عمليات الحرب الهجينة (الحلقة التاسعة عشر)

اسلام تايمز (خاص) - الفصل الرابع تسخير الدول في عمليات الحرب التركيبية: التطبيع مع اسرائيل مثالا قِطار التطبيع كجزء من عمليات الحرب التركيبية دور الولايات المتَّحدة, الأسباب الاتفاقيَّات والتداعيات