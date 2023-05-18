منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات

حيث أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا في نهاية عملية الفرز ، أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا الحالي، حصل على 26 مليونا و 546 ألف صوت (49.5 بالمئة من الأصوات) ، بينما حصل كمال كيليجدار أوغلو زعيم الجمهوريين ومرشح حزب الشعب عن ائتلاف المعارضة على 24 مليونا و 207.240 صوتا (44.89 بالمئة من الاصوات) وسنان اوغان بمليوني و 700 الف صوت (5.2 بالمئة من الاصوات). وبما أنه لم يفز أي من المرشحين بأكثر من 50٪ من الأصوات ، فقد امتدت الانتخابات إلى الجولة الثانية.



وأعلن رئيس المحكمة العليا للانتخابات في تركيا في بيان ردا على الاعتراضات على فرز الأصوات وتسجيلها: "لا إشكال في عملية الحصول على الأصوات وفرزها داخل وخارج البلاد". هذا فيما أعرب كليجدار أوغلو وأحزاب المعارضة عن قلقهم من نتائج التصويت. كان كيليجدار أوغلو قد حذر اللجنة العليا للانتخابات من ضرورة تسجيل وإعلان إحصائيات صحيحة ودقيقة معتمدة من مدن مختلفة.



بالنظر إلى عدم فوز أي من المرشحين بأغلبية نسبية ، سيذهب الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات في غضون أسبوعين (28 مايو) لتقرير ما إذا كان أردوغان سيبقى في السلطة لولاية ثالثة، أو ما إذا كان كيليجدار سيطيح أوغلو بمنافسه الشرس من الرئاسة بعد عقدين من رئاسة البلد.



هذه هي المرة الثالثة التي يصوت فيها الأتراك بشكل مباشر لانتخاب الرئيس ، وقد فاز أردوغان بالانتخابات السابقة تمامًا في الجولة الأولى ، لكن هذه المرة لم يتغلب على منافسه وذهب جزء من أصواته إلى سلة كليجدار أوغلو وسنان أوغان. أشارت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى أن أردوغان كان في خطر الخسارة أمام منافسه الرئيسي للمرة الأولى في الانتخابات ، لكن في الاقتراع تغير كل شيء ، حيث كان أردوغان على رأس قائمة المرشحين هذه المرة ، وكان بحاجة إلى 1.5 في المئة أخرى من أصوات الناخبين ، وهو هدف يبدو أن تحقيقه لن يكون صعبا.



ثقة أردوغان وكليجدار أوغلو بالفوز في الجولة الثانية



في حين أن نتائج الانتخابات الرئاسية تحدت كل التوقعات واستطلاعات الرأي ، فإن المتنافسين المتبقيين واثقان من أنهما سيخرجان منتصرين في الجولة الثانية. وقال أردوغان ، الاثنين ، ردا على المشاركة الكبيرة لأبناء هذا البلد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية: "نحترم إرادة الأمة التي تبينت من خلال صناديق الاقتراع. بغض النظر عن النتيجة ، كان الفائز في الانتخابات هو ديمقراطية تركيا والتي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة. قال الرئيس التركي إن ائتلافه سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وسيجتذب المزيد من الأصوات. وأكد أردوغان: "أتمنى أن نحقق نجاحًا تاريخيًا. بالنظر إلى فوز ائتلاف الشعب بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات ، أكد الشعب التركي على ثقته بنا وبائتلافنا.



كما أعرب كمال كليجدار أوغلو عن ثقته في فوزه وقال لجمهوره على تويتر: "لا تخيبوا ، سنقف معًا وسنفوز في الجولة الثانية من الانتخابات". وقال سنان أوغان زعيم حزب "الحركة القومية" ومرشح انتخابي آخر ، إن دخوله ساحة الانتخابات الرئاسية قد غير نتيجة التصويت.



كما علق مسؤولون أتراك آخرون على الانتخابات بطريقة ما ، وفي هذا الصدد ، قال فايق أوزتراك ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب ، إن كيليجدار أوغلو سيفوز بالتأكيد في الجولة الثانية. وقال في بيان: إن انتخابات الأحد أظهرت أن أردوغان لم يحصل على تصويت بالثقة من أمتنا. في الأيام الخمسة عشر القادمة ، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الحق والقانون والعدالة في هذا البلد. إرادة أمتنا أسمى من أي شيء آخر ، والوحدة الوطنية التركية ستنتصر على الديمقراطية وتقودها ". وطالب صلاح الدين دميرداش السياسي الكردي المسجون قبل انتهاء عملية الفرز المواطنين والمسؤولين المنخرطين في عملية فرز الاصوات بعدم ترك مناصبهم.



أصوات اردوغان الحاسمة



من القضايا المهمة التي تسببت في انقسام أصوات الشعب في الانتخابات وعدم فوز أي من المرشحين بالأغلبية ، كان المرشح الثالث لهذه الانتخابات ، وهو سنان أوغان ، الذي فاز بنحو 5.2٪ من الأصوات ومنع أردوغان و كيلجدار أوغلو من تحقيق النصر النهائي ، والآن سيكون للأشخاص الذين صوتوا له في الجولة الأولى دور مؤثر في الفائز في الانتخابات النهائية ، وستضاف أصوات جماهير أوغان إلى سلة كل مرشح ، والفائز سيكون صاحب الحظ الاكبر من الاصوات.



على الرغم من أن أردوغان يعتمد على اوراق الاقتراع لنيل الفوز بالرئاسة في الجولة الثانية ، إلا أن الأمر كله يتوقف على أنصار أوغان بالاستماع إلى نصيحته أم لا. وفي تصريحاته عقب انتهاء الانتخابات ، قال أوغان إنه مستعد لدعم كيليجدار أوغلو ، لكن بشرط أن يتعهد بعدم تقديم تنازلات لحزب الشعب الديمقراطي (الأكراد) الذي وصفه بالإرهابي. وقال أوغان: "سأتحدث مع قادة ائتلافي ، وسأسأل ناخبينا في الأيام القليلة المقبلة ، وبعد ذلك سنتخذ قرارًا ونؤدي واجبنا في الأيام الـ 14 المقبلة ".



وضع أوغان هذا سيضع كيليجدار أوغلو على طريقين صعبين لاتخاذ القرار ، لأنه من ناحية يحتاج إلى أصوات أنصار أوغان لهزيمة أردوغان ، ومن ناحية أخرى ، فإن الموافقة على شروطه تعني خسارة محتملة لأصوات المجتمع الكردي الذي دعم كليجدار أوغلو في الجولة الأولى. بالنظر إلى أن أنصار أوغان ، مثله ، ليس لديهم أرضية وعلاقة جيدة مع الأكراد ، ولأن كيليجدار أوغلو داعم ديمقراطي للشعوب ، فإنهم حتماً سيختارون أردوغان حتى يتمكن من تولي رئاسة تركيا لولاية ثالثة على التوالي. بغض النظر عن المرشح الذي يدعمه سنان أوغان وأنصاره ، تعتقد بعض أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف كليجدار أوغلو أن رحيله سيكون أكثر فائدة لأردوغان.



توقع معارضو أردوغان أن يستفيدوا من غضب الناخبين من الأزمة الاقتصادية في تركيا ورد الحكومة على زلازل فبراير التي خلفت 50 ألف قتيل. لكن من المتوقع أنه بعد اجتياز الجولة الأولى ، سيتمكن أردوغان من تمديد وجوده في السلطة إلى العقد الثالث. كان أردوغان شخصاً محافظًا ودينيًا وقوميًا في منصب رئيس وزراء تركيا من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيسًا لتركيا من عام 2014 فما بعد. صعد إلى الشهرة كرئيس لبلدية اسطنبول في التسعينيات وتمت الإشادة به في العقد الأول من الألفية الجديدة لتأسيسه القوة الاقتصادية لتركيا في الأسواق الناشئة ، لكن شعبيته تضاءلت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وتفشي التضخم ما أثر سلباً على الناس وكانت آثارها ملموسة أيضا في نتائج هذه الجولة من الانتخابات. ومع ذلك ، فإن التصويت الواسع النطاق للشعب التركي لصالح أردوغان أظهر أن التضخم والأزمة الاقتصادية والزلزال الرهيب قبل ثلاثة أشهر لا يمكن أن يسبب تغييراً ملموساً في رأي الشعب.



الانتخابات التركية من أطر مختلفة



في هذه الجولة الانتخابية ، حسب اللجنة العليا للانتخابات ، شارك نحو 89 في المئة من المؤهلين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وهي أعلى نسبة في المائة عام الماضية منذ قيام تركيا الجديدة. على الرغم من أن الحكومة التركية قيدت حرية التعبير وحظرت أنشطة العديد من أحزاب المعارضة بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016 ، إلا أن مشاركة الشعب في الانتخابات الأخيرة لا تزال كبيرة.



بالإضافة إلى تحطيم الرقم القياسي للمشاركة في هذا البلد ، كانت الانتخابات الأخيرة في تركيا مهمة أيضًا من نواحٍ أخرى. رغم توقع البعض احتمالية وقوع انتهاكات وتلاعبات من قبل الحكومة في عملية فرز الأصوات ، أو حتى عدم امتثال أردوغان لنتائج الانتخابات ، إلا أن التقارير أفادت بأن التصويت جرى بشكل سلمي ودون توتر تقريباً ، وانتهاكات انتخابية تم الإبلاغ عنها أقل من الفترات السابقة. كما جرت هذه الجولة الانتخابية في أجواء شبه احتفالية ، وشارك فيها بعض الناخبين بملابس محلية أو حتى ذهبوا إلى صناديق الاقتراع على ظهور الخيل مما زاد من سحرها.



في هذه الجولة التي عقدت في أجواء شديدة الاستقطاب بسبب المنافسة الشرسة بين أردوغان وكيليجدار أوغلو ، كانت المنافسة شديدة وفاز أردوغان بالأغلبية حتى الساعات الأخيرة من فرز الأصوات ، لكنه خسر بعض أصواته في باقي النسبة المئوية للأصوات ، وأمر بتحديد مهمة الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في الجولة الثانية.



من ناحية أخرى ، حظيت المشاركة العالية للشعب في الانتخابات الأخيرة في تركيا بإعجاب دول أخرى ، وثمنوا الإقبال الكبير من الناس في صناديق الاقتراع. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الاثنين بالناخبين الأتراك على إقبالهم الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات ، ووصفتها بأنها انتصار للديمقراطية. وقالت فون دير لاين: "إن نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات هي حقًا أخبار جيدة وعلامة واضحة على أن الشعب التركي ملتزم باستخدام حقوقه الديمقراطية". كما هنأت إيران تركيا على نسبة المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ناصر كناني ، المشاركة الواسعة للشعب على تويتر بانتصار الديمقراطية في دولة مجاورة مسلمة.



فوز الحزب الحاكم في الانتخابات النيابية



بالإضافة إلى فوز أردوغان النسبي في الانتخابات الرئاسية ، فقد سار كل شيء وفق رغبات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه في الانتخابات البرلمانية ،. بعد فرز 100٪ من الأصوات في الانتخابات النيابية ، حيث تصدر ائتلاف الشعب بزعامة أردوغان الانتخابات النيابية بـ 322 مقعدًا. وحسب إحصائيات شبكة "TRT" الحكومية ، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 267 مقعدًا ، وحزب "الحركة الوطنية" على 50 مقعدًا ، وحزب "رفاه" على خمسة مقاعد لهذا الائتلاف. فاز تحالف ملات بزعامة كمال كيليجدار أوغلو بـ 213 مقعدًا في البرلمان التركي. وشغل عدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى ، بما في ذلك حزب "وطن" ، وحزب "ممكلت" ، وحزب "ظفر" ، إلخ ، أكثر من 65 مقعدًا في البرلمان. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، تمكن تحالف أردوغان من الاستحواذ على أكثر من 50٪ من المقاعد في البرلمان ، وإذا وجد طريقه للعودة إلى القصر الرئاسي ، فيمكنه تعزيز خططه بمزيد من السلطة بدعم من النواب المقربين منه.