 ساعة، فهو كل لحظة يمارس عليه التأثير والتضليل والسيطرة على وعيه وتغذيتها بشكل متواصل ولا يستطيع أن يراجع صحّة الأحداث، فستكون المعالجة الواعية بالنسبة له صعبة جدًّا. وبحسب العلماء "إذا انعطفت الكرة بزاوية قائمة فجأة فلن يستطيع اتخاذ المعالجة اللازمة لأن دوافعه المسبقة تتحكم بردود أفعاله". يقول عالم الفيسيولوجي هيرمان فون هلمهولتز أن "الآليات المبرمَجة مسبقًا تُشكِّل رؤيتنا عن العالم دون أي جهد منا على الإطلاق، والآن يفترض نموذج العقل التنبؤي أن هذه التلقائية لا تُشكِّل إدراكنا فحسب، بل تشكِّل جميع العمليات العقلية، بما فيها أحكامنا وقراراتنا وأفعالنا."

على سبيل المثال، في الحالة الإيرانية، الملتحقون المجندون، الذين قتلوا أفراد من الشرطة، ليس لهم موقف سياسي ولم يكونوا محضرين لهذا الفعل الاجرامي. ولكن نتيجة دخولهم إلى العوالم الافتراضية ونتيجة التحريض وعدد الأخبار الكاذبة والملفقة ونتيجة التحكم بالعمليات الادراكية والعمليات اللاوعية من خلال هذه الأخبار، أصبحت هذه الفئة من الأفراد تعتبر أن الشرطة الإيرانية هي عدوّهم وستقتلهم في حال وقف شرطي فقط أمامهم من دون أن يحمل حتّى بندقية، وبالتالي أقدموا على استباق الأحداث وقتل أفراد من الشرطة لحماية نفسهم بتنبؤهم بأنه قاتل نتيجة عشرات الآلاف الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام بأن الشرطة الإيرانية مجرمة وقاتلة.



ث‌- خلق نظرة مختلفة إلى أولويات القيم والضرورات والمخاطر

تؤكّد الدراسات الاجتماعية والنفسية أن القيم هي التي تؤثر على الأولويات الاستراتيجية والأهداف والقرارات وعلى السلوك، إذ أن القيم هي السبب التي تجعل الفرد يقضي الوقت في القيام بأنشطة معينة، والدافع وراء ما يفعله ويقوله، والخيارات والقرارات التي يتخذها. والقيم هي التي تجمع بين المبادىء الأخلاقية للفرد وبين تفضيلاته الشخصية والتي بدورها تؤثر على قراراته. وغالبًا في المجتمعات المحافظة، المرجعيات الدينية هي التي تحدد القيم المجتمعية. لذلك عمل قادة الحرب التركيبية على خلق نظرة مختلقة للقيم المجتمعية من أجل توجيه المجتمع إلى الاهتمام بأمور غير مطابقة مع قيمهم الأصلية وبالتالي تحقيق مصالحهم وأهدافهم داخل هذه الدول.

على سبيل المثال في الحالة الإيرانية، ومع الكم الضخم من الحملات التضليلية حول الحريات والتقييدات الدينية والاعتراض على إلزامية الحجاب، تغيّرت قناعات فئة العوالم وتركزّت أولوياتهم بناءً على ما تم تغذيتهم به في الحملات التضليلية، وبالتالي توجهت سلوكياتهم لتحقيق قيمهم الجديدة. فأصبحت فئة العوالم تطالب بالحريات العامة والحرية العلمانية بعيدًا عن "التقييدات" الدينية بالرغم من أن المجتمع الإيراني معروف أنه مجتمع محافظ، وتحديدًا عبر الاعتراض على الحجاب. وتوجهت الدوافع الثورية لهذه الفئة نحو استهداف دستور النظام عبر التصويب على قوانين الحجاب، وفي استهداف النظام مع انتقال الصخب من مرحلة مواجهة الحالة الدينية إلى رفض وجود النظام الإسلامي، ووجهت الدوافع النفسية التي حركتها عدوى "سيكولوجية الجماهير" نحو الالتحاق بالمشاركين في الشارع، وخاصة الإناث.

في هذه المرحلة، بدلاً من التركيز على الحصار الاقتصادي التي تفرضه الولايات المتحدة والتي من خلاله تسلب حق الشعب الإيراني في العيش ببحبوحة وبحريّة، تم اختزالها في طريقة ارتداء الحجاب أو المناقشات حول ما إذا كان بإمكان النساء الذهاب إلى مباريات كرة القدم. إنه مؤشر مهم لإظهار كيف أصبحت القيم الأخلاقية المسيسة ضحلة.

هذه القيم المتغيّرة، وجهّت سلوكيات فئة العوالم نحو نشر الفوضى والعنف للمطالبة بالحرية والقيام باستعراضات اعتراضية تجذب الفئات الشبابية للانضمام إلى حركة الاحتجاج القائمة، والعمل على تحريض قطاعات وشرائح غير مشاركة في الاحتجاجات، عبر استثمار الوضع المعيشي في الاحتجاجات، والقيام بالعنف المسلح وغير المسلح عبر الصدام وأعمال التخريب والاعتراض المتواصل والمواجهة المؤذية جسديًا مع الأجهزة الأمنية والفئات المؤيدة للنظام ورموزه.



ج‌- الولاء للشخصيات الافتراضية

يستخدم قادة الحرب التركيبية الشخصيات الافتراضية لتجنيد الأشخاص الذي يصعب الوصول إليهم ولاستمرار السيطرة على المجندين داخل الفقاعة.

اعتمد قادة الحرب التركيبية على التسويق الشفهي الإلكتروني للعمليات التضليلية والذي يشمل شخصيات بارزة كقادة رأي، يشار إليهم "بالمؤثرين". يمكن أن يكون المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، مدونين، خبراء، مشاهير، قاموا ببناء جمهور يتابع المحتوى الذي تم إنشاؤه. إذ يتطلع جمهورهم على منصات المؤثرين ليس فقط لمنح المعلومة، ولكن أيضًا للاتصال الشخصي. هنا تكمن قوة هذه العلاقة الافتراضية حيث يشعر المتابعون بمشاعر الإلفة والتواصل والقصص والتجارب التي يشاركها المؤثر. ويعكس الارتباط العاطفي العلاقات الاجتماعية الحقيقية، مثل أن ينظر المتابعين إلى توصيات المؤثرين على أنها ذات مصداقية، على غرار توصيات صديق موثوق أو توصيات أسرته. لذلك يستخدم قادة الحرب التركيبية هذه القوّة المقنعة لنجاح العمليات التضليلية بما فيها من قوّة تأثير كبيرة على كافة شرائح المجتمع وتصل إلى شرائح لا يستطيعون الوصول لها بطريقة سهلة على سبيل المثال الفئات الشبابية التي لا تهتم بالشأن السياسي ولا تتابع المواقع الإخبارية فهي تجندهم من خلال متابعتهم للمؤثرين في مجال الأزياء أو الفن او "لايف كوتش". أمًا عن سبب انخراط المؤثرين في العمليات التضليلية والذين من الأساس يصنفون كمجنّد قائد فبكل بساطة فهو لزيادة رغبتهم بالشهرة والشعور بشهوة القيادة بالإضافة إلى المردود المالي الذي يتم جنيه إمّا من خلال تلقي منتجات مجانية أو هدايا من المتابعين تعبيرًا عن ولائهم لهم والتعويض المالي بسبب "اللايف" وعدد المشاهدات العالية على منصاتهم وهو الأمر الأهم بالنسبة لثقافة المؤثر.

على سبيل المثال، في الحالة الإيرانية، تم صناعة شخصية علي كريمي، لاعب كرة القدم السابق والذي لديه علاقة متوترة مع منظمة كرة القدم الإيرانية أي أن الدافع موجود، وهو يعيش خارج إيران، وليس شخصية سياسية ولكنه محبوب ومعروف في المجتمع الإيراني، وبالتعاون مع شركة تويتر، صنعوا منه شخصية مؤثرة إفتراضيًا، إذ أضاف تويتر له عدد كبير من المتابعين وعدد ضخم من الحسابات الوهمية، وقاموا بإعادة تغريد منشوراته ووجهوه لنشر بيانات ثورية. صنعوا منه حالة ثورية ومارس دور "الحالة الشعبية الجماهرية المؤثرة" وبدأ يعطي أوامر بأعمال العنف أثناء الاحتجاجات الإيرانية.



ح‌- تبديل الحياة الاجتماعية والهوية

في كتاب عالم النفس الاجتماعي كينيث جيرجن لعام 1991، "الذات المشبعة"، حذر من العالم الافتراضي حيث يمكن للتكنولوجيا أن تشبع البشر إلى درجة كبيرة جدًّا، وهي نسخة مجزأة من الذات يتم سحبها في اتجاهات كثيرة بحيث يضيع الفرد مع هويته. وكتبت الأخصائية النفسية الإكلينيكية شيري توركل في كتابها "وحدنا معًا: لماذا نتوقع المزيد من التكنولوجيا وأقل من بعضنا البعض": "يبقى الأثر النفسي طويل المدى لوسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد وشعورهم الفردي "بالذات" غير واضح. لكن هناك شيء واحد نعرفه. لقد تم رقمنة حياتنا اليومية وتعقبها وربطها بالمقاييس. لقد انقسمت ذواتنا الحقيقية إلى صور رمزية عبر الإنترنت وصور الملف الشخصي وتحديثات الحالة. وعلى الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Twitter و LinkedIn هي أدوات قوية لديها القدرة على بناء مجتمعات، وربط الأقارب في الأماكن النائية، والاستفادة من الوظائف، وحتى انتخاب رؤساء الولايات المتحدة، فإنها تطلق أيضًا العنان لعدد لا يحصى من القضايا النفسية المعقدة التي غيرت إحساسنا الجماعي بالواقع."

الذات الاجتماعية هي القناة الرئيسة التي من خلالها تمارس تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبخاصة وسائط الإعلام الاجتماعي، تأثيرًا عميقًا في الهوية الشخصية. إنها تغير الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، وتُعَدّل ما يتمتع به من شبكة علاقات وتدفق للمعلومات، وبشكل غير مباشر تعيد تشكيل طبيعة ونطاق القيود والقدرات التي تحكم تقديم ذاته إلى العالم وإلى نفسه. ومن ثمّ ربما يجري تحديث جذري لذاته الاجتماعية، ينعكس على تصوراته الذهنية عن ذاته، وهو ما يفضي إلى تشكيل هويته الشخصية. على سبيل المثال: عندما يشجع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين على القيام بتحركات "ثورية" من أجل تغيير واقعهم ومستقبلهم وبأنهم الجيل القادر على التغيير والذي يعوّل عليه الجيل السابق وهو يحبّ أن يحسّن من ظروف حياته الواقعية، فإنه بالفعل سيقدم على فعل المستحيل حتى لو كان عملًا إجراميًا وغير واقعيًا من أجل تحقيق التغيير.

هناك بعض المعضلات التقليدية بشأن الهوية الشخصية، تتعلق هذه المعضلات بالاستمرارية عبر الزمن أو عبر السيناريوهات المحتملة. إن ظاهرة بناء الهويات الشخصية على الإنترنت ربما تبدو برمتها عبثية ومشتتة، نوعًا من "الفلسفة للمبتدئين "، ولا تستحق التأمل الجاد. ولكن في العالم الحقيقي، فإن عملية البناء هذه هي واقع ملموس وقضية ملّحة لعدد متزايد من الناس الذين عاشوا كل حياتهم الراشدة منغمسين بالفعل في فيسبوك، وغوغل بلس، ولينكد إن، وتويتر، والمدونات، ويوتيوب وفليكر، وغير ذلك. هؤلاء الناس يرون التساؤل عن هوياتهم الشخصية على الإنترنت أمرًا طبيعيًا، ويتعاملون مع شخصياتهم على أنها قيد التطوير، ويجتهدون يوميًا لتشكيلها وتحديثها. تلتقط الخوارزميات هذه التساؤلات والهواجس وتستغلّها لعرض المزيد من الأخبار والدعايات وتعرض عليه متابعة "المؤثرين المشاهير" الذين يحظون بحياة مثالية ويتمتعون بالـ"حريات" وبدورهم يحددون الهوية الجديدة للشخص الذي يتابعهم.

فالوسائط الإجتماعية تمثل أيضًا فرصة غير مسبوقة لتغيير الذات الاجتماعية، إذ يختار الفرد بمرونة أكثر من هم الأناس الآخرون الذين تخلق أفكارهم والتواصل معهم شخصيته الاجتماعية، ومن ثمّ بشكل غير مباشر، لتحديد هويته الشخصية.

في الحالة الإيرانية على سبيل المثال، يستخدم المتظاهرون المنغمسون في وسائل التواصل العنف بمجرد صياغة مظالمهم من حيث الهوية. إذ أن فئة العوالم التي خرجت ومارست العنف في الشارع الإيراني كانت تحاول أن تظهر أنها تسعى إلى تبديل هويتها (الدينية والإسلامية) والتي عبّرت عنها بسلوكيات مثل نزع الحجاب في الشارع، على الرغم من أن هذه الفئة أغلبها محافظة ومتديّنة وترتدي الحجاب عن قناعة . شدد المتظاهرون من فئة العوالم على أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء وأحفاد كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين (في زمن الشاه) تظهر أنهم يعيشون حياة مختلفة تمامًا عنهم، (حياة الرفاهية والأموال والحرية)، على عكس الإيرانيين الذين يمتثلون للنظام الإيراني. إذًا وسائل التواصل وجهّت الفئة نحو تغيير هويتهم الإسلامية نحو هوية جديدة غير إسلامية فقط من أجل أن يعيشوا حالة الصور التي يعرضها أبناء المسؤولين السابقين في زمن الشاه.



خ‌- دمج الفئات المحلية بعناصر خارجية

يشجع قادة العوالم الافتراضية مجنديها للدخول إلى الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بما فيها من طابع حقوقي وإنساني بأهداف متعددة، والتي تضمّ أيضًا شخصيات وعناصر من الخارج بهدف تحقيق الدمج وبالتالي تحقيق التأثير الأكبر عليهم وضمان تحفيزهم على التغيير والاحتجاج وإثارة المشاعر الثورية. ويأتي ذلك من خلال مقارنة مجندي العوالم أنفسهم بواقع العناصر الخارجية وبتعاطف الأخيرة معهم وإحساسهم بالوقوف إلى جانبهم ماديًا ومعنويًا، بالإضافة تشجيع العناصر الخارجية على استمرار الأعمال العنفية واللاعنفية لتحقيق التغيير. على سبيل المثال، عندما قامت النساء بخلع حجابهن في الشوارع الإيرانية، قامت العناصر الخارجية بتشجيعهن على الاستمرار في هذا العمل عبر تصوير مشهد لنساء تخلع الحجاب في دول خارج إيران ونشرها على التيك توك وتويتر وأنستغرام، وأيضًا تحويل الإيرانية التي تتظاهر دون حجاب إلى رمز للحركات الاحتجاجية "وكما عملت مسيح على نجاد والتي تعيش خارج إيران والتي تعتبر من قيادة العوالم الافتراضية في الخارج الإيراني، شجعت جنود العوالم في الداخل الإيراني للدخول افتراضياً لـ "المنظمة العالمية للحرية" والتي عملت على توحيد المعارضين الإيرانيين في الخارج ودمجهم مع المعارضين في الداخل الإيراني، وتقديم برامج عمل للمحتجين في الداخل لممارسة العنف وقيادة الاضطرابات وكذلك في تأجيج استمراريتها، تحت مسميات تمكين الشباب والمرأة خاصة.





يتبع...