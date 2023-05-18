هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟

وركز اجتماع الرياض على النهوض بالإطار الإقليمي لربط السكك الحديدية / السفن بحيث تهتم تل ابيب أيضًا بأن تصبح جزءًا من هذه السلسلة، وبينما لم تتم دعوة الإسرائيليين لحضور الاجتماع في العاصمة السعودية، يقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغتهم بذلك.



وفي الوقت نفسه، وفي تطور ذي صلة، أفاد موقع آكسيوس الأمريكي للأخبار والتحليلات يوم الثلاثاء أن مدير عام وزارة خارجية النظام الإسرائيلي وصل إلى واشنطن للتباحث مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان والمنسق الرئاسي الأميركي الخاص بالطاقة آموس هوكشتاين.



وأضاف الموقع الأمريكي “بينما تخضع إسرائيل لحكم أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخها، وتستمر الولايات المتحدة في الانسحاب من الشرق الأوسط وتتجه جميع الدول السنية في المنطقة تقريبًا نحو المصالحة مع إيران، ويجب أن يكون حلم السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية أشبه بقصة خيال علمي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك ليس بعيد المنال”.



وظهرت في الأسابيع الأخيرة مؤشرات عديدة على تطورات في المحور الإسرائيلي السعودي. بما في ذلك المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في 8 مايو، ومكالمة بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي في 10 مايو، أجرى خلالها المسؤول الأمريكي محادثة قصيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



هذه الاتصالات تضاعف إلى تصريحات لمختلف المسؤولين الأمريكيين حول ضرورة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.



والتقى جيك سوليفان بالقادة السعوديين في 7 مايو في الرياض، تلاهم اثنان من كبار مستشاري جو بايدن، بريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والممثل الأمريكي الخاص للطاقة بمسؤولين في الرياض وتوجه إلى الأراضي المحتلة.





ويقال إن الغرض من الرحلة هو إطلاع بنيامين نتنياهو على المشاورات بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين.



وقبل مغادرته إلى الرياض، قال سوليفان في مقابلة أجراها في مؤسسة أمريكية: “في نهاية المطاف، سيكون تحقيق التطبيع الكامل للعلاقة بين السعودية وإسرائيل يتماشى مع المصالح المعلنة للأمن القومي الأمريكي”.



وتنبع هذه الإشارات المتفائلة باحتمال تطبيع العلاقة بين تل أبيب والرياض من المصالح المشتركة. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـموقع “المونيتور”: “النقاش ممكن عندما تكون جميع أطراف المثلث معنية بتحقيق الهدف نفسه”.



وأضاف “بالنسبة لنتنياهو، أصبحت القضية السعودية الآن أكثر أهمية من أي شيء آخر في سياسته الخارجية وربما في سياسته الداخلية أيضًا. إنه يعلم أن إسرائيل وحدها لا تستطيع إيقاف إيران”.

وفي إشارة إلى تراجع الدعم المحلي لنتنياهو بسبب مراجعته المثيرة للجدل للقوانين القضائية، أشار هذا المصدر أيضًا إلى عامل الركود الاقتصادي، ويقول: “حاليًا، القضية الوحيدة التي يمكن أن يكون لها شكل وصورة بطاقة التقييم لنتنياهو هو تطبيع والعلاقة مع السعودية. هذا يعيد صورته العامة كقائد عالمي. إنه يحلم بهذا التطبيع ليل نهار”.



ويعتقد مساعدو نتنياهو أن الاتفاقية مع السعودية ستغير وجه الشرق الأوسط، وتزيل العقبات الأخيرة أمام اندماج إسرائيل الكامل في المنطقة وتطابق أهميتها مع معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر عام 1979، وهي الأولى مع دولة عربية. وتعتقد إسرائيل أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لاتفاق مع دول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا، ونظراً لأهمية السعودية في العالم العربي واقتصادها الضخم، فإن العلاقات مع المملكة تمثل مصلحة استراتيجية مهمة لتل أبيب.

وقال هذا المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي لـ “المونيتور”: “مفتاح الاتفاق الإسرائيلي السعودي موجود في واشنطن، وعلى عكس ما يعتقده الناس، لا يزال هذا الملف على مكتب الرئيس بايدن ولا يُحفظ في درج جانبي. ويدرك الأمريكيون تمامًا أن مثل هذا الإنجاز من شأنه أن يحسن بشكل كبير موقف الرئيس قبل الانتخابات، ويمكن أن يُظهر هذا الاتفاق قدرة جو بايدن على تغيير تاريخ العلاقات بين الدول العربية، كما يُنظر إليه على أنه إجراء مضاد للتوسع السريع لنفوذ الصين في المنطقة”.



فما الذي يمنع من تشكيل اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية؟

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، لـ “المونيتور”: “السعوديون يريدون مساعدة حقيقية من الولايات المتحدة. إنهم مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن فقط إذا حصلوا منا شيء في المقابل، هم يريدون عقود توريد أسلحة متطورة. وفي الواقع، إنهم يريدون وضعًا مساويًا لإسرائيل فيما يتعلق بشراء الأسلحة الأمريكية، كما إنهم يريدون أيضًا اتفاقية دفاعية سعودية أمريكية من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالاندفاع لمساعدة المملكة إذا تعرضت للهجوم، وتحديد مشروع نووي مدني مشترك بين واشنطن والرياض شرط سعودي آخر”.



وبناءً على هذا التقييم، فإن الطلب السعودي الثالث هو الأكثر إشكالية. ويقول هذا المصدر السياسي: “في الوضع الذي تكون فيه إيران حاليًا دولة على وشك أن تصبح نووية ، إذا أصبحت السعودية دولة نووية مدنية، فإن سباق نووي مجنون في الشرق الأوسط سيكون حتميًا”.

وهل نتنياهو مستعد لأن تتعاون الولايات المتحدة مع السعودية إلى هذا الحد في مجال البرنامج النووي المدني؟



يقول هذا المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي: الاتفاق السعودي الإسرائيلي في الوقت الحالي مهم جداً لنتنياهو، وربما لا يكون ثمنه وتكلفته في غاية الأهمية بالنسبة له في هذه المرحلة. كل من نتنياهو وبايدن بحاجة إلى هذه الإنجازات. والسؤال الوحيد ما الذي يجب الاتفاق عليه مع محمد بن سلمان لتحقيق هذا الإنجاز؟



وهل من الممكن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية في الوقت الذي تقترب فيه المملكة ودول الخليج العربي وحتى مصر والأردن بسرعة من إيران؟

وبحسب هذا المصدر الدبلوماسي فإن الجواب نعم: “هذا هو اسم اللعبة اليوم في الشرق الأوسط بشكل عام وفي الخليج بشكل خاص، الجميع يلعبون لعبة مزدوجة، فعلى سبيل المثال، لعبت الإمارات وقطر هذه اللعبة بأكثر الطرق الفنية. ضعف المحور الأمريكي – الإسرائيلي يدفع كل الدول نحو إيران، لكن لا مشكلة لديهم في إبقاء المحور مفتوحًا للطرف الآخر”.

ووفقًا لنتائج استطلاع أجراه معهد واشنطن في السعودية، فإن الرأي العام السعودي لا يعارض بشدة هذه السياسة المزدوجة ويحتفظ بجميع الخيارات على الطاولة.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في مارس / أبريل 2023 وتم الإعلان عن نتائجه في 15 مايو / أيار ، أن 38٪ من السعوديين لا يعارضون العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، بشرط أن تساعد اقتصادهم.



كما حظيت اتفاقية إبراهيم لعام 2020 بين إسرائيل ودول الخليج العربي والمغرب بتأييد بنسبة 38٪. في غضون ذلك، يعتقد 81٪ من السعوديين أن “على الدول العربية الامتناع عن تقديم أي مساعدات إنسانية لإسرائيل” في حال وقوع زلزال أو كوارث طبيعية أخرى مثل الأحداث التي وقعت في تركيا وسوريا هذا العام.



الانفراج بين إيران والسعودية نكسة لإسرائيل

وأضاف التقارب الأخير بين الخصمين الإقليميين، السعودية وإيران، طبقة جديدة إلى المشهد الجيوسياسي المعقد بالفعل في غرب آسيا، خاصة وأن المملكة كانت توصف ذات مرة بأنها الدولة العربية الرئيسية التالية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وينظر الكثيرون إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في آذار (مارس)، بوساطة صينية، والتي تعيد العلاقات الدبلوماسية وتعيد فتح السفارتين في الرياض وطهران بعد توقف دام سبع سنوات، على أنها لحظة فاصلة يمكن أن تقلل من العداء الثنائي وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

ومع ذلك، فقد تسببت الصفقة في استياء كبير في تل أبيب وفجرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حين غرة.



من المفهوم سبب خيبة أمل إسرائيل، لأن إعطاء الأولوية لاتفاقات إبراهيم كان حجر الزاوية في السياسة الخارجية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وكانت الاتفاقات التي شملت في البداية إسرائيل والإمارات والبحرين في عام 2021، انتصارًا كبيرًا في السياسة الخارجية لنتنياهو وجزءًا من استراتيجية أوسع لعزل إيران في المنطقة.



وتطبيع العلاقات مع المملكة، الدولة العربية الأكثر نفوذاً اليوم، كان من شأنه أن يعزز طموح إسرائيل في إقامة علاقات دبلوماسية مع جيرانها العرب وتعزيز نفوذها الدبلوماسي في غرب آسيا.



الاستقرار الإقليمي: نكسة لإسرائيل

وبالتالي، ينظر العديد من المراقبين إلى الصفقة السعودية الإيرانية على أنها انتكاسة لطموحات إسرائيل، بل إن بعض المحللين ينظرون إليها على أنها انتصار دبلوماسي للإيرانيين، والأهم من ذلك، أن استئناف الرياض للعلاقات الدبلوماسية مع طهران قد غيّر التصورات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وخلق ظروفًا تجعل انضمام السعوديين إلى اتفاقيات إبراهيم أقل احتمالًا من أي وقت مضى.



وبالمثل، فإن إعادة العلاقات لا تعني بالضرورة أن إيران والسعودية تنحيان خلافاتهما جانبًا. كما أوضح البروفيسور شهرام أكبر زاده من منتدى دراسات الشرق الأوسط في جامعة ديكين لـ The Cradle ، “هذا يعني أن كلا البلدين يدركان أن تصعيد التوترات واحتمالات نشوب صراع شامل سيكون ضارًا لكليهما”.



وشدد على أن “العلاقات الدبلوماسية تضمن خطوط اتصال قابلة للحياة لضمان بقاء الحرب الباردة بين البلدين على الجليد”.

ويتفق ماتيو كولومبو، الباحث في وحدة أبحاث الصراع في المعهد الهولندي “كلينجينديل” للعلاقات الدولية، على القول إن النتيجة الرئيسية غير المباشرة للتحول في العلاقات السعودية الإيرانية هي أن النزاعات الإقليمية من المرجح أن تصبح أقل عنفًا مما كانت عليه في السنوات السابقة.



تأثير غير مؤكد على العلاقات السعودية الإسرائيلية



ولا يزال تأثير الانفراج السعودي الإيراني على العلاقات السعودية الإسرائيلية غير مؤكد. ويعتقد راسل لوكاس، أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الداخلية وثقافة الشرق الأوسط في جامعة ميشيغان، أنه في حين أن التطبيع الإيراني السعودي لا يؤثر بشكل مباشر على العلاقات السعودية الإسرائيلية، لا ينبغي للمرء أن يتوقع تحركات دراماتيكية بين تل أبيب والرياض وهما يعملان على علاقات سرية في الغالب.



ويجادل أكبر زاده بأن توقع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية كان دائمًا احتمالًا صعبًا. ويسلط الضوء على الإحساس العميق بالجرح بين المسلمين والعرب بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مضيفاً “كيف يمكن للسعودية أن تتغاضى عن هذا الشعور بالظلم وتنضم إلى ما يسمى باتفاقات إبراهيم؟ … مثل هذه الخطوة كانت ستؤدي إلى انتكاسة كبيرة لإسقاط الصورة الذاتية للسعودية كبطل عالمي للإسلام”.



ويرى الدكتور مهران كامرافا، أستاذ الدراسات الحكومية في جامعة جورج تاون في قطر، أن صداقة إسرائيل مع دول عربية معينة هي مجرد ذرائع، مدفوعة بالحاجة إلى احتواء تهديدات مثل إيران.

وأضاف “توضح مراجعة بسيطة للسياسات الإسرائيلية أن إسرائيل من بين أكبر العوامل المساهمة في انعدام الأمن والتوتر الإقليمي”.