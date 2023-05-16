عمليات الحرب الهجينة (الحلقة21)

أشار كل من "Mohammed al-Ragawi", و" Mohamed Amin ", و"Mohanad Abujehesha", في "aa" عن دور الولايات المتحدة في التطبيع, حيث ورد في التقرير أنَّ ضغوطاً أمريكيَّة دفعت باتجاه التطبيع, من خلال تعزيز العلاقات معها, للحصول على بعض الأنظمة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية, أو وجود صديق أو حليف في المنطقة لمساعدتها على مواجهة المخاطر المحتملة[1]
, وأشار معهد " fdd", أنَّه من الأهداف الأمريكيَّة بقاء إسرائيل في "القوَّة", فبعد عقود من المحاولات الفاشلة لهزيمتها, توَّصلت الدول العربية إلى الاستنتاج الصحيح بأنَّ إسرائيل قوة إقليمية قوية لن تُهزم, والعامل الآخر مرتبط بعلاقة إسرائيل الوثيقة بين الحزبين والولايات المتحدة, والدول العربية لا تريد أن تكون من خارج السرب[2]
, وقال "Keren Setton" في معهد "the media line", إن ما يزيد من دفع التعاون والتطبيع, هو التحرك الأمريكي لتحويل تنسيقها العسكري مع إسرائيل من مركز قيادتها الأوروبيَّة إلى القيادة المركزية الأمريكيَّة, التي تشمل منطقة مسؤوليتها الشرق الأوسط, وكذلك مصر في إفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء أخرى من جنوب آسيا, وهذا يعني أن الممثلين العسكريين الإسرائيليين يعملون مع حلفاء الدولة الجدد والأعداء الحاليين الذين لا يعترفون حتى بإسرائيل, بما في ذلك المملكة العربية السعودية[3]
, وأشار "Barak Ravid" في " axios", إلى أنَّ الولايات المتحدة عملت على "خارطة طريق" التطبيع للسعودية وإسرائيل, حيث دفع البيت الأبيض نحو "خارطة طريق التطبيع" بين إسرائيل والمملكة العربية السعوديَّة, خاصة أبان زيارة بايدن للمملكة[4]
, وقال "Patsy Widakuswara" في " voa news", إنَّ الولايات المتحدة تجدد العلاقات مع الفلسطينيين, وتحث على التطبيع السعودي – الإسرائيلي, وقال بايدن إن القرار السعودي يمكن أن "يساعد في بناء الزخم نحو مزيد من اندماج إسرائيل في المنطقة", بما في ذلك مع المملكة نفسها[5]
, ونظرًا لتفاني أمريكا لأمن إسرائيل, قد تفترض دول الخليج بشكل معقول أن إنشاء روابط مع إسرائيل سيساعد في تعزيز علاقاتها الأمنية مع الولايات المتَّحِدة, عن حق أو خطأ, ترى دول الخليج أن السياسة الخارجية الأمريكية شديدة الحساسية للمصالح والمخاوف الإسرائيلية, وما تعرفه دول الخليج أيضًا من التجربة هو أن كونها عدوًا ظاهريًا لإسرائيل لم يساعد في علاقتها بالولايات المتحدة, ولم تجعلها محببة لبعض الأوساط السياسية والدبلوماسية الأمريكية, وعرقلت حصولها على معدات وتكنولوجيا عسكرية متطورة, محفوظة لإسرائيل وحلفاء مقربين آخرين خارج المنطقة, كما وجدت إسرائيل ومحور الخليج سببًا مشتركًا في محاولة توجيه سياسة أمريكا في الشرق الأوسط في اتجاه مفيد للطرفين.
يتبع..
[2]
- https://www.fdd.org/program-on-middle-east-peace-and-normalization/
[3]
- https://themedialine.org/top-stories/security-ties-between-israel-and-gulf-states-strengthen-changing-face-of-region/
[4]
- https://www.axios.com/2022/06/22/israel-saudi-arabia-normalization-biden-administration
[5]
- https://www.voanews.com/a/biden-visits-west-bank-then-heads-to-saudi-arabia/6659902.html