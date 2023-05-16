عمليات الحرب الهجينة (الحلقة التاسعة عشر)

في الحروب الكلاسيكية تخاض المعارك لتحقيق الاهداف، وفي الحروب النفسية تتولى إدارة عمليات الحرب النفسية مرافقة العمليات العسكرية وتمهد لها لكن مع تطور وسائل الحرب النفسية أضحت الحروب النفسية بديلا عن الحروب العسكرية وحين لم تنفع كلا الحربين أدخل قوى العدوان العالمية فعاليات أخرى اشد تعقيدا. هنا يمكن فهم بعض العمليات الأساسية من فعاليات الحرب المركبة من بحث يتعلق بالتطبيع بين دول عربية معينة وبين إسرائيل كجزء من الحرب التي يشنها محور اسرائيل – أميركا – الاطلسي على ما يتعارف ليه اعلاميا بقوى المقاومة الدولية للهيمنة الاميركية وعلى رأسها أيران وسورية وفنزويلا المتحالفين حاليا مع كل من الصين وفنزويلا وكوبا وروسيا
فما علاقة التطبيع بتحقيق اهداف الحرب التركيبية؟؟
أشارت "Nordafrika Mittlerer Osten" الباحثة في قسم الأبحاث في إفريقيا والشرق الأوسط في SWP, في معهد "swp", أنَّه في 15 سبتمبر 2020م, وافقت إسرائيل مع الإمارات والبحرين, على تطبيع العلاقات بينهما من خلال التوقيع على ما يسمى باتفاقات "إبراهيم", وتنص على الاعتراف المتبادل, وإقامة العلاقات الدبلوماسيَّة, وسهّل هذا التقارب التجارة والسياحة بين إسرائيل وعدد من دول الخليج والمغرب العربي, وإن كان بدرجات متفاوتة, ومكّن من إنشاء تمثيلات دبلوماسيَّة أو تجاريَّة ثنائية, وطوَّرت إسرائيل والإمارات بالفعل علاقات استخباراتيَّة وعسكريَّة ومدنيَّة وثيقة في السنوات الأخيرة, وتشمل عمليات التطبيع الأخيرة أمثلة رئيسية لاتفاقيات المعاملات, ولعبت إدارة ترامب دورًا وساطة حاسمًا في إبرامها[1]
, كما سعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى تمييز نفسه بأنَّه صانع سلام في الشرق الأوسط, خاصة بعد أن ظلت ما يسمى بـ "صفقة القرن" لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, وكان ينوي حشد جهود إقليميَّة لدعم حملته للضغط الأقصى على إيران, ولتقوية الاقتصاد الأمريكي من خلال صفقات السلاح, كما اهتمَّت الإمارات بالمقام الأوَّل بالوصول إلى أنظمة الأسلحة الحديثة, وإقامة علاقة طويلة الأمد مع الولايات المتَّحِدة من خلال التعاون المكثَّف في مجال الأسلحة, ووعدت إدارة ترامب الطائرات المقاتلة الإماراتيَّة 50 F35 و 18 طائرة بدون طيار "ريبر" لتطبيعها مع إسرائيل, وفي منتصف يناير 2021م, صنفت أيضًا الإمارات والبحرين كشريكين أمنيين رئيسيين للولايات المتحدة, بالإضافة إلى ذلك, كانت الإمارات مهتمة بتحسين سمعتها بعد تورطها المثير للجدل في حرب اليمن, علاوة على ذلك, سعت أبو ظبي إلى تنويع اقتصادها وتطوير الدولة إلى مركز تكنولوجي, وقال "Azriel Bermant" في "iir", عزَّزَت اتفاقيَّات التطبيع بشكل كبير صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى المنطقة, وشكَّلت مبيعات الأسلحة إلى دول الخليج العربي ما يقرب من 7 في المائة من صادراتها العسكرية العالمية, وباعت إسرائيل أنظمة دفاع جوي متطورة من "باراك وسبيدر" إلى الإمارات العربية المتحدة, لكن هذا التعاون الأمني يمتد إلى ما وراء منطقة الخليج, علاوة على ذلك, تعد التقنيات المتطورة والأنظمة العسكرية المتقدمة في إسرائيل وقدرات البرمجيات السيبرانية المتطورة للغاية مصدرًا رئيسيًا لجذب دول مثل الإمارات العربية المتحدة, ومن المتوقع أن تنمو التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بما يصل إلى 6.5 مليار دولار في غضون عقد نتيجة لاتفاقات إبراهيم, ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تجارة حرة في مايو 2022م, وهي أول اتفاقية من هذا النوع وقعتها إسرائيل مع دولة عربية[2]
, وقالت "Kristian Coates Ulrichsen" في " baker institute", بينما أعطت عُمان وقطر الأولوية للتجارة منخفضة المستوى والمشاركة الدبلوماسية العملية مع إسرائيل, شهد العقد منذ بدء الانتفاضات العربية في ديسمبر 2010 إعادة ترتيب جيوسياسي يوفر السياق, لإضفاء الطابع الرسمي بشكل أكبر على الروابط بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, ومثل المملكة العربية السعودية, اقتربت الإمارات من إسرائيل في الجغرافيا السياسية والأمنية الإقليمية, لكن القيادة الإماراتية شعرت بحرية أكبر في التعبير والسعي وراء علاقات أوثق من نظرائهم السعوديين, الذين لا يزالون مدركين بحذر لدورهم كأوصياء على الحرمين الشريفين[3]
, وبالتالي هناك دوافع لدى جميع الأطراف للتطبيع..
يتبع..
[2]
- https://www.iir.cz/en/the-abraham-accords-a-gamechanger-for-the-region-and-europe-s-role-in-it-1
[3]
- https://www.bakerinstitute.org/research/gulf-states-and-middle-east-peace-process-considerations-stakes-and-options