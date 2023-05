عمليات الحرب الهجينة (الحلقة الثامنة عشر)

دراسة الاستاذة ضحى حمادة

منذ لحظة وفاة الشابة مهسا أميني بدأت عملية التضليل وضخّ الأخبار الكاذبة والمزيّفة بكميات ضخمة، وذلك لهدفين، الأول لإثارة المشاعر الثورية لدى جنود العوالم وضمان السيطرة عليهم، والثاني لتحويل أكبر عدد من الإيرانيين "المعارضين غير المؤثرين" إلى جنود الفقاعة. إذ نشرت بي بي سي فارسي، وقناة صوت أميركا وراديو فردا وقناة إيران أنترناشيونال وقناة من وتو ما مجموعه 38003 كذبة في 47 يومًا وذلك فقط على صفحاتهم على الوسائل الإفتراضية. بالتوازي مع عمليات ضخّ المعلومات الكاذبة والمزيفة، عمل قادة الحرب التركيبية على تعويم قادة الرأي (المجند القائد في الفقاعة) وتوجيه سلوكه بعد نجاح التأثير على عملياته النفسية والإدراكية من أجل تحريك إنفعالاته نحو اتخاذ إجراءات تحريضية والتشجيع على الثورة وخلق "الشعارات المزيفة" و لتحويل الواقع الافتراضي المبني على الأخبار المزيفة إلى إجراءات حقيقية في الواقع الحقيقي. على سبيل المثال، بعدما عاش علي كريمي (الجندي القائد) الحالة الثورية الجماهرية التي تم تغذيتها من قبل تويتر بناءًا على الأخبار المزيفة والمتابعين المزيفين، بدء يوجه المتظاهرين (جنود الفقاعة) بقيام عمليات قتل وإجرام في الشارع الإيراني من أجل إسقاط النظام وأيضًا من أجل تشجيع المتظاهرين العاديين إلى الانضمام إلى العوالم الافتراضية والالتحاق بالحالة الثورية لقيام بالأعمال الإجرامية. إذًا خرج علي كريمي والتابعين له من الواقع الافتراضي واتخذوا إجراءات واقعية إجرامية وحوّل الحوافز الافتراضية لإجراءات واقعية، من دون الحاجة إلى مبررات فعلية بل بناءًا على الأخبار المزيفة فقط.إذًا يمكننا القول أن الثورات الملونة الجديدة مثل التي حصلت في إيران هي لم تعد تحتاج لا لمبررات ولا للوجيستيات ولا زمان ولا مكان بل فقط لحدث غير مهم إن كان مزيّفًا أم لا، ولما هو أهم من الحدث، إلى الكمية الضخمة من الأخبار الكاذبة والتي بدورها تلعب الدور الأساسي كموجه ومحرّك ومسيطر على الثورات الملونة وعلى سلوكيات وانفعالات وقرارات وادراك مجندي العوالم وقادة الرأي.رابعًا، طرق معالجة العوالم الافتراضيةلأن أصل العوالم الافتراضية هي الحملات التضليلية والأخبار المزيفة فهي ليست قضية يمكن معالجتها ببساطة عن طريق المزيد من الوقاية المعلوماتية والمزيد من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن الأفراد ضمن الدوائر الاجتماعية عادة ما يرغبون في متابعة نفس المحتويات التي اعتادوا على متابعتها. وإذا لم يفعلوا ذلك، فستحرص الخوارزميات مثل تلك التي يستخدمها Facebook و Twitter في إظهار الأخبار المشابهة لما تم قراءته سابقًا. هذه العوالم هي النسخة الحديثة للكهوف التي وصفها أفلاطون ذات مرة في قصته الرمزية . ومثل أسرى الكهف، كلما طالت مدة بقاء الأفراد داخل الفقاعة، زاد اقتناعهم بحقيقتهم، وبالتالي يشككون في كل حقيقة أخرى تُعرض عليهم. والذي يزيد الأمر صعوبة هو أن الأخبار المزيفة تصف أن "النظام الإيراني" يقدم أخبارًا مزيفةً ما يحجب عنهم فعالية الحملات المضادة.فكيف يمكن تحذير الأفراد من الأخبار المزيفة عندما ينظر إليها مجنّد العوالم على أنها مزوّد للأخبار المزيفة بحد ذاته؟ كيف يمكن لمواقع التحقق من الأخبار التابعة للنظام أن تكافح مثل هذه "الأخبار الزائفة" عندما ينظر إليها مجنّد العوالم على أنها مزيفة أيضًا؟إذًا يجب بناء الاستراتيجية إعلامية مختصة بالمواطنين تعمل لردع "المتلقي" الذي يمارس عليه الحملات التضليلية من الدخول إلى العوالم الافتراضية لأن في حين دخل إلى هذه العوالم يصعب جدًّا الخروج منها. مع الانتباه إلى عدم تعزيز قدرة جنود العوالم على التأثير عبر تعبيرهم عن "مظالمهم" وإثبات صحة الروايات المزيفة بالتدخل والسيطرة وتعزيز روايتهم بأنهم "ضحايا" أعمال النظام المقيّدة للحريات.نقدّم بعض الاقتراحات تأخد في عين الاعتبار في بناء هذه الاستراتيجية:1- كبح بناء التصورات المضللة، من خلال مواجهة الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية واعتبارها معركة حاسمة.2- من الضروري تحديد ما نعنيه بـ "الأخبار المزيفة" وخطاب الكراهية بشكل صحيح. غالبًا ما يتم الخلط بين مصطلحات "الأخبار المزيفة" ومفاهيم مثل المعلومات الخاطئة أو الدعاية. تختلف "الأخبار الخاطئة" أيضًا عن "الأخبار المزيفة": تشير كلمة "مزيفة" إلى أن المعلومات قد تم تسويقها، وتصميمها لتبدو صحيحة، بينما تشير كلمة "خاطئة" إلى أنها ناتجة عن خطأ، طوعيًا أم لا. وفقًا لقاموس Macquarie الأسترالي، الذي اختار "الأخبار المزيفة" باعتبارها "كلمة العام" لعام 2016، والتي تعني "المعلومات المضللة والخداع المنشورة على مواقع الويب لأغراض سياسية أو لزيادة حركة المرور على الويب، حيث يتم تمرير المعلومات غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي معلومات كاذبة يتم تداولها عن عمد بقصد التأثير على آراء من يتلقونها. ووفقًا لقاموس أكسفورد، فإن خطاب الكراهية هو "خطاب أو كتابة مسيئة أو تهديدية تعبر عن التحيز ضد مجموعة معينة، خاصة على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي". إذا بدا هذا التعريف صحيحًا، فإنه يثير تحديات قانونية.3- توفير مواقع للتحقق من الحقائق من أجل معالجة الحملات التضليلية.4- معالجة جذور الأخبار المزيفة بدل من معالجة تداعياتها، أي تفنيد أسباب كل خبر مزيف وعرضه للرأي العام مع شواهد ودلائل.5- عدم الإعلان عن حملات مواجهة التضليل والأخبار المزيفة لأنها ستزيد من حجج جنود العوالم بالقمع وعدم الحريات وستزيد خطاب الكراهية، ومن الأفضل أن تكون حملات مبطنة وغير مباشرة والذي بدورها لا تسبب "النفور" عند المتلقي العادي أو عند مجنّد العالم الافتراضي.المصادر والمراجع:The Era of Manipulation, Christopher Walker, journal of democracy, oct 202Does Social Media Create Isolation?, regis college, oct 2021Iran’s rising Generation Z at the forefront of protests, Middle East Institute, oct 2022How Age Influences Social Media Preferences, alden university,2022How Do Values Affect Priorities, 