عمليات الحرب الهجينة (الحلقة العشرون)

وفي هذا الإطار يقول "Brandon Friedman" مدير الأبحاث في MDC, جامعة تل أبيب, في معهد "institute Montaigne", أظهرت الصفقات أن إسرائيل لا تحتاج إلى عقد سلام مع الفلسطينيِّين لتطبيع علاقاتها مع الدول العربيَّة, حيث كشفت صفقات التطبيع مع الإمارات والبحرين زيف هذه الحجَّة, ومهَّدَت الطريق أمام دول إسلاميَّة أخرى غير عربيَّة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لتحقيق مصالحها, كما تَدحَض الصفقة أيضًا فكرة أنَّ الصِّراع الإسرائيلي الفلسطيني, هو المصدر الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة, وهو اعتقاد راسخ منذ فترة طويلة, فهناك حروب إقليميَّة في العراق وليبيا وسورية واليمن استمرَّت عقدًا أو أكثر, ولم يلعب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أي دور في توليد هذه الصراعات أو إدامتها, النقطة الأخرى تتعلَّق بتوفير الصفقة لإسرائيل وسيلة للحفاظ على تمثيل رسمي في الخليج العربي, على بعد مسافة قصيرة من شواطئ خَصمها الرئيسي في المنطقة, "إيران", وهي تَعد بتعاون استراتيجي مع الإمارات والبحرين, الأمر الذي يجعل إسرائيل قريبة من حدود إيران تقريبًا مثل إيران من حدود إسرائيل مع شركائها في لبنان وسورية وغزة, ثم أنَّ الصفقة تمثِّل فرصاً للاستثمار والتجارة مع الإمارات والبحرين, خاصة صناعة التكنولوجيا العالية في إسرائيل, فضلاً عن صناعات الدفاع العسكري والسياحة, على وجه الخصوص, وهناك فرص استثمارية مشتركة كبيرة في الدفاع الإلكتروني, والتكنولوجيا الماليَّة, وتكنولوجيا الغذاء, وتحلية المياه, والطاقة المتجددة, وبالنسبة لإسرائيل, حيث ولّدت فرص الاستثمار ترقبًا هائلاً[1]
, وأشار معهد " fdd", أنَّ من الأهداف القلق المشترك بشأن الجماعات الإسلاميَّة, مثل الإخوان المسلمين والقاعدة والدولة الإسلاميَّة, هذه تهديدات متبادلة يمكن مواجهتها بشكل أكثر فاعلية إذا عمل العرب وإسرائيل معًا[2]
, وفي تقرير "Keren Setton" في معهد "the media line", عن الأسباب, قال الدكتور "موران زاغا", الخبير في شؤون منطقة الخليج في Mitvim المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية, "يمكن لإسرائيل المساهمة بالكثير من المعرفة", وبالنسبة لإسرائيل, هذا يعني الاقتراب جغرافياً من إيران, وبالنسبة لكلا الجانبين, يمكن للشراكة أن تساعد في مواجهة التهديدات الإقليمية التي ليست إيران, مثل وكلاء إيران أو حتى داعش وعناصر أخرى, وقال البروفيسور "جوشوا تيتلبوم" من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان: "هناك الكثير من العقبات, هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية والمصادر والأساليب, وبالنسبة لكلا الجانبين, سيرغبون في توخي الحذر بشأن ما يشاركونه, مع ذلك, فإن التهديد الإيراني يجعلها أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر التي ينطوي عليها التعاون الأمني"[3]
, وأشار معهد " frost", إلى أنَّ السلام في الشرق الأوسط مع إسرائيل يشتري الكثير في واشنطن العاصمة, سواء في البيت الأبيض أو في الكونجرس, الذي يقود تشريعات QME لصالح إسرائيل, فيما يتعلَّق بمبيعات الأسلحة الأمريكيَّة لحلفاء الشرق الأوسط, ويمكنه "وربما سيفعل" تخفيف عبء التنظيم على الإمارات العربيَّة المتحدة, لشراء أسلحة وتكنولوجيا أمريكية متطورة, بالإضافة إلى ذلك, فإنه يمنح الصناعات الدفاعية الإسرائيلية المرونة لبيع الأسلحة والتقنيات إلى الإمارات, لأنها تخضع, بوسائل مختلفة, لقواعد الدفاع الأمريكية[4]
, وحسب "شيرا إيفرون" زميلة سياسات في منتدى السياسة الإسرائيلية في " haaretz", نوقش على نطاق واسع, أنَّ بيع الولايات المتحدة المقاتلة الشبح F-35 هو هدف رئيسي للإمارات العربية المتحدة, علاوة على ذلك, بالنسبة لدول الخليج, فإن السلام مع إسرائيل يمهد طريقًا أكثر صلابة للكونغرس الأمريكي ولاحتمال زيادة مبيعات الأسلحة, ويمكن أن تساعد الاتفاقيات أيضًا في الحفاظ على مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة, ويخشى الشركاء العرب في إسرائيل والولايات المتحدة من تهديد إجماع الحزبين في واشنطن على الانسحاب من الشرق الأوسط[5]
, وأشار "Jon B. Alterman" نائب أول للرئيس, ويشغل كرسي Zbigniew Brzezinski في الأمن العالمي والاستراتيجية الجيولوجية في "csis", تشترك الحكومتان الإسرائيلية والإماراتية في مجموعة واسعة من المخاوف الأمنية, كلاهما يرى في إيران تهديدًا أمنيًا خطيرًا ودائمًا, وكلاهما معادي للإسلام السياسي, ويشككون في أن زيادة الديمقراطية في العالم العربي, ستؤدي إلى نتائج أفضل, لأنَّهم يرون وجهاً لوجه مع العديد من الخصوم, فإنهم يشتركون في الاهتمام بمشاركة أعمق للذكاء, كما يؤدي هذا أيضًا إلى تغيير مواقف الولايات المتحدة تجاه الإمارات العربية المتحدة, في سياق الدعم من الحزبين لتقليص التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط, وشكوك العديد من الديمقراطيين تجاه الإمارات بسبب قرب البلاد من المملكة العربية السعودية, ودورها في اليمن, وأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات, فإن هذه الخطوة ستعزز دعم دائم من الحزبين للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والإمارات, كما أنَّ الاحتمال الوشيك لعلاقات رسمية مع الدولة الخليجية الأولى يمنح الإسرائيليين أملاً هائلاً في "شرق أوسط جديد", كما أطلق عليه رئيس الوزراء السابق "شيمون بيريز", دون تقديم تنازلات عميقة اعتقد بيريز أنها ضرورية, وكان أيضًا انتصار دبلوماسي ضخم لإدارة ترامب[6]
, وقال كل من "Daniela Traub", و" Ronen A. Cohen", و" Chen Kertcher" في "on line library", أنَّ التحالف السني, الذي تعتبر الإمارات جزءًا منه, تحالف مع إسرائيل لموازنة قوتها ضد دولة إيران التعديليَّة, ويرافق هذا الافتراض الادعاء بأن الولايات المتحدة دفعت حليفتها, الإمارات العربية المتحدة, نحو الاتفاقية, وتستند الافتراضات الموضوعة على النظرية الواقعية الجديدة التي تجادل بأنه من أجل البقاء, يجب على الدولة أن تكتسب القوَّة, أو توازن قوَّتَها ضد الدول الأخرى من خلال تشكيل تحالفات, مع ذلك, هناك طريقة إضافية للنظر إلى التقارب بين الإمارات وإسرائيل, وهو التفسير النيوليبرالي, حيث يجادل هذا بأنَّ التعاون بين الدول, يمكن أن يقلل الصراع وأن الدول تنجذب إلى بعضها البعض بسبب حاجتها إلى "القوة الناعمة", واستخدامها مثل النمو الاقتصادي والتكنولوجيا والثقافة, وتماشياً مع ذلك, قدَّمت العديد من الدراسات أدلَّة على مثل هذا التعاون بين الإمارات العربيَّة المتَّحِدة وإسرائيل قبل عدة سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم[7]
, وأشار "Omar H. Rahman" خبير بروكنجز السابق, عن أسباب التطبيع, أنَّ المنطقة تُعاني, من اضطرابات واسعة النطاق وحروب أهليَّة, وتحولات في الاصطفافات الجيوسياسية, والمنافسة بين الائتلافات المتنافسة التي تسعى إلى توسيع مجالات نفوذها, وتحديد النتائج في الدول الضعيفة والمنقسمة في المنطقة, وبالتالي اتخذت هذه الديناميكيَّة ضرورة استراتيجية قويَّة لـ الجانب الخليجي على وجه الخصوص[8]
, وبالتالي تعكس عمليات التطبيع والتقارب الموصوفة تحولات القوة في العقد الماضي, ويمكن تفسيرها من خلال تقييمات البلدان المتغيرة للوضع الأمني الإقليمي, وتصورات التهديدات المشتركة والمصالح المتقاربة - خاصة, ولكن ليس حصريًا, دول الخليج العربي وإسرائيل, حيث تتميز تحولات القوة في المقام الأول بظهور دول الخليج الصغيرة, وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة, كمحركات للتنمية الإقليمية, لقد خرجوا منتعشين من الاضطرابات الجيواستراتيجية التي سببها الربيع العربي, في حين أن القوى الإقليمية التقليدية (الجزائر ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية وسورية) فقدت الاستقرار والأهمية, في الوقت نفسه, أدى الانسحاب الجزئي للولايات المتحدة باعتبارها القوة الأجنبية المهيمنة سابقًا في المنطقة, إلى توسيع مساحة مناورة القوى الإقليمية الناشئة والجهات الفاعلة غير الحكومية, كما أتاح لروسيا الفرصة لتوسيع وجودها العسكري بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط, لذلك, كانت روسيا قادرة على ترسيخ نفسها كلاعب لا مفر منه مع قوة محدودة للتشكيل ولكن قوة عظمى للمنع, عنصر آخر للواقع الجديد هو أن روسيا وإيران والإمارات وتركيا تنشر المرتزقة وتدعم الميليشيات كوسيلة لممارسة نفوذها, وهم بذلك يقوضون هياكل الدولة, ويرعون مجموعة من المقاتلين ذوي التوجهات الأيديولوجية المختلفة ؛ وضع من المحتمل أن يزعزع استقرار المنطقة على المدى الطويل, حتى خارج ساحات الصراع الحالية, وأشار كل من "Daniela Traub" و" Ronen A. Cohen" و"Chen Kertcher" في "online library", أنَّ الإمارات العربية المتحدة فشل في الفوز بالعقد الذي كان من شأنه أن يسمح لموانئ دبي العالمية (موانئ دبي العالمية) بإدارة ستة موانئ أمريكية, وكانت هذه ضربة دبلوماسية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة, ما جعلها تخشى فقدان جوانب أخرى من الدعم الأمريكي ودفعتها لاحقًا إلى السعي للحصول على دعم سياسي ودبلوماسي لمحاولتها استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة (إيرينا) بشكل دائم, لقد فعلوا ذلك من خلال التواصل مع اللوبي اليهودي الأمريكي بالإعلان أن "جميع" أعضاء الأمم المتحدة (بما في ذلك إسرائيل) سيكونون موضع ترحيب للمشاركة الكاملة في إيرينا إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قد استضافتها[9]
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يتبع...
[1]
- https://www.institutmontaigne.org/en/analysis/israeli-arab-normalizations-inflexion-point-middle-eastern-politics
[2]
- https://www.fdd.org/program-on-middle-east-peace-and-normalization/
[3]
- https://themedialine.org/top-stories/security-ties-between-israel-and-gulf-states-strengthen-changing-face-of-region/
[4]
- https://www.frost.com/frost-perspectives/gulf-normalization-to-boost-israeli-defense-industries/
[5]
- https://www.haaretz.com/middle-east-news/2020-09-16/ty-article-opinion/.premium/the-real-reason-gulf-states-are-normalizing-relations-with-israel-right-now/0000017f-db1e-df62-a9ff-dfdf47a00000
[6]
- https://www.csis.org/analysis/normalization-uae-israel-relations
[7]
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dome.12286
[8]
- https://www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/
[9]
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dome.12286