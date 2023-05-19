سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

على الرغم من أنه في معظم استطلاعات الراي ما قبل الانتخابات، كان من المتوقع أن تمتد الانتخابات إلى الجولة الثانية، ولكن منذ الساعات الأولى من فرز الأصوات، فاجأ تقدم أردوغان على منافسه مراقبي الانتخابات والمحللين، لأن معظم استطلاعات الرأي أشارت إلى زيادة شعبية كليجدار وفرصته الأكبر للفوز. ومع ذلك، وبسبب الاختلاف الضئيل للغاية بين أصوات المرشحين، ستستمر المنافسة الحارة والمضطربة في الأيام المتبقية حتى الجولة الثانية من التصويت. يشار إلى أن النتائج الأولية أظهرت تقدم أردوغان بنسبة 49.5٪ من الأصوات وحصول منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 45٪ من الأصوات.



في هذه الحالة، ومن ناحية أخرى، سيحاول أردوغان بالتأكيد الاستفادة من الانتصار النسبي في الجولة الأولى والفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان، معتبرا نتائج الانتخابات بمثابة ثقة الشعب المتجددة فيه وفي حزبه، والحفاظ على التقدم. ومن جهة أخرى، سيتجه ائتلاف المعارضة نحو وضع سيناريوهات جديدة للتعويض عن فشل الجولة الأولى وتعزيز قاعدة الناخبين من خلال حشد المعارضة. لذلك، نظرًا لمفاجأة الجولة الأولى وحقيقة أنه لا يمكن اعتبار أي مرشح فائزًا أو خاسرًا بصورة قاطعة في المنافسة، فهناك احتمال لسيناريوهات مختلفة.



هذه أول انتخابات رئاسية لم يفز بها أردوغان في الجولة الأولى، لكن رغم تراجع مقبوليته العامة، لا تزال أمامه فرصة رئيسية للفوز بالرئاسة لأن حزب العدالة والتنمية كان أداؤه في الانتخابات أفضل مما كان متوقعا. وتمكن تحالف الشعب بزعامة أردوغان من الحفاظ على الأغلبية في البرلمان. ويقول محللون إن هذا يمنح الزعيم التركي ميزة في الجولة الثانية حيث قد يرغب الناخبون في تجنب وجود مجموعتين مختلفتين تديران السلطتين التنفيذية والتشريعية.



كما أشار أردوغان إلى هذه المسألة يوم الاثنين. وقال في تجمع مؤيدين في أنقرة "ليس لدينا شك في أن تفضيل أمتنا التي أعطت غالبية أعضاء البرلمان لائتلاف الشعب سيكون لصالح الثقة والاستقرار في الجولة الثانية". وحسب النتائج الأولية، حصل حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه على 321 مقعدًا في الجمعية الوطنية، فيما حصلت المعارضة على 213 مقعدًا، وذهبت المقاعد الـ 66 المتبقية للائتلاف الموالي للأكراد.



من ناحية أخرى، فإن تفوق أردوغان النسبي في الجولة الأولى قد يضعف أسس الائتلاف المعارض، وخاصة أن الناخبين المؤيدين لحزب الشعب الديمقراطي الكردي، رغم النتيجة المرضية نسبيًا في الانتخابات البرلمانية (انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2018) من خلال الفوز بـ 66 مقعدًا في الائتلاف مع حزب اليسار الأخضر، لا يمكن أن يساعد المعارضة على الفوز.



أيضا، والأهم من ذلك، مع انتقال الانتخابات إلى الجولة الثانية، تعتبر أصوات أنصار المرشح الثالث، أي سينان أوغان، حيوية للغاية، وهو من اليمين ومعارض جاد لتشكيل ائتلاف مع حزب الأكراد. أعلن أوغان، الذي حصل على 5٪ من الأصوات في الانتخابات، في بيانه الأول أنه سيكون قادرًا على تشكيل تحالف مع كمال كيليجدار أوغلو إذا تم إخراج حزب الشعب الديمقراطي الكردي من النظام السياسي.



في هذا الموقف، انتهز أردوغان الفرصة أيضًا وبدأ بالفعل مناوراته حول حساسية المؤيدين لسينان اوغلو وعموم الأتراك لمنع مثل هذا التحالف. وقبيل تصويت يوم الأحد، وبخ أردوغان المعارضة لدعمها حزب العمال الكردستاني المحظور، عرض على مئات الآلاف من أنصاره في تجمع لهم مقطع فيديو يزعم أن أحد قادة حزب العمال الكردستاني يغني أغنية الحملة الانتخابية للمعارضة.



وعلى المنوال نفسه، يعتقد سونر كاغابتاي، الخبير التركي في مركز الفكر بواشنطن، أن غالبية الناخبين المؤيدين لأوغان سيذهبون على الأرجح إلى أردوغان، سواء كان مرشحهم الأساسي يدعم الزعيم التركي أم لا. لذلك، ونظراً لأهمية أصوات أنصار سينان أوغان، فإن فرص أردوغان في تحويل هذه الأصوات إلى حسابه ربما تكون أعلى من فرص منافسه.



ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الوضع محبطاً تمامًا بالنسبة لكليجدار أوغلو وائتلاف المعارضة. الأمل الأول لكليجدار أوغلو هو تعبئة المعارضة بجدية أكبر وتشجيعها على المشاركة في الانتخابات.



في انتخابات يوم الأحد، صوّت حوالي 88 في المئة من الناخبين المؤهلين، وهو رقم مذهل، لكن من المحتمل أنه بعد نتيجة الجولة الأولى الصادمة للمعارضة، وعلى عكس استطلاعات الرأي، فإن الناخبين الذين يخشون استمرار وجود أردوغان في السلطة أصبحوا الآن أكثر تصميماً من ذي قبل، ويشعرون بالتشجيع للمشاركة في الانتخابات وستحدث مفاجأة اخرى.



من ناحية أخرى، على الرغم من أن أنصار سينان أوغان هم من الجناح اليميني القومي، فلا ينبغي أن ننسى أن القوميين موجودون أيضًا في ائتلاف الطاولات الستة، حيث تم تأسيس حزب الشعب الجمهوري على يد كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، حيث يُظهر بيان أوغان أن القوميين الأتراك غير راضين عن أردوغان ولا يريدون تشكيل تحالف معه. أيضًا، على الرغم من أن الأمر قد يبدو بعيد المنال، فقد يفضل الأكراد استمرار وجود أردوغان أو خيار ترك أردوغان. وفي هذا الصدد، فإن كمال كليجدار أوغلو هو الوجهة الأكثر تفضيلاً أمام سينان أوغان، حيث بعد إعلان نتائج الانتخابات ليلة الأحد الماضي، اتصل اوغان بأوغلو وهنأه على الأصوات التي حصل عليها، للتذكير بهوية كليجدار أوغلو الكمالية في الجولة الثانية من الانتخابات، والتي ستظهر بصورة أكثر بروزًا من ذي قبل.