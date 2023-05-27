اعتراف الصهاينة بعجزهم أمام فصائل المقاومة

وقال "بريك" إن "الجيش يجهز نفسه بتقنيات جديدة تكلف مليارات الدولارات، تحت رعاية سلوك الجيش الإسرائيلي الفاشل: نقص التدريب، وعدم استيعاب استخدام الوسائل، ونقص الموظفين المحترفين للتعامل مع هذه الوسائل وصيانتها - فقد أدت هذه الوسائل إلى فقدان الكفاءة، ولم ينعكس الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في التدريب".



وقال بريك إن أمن الدولة يعيش في تفكك رهيب. حيث تلقى رئيس الأركان المنتخب، هرسي هاليفي، ميراثًا صعبًا للغاية من رؤساء الأركان الأربعة الذين سبقوه في المنصب، دون أنظمة ترتيب أولوية الجيش ودون تحديد القضايا التي ستناقش في هذا المقال في نظام وطني وأمني من الدرجة الأولى مؤكدًا أنه لن تكون هناك إمكانية لتصحيح الوضع بعد حرب متعددة المجالات.



وأضاف إنه في جميع القضايا المفصلة أدناه، نحن على وشك نقطة اللاعودة. الوضع في الجيش كما هو اليوم سيجلب اسرائيل الى كارثة وطنية خطيرة جدًا في الحرب القادمة. رئيس الاركان الجديد يجب ان يودع مدرسة اسلافه الذين ربما كانت افكارهم ممتازة لكن الجيش تحت قيادتهم تدهور لدرجة انه لا يستطيع تطبيق تلك الافكار.



وقال بريك إنّ القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لم تتعامل مع أساسيات النجاح والإدارة وثقافة تنظيمية سليمة ولم تبنِ جيشًا عالي الجودة بمعايير عالية، جيشًا منضبطًا، يستخلص الدروس ويُجري تحقيقات موثوقة كمنظمة تعليمية، عندما كل شيء مصحوب بالقيم والمعايير والحقيقة والنزاهة. مؤكدًا أن هذه القيادة لا يمكنها أن تقدم أفكاره بشكل أكبر. الجيش يجهز نفسه بتقنيات جديدة تكلف مليارات الدولارات، تحت رعاية سلوك الجيش الإسرائيلي الفاشل: نقص التدريب، وعدم استيعاب استخدام الوسائل، ونقص الموظفين المحترفين للتعامل مع هذه الوسائل وصيانتها - فقد أدت هذه الوسائل إلى فقدان الكفاءة، ولم ينعكس الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في التدريب.



وقال بريك إنّ رؤساء كبار القادة طافوا في السحاب في السنوات الأخيرة، وأقدامهم لم تمس أرض الواقع. وأنهم بنوا لأنفسهم قصراً جليدياً هو واقع افتراضي ذاب من نيران الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. واليوم، تمتلك دولة إسرائيل جيشًا للأمن المستمر، وليس لديها جيش للحرب متعددة الساحات ضد محور المقاومة الذين سيطلقون كل يوم أكثر من 3000 صاروخ وصاروخ ومئات الطائرات دون طيار باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ما يتسبب في تدمير 150 موقعًا. وقال بريك إنه إذا لم يغير رئيس الأركان الجديد نمط عمل أسلافه من طرف إلى آخر، يتوقف عن التعويم في الواقع الافتراضي ويبدأ في الاعتناء بالوحدات القتالية وكفاءتها ولوجستياتها وصيانتها، بما في ذلك من البداية إلى النهاية. - إنهاء العناية بالثقافة التنظيمية المحطمة - عندها سيكون له شرف الانضمام إلى فشل أسلافه.



واستعرض "بريك" القضايا التي يجب على رئيس الأركان الجديد التعامل معها كأولوية أولى والترويج لها بشكل عاجل:



الف ) ضعف الخدمات اللوجستية والصيانة: حيث إن هذا الفرع لن يعمل على الإطلاق في الحرب متعددة الساحات القادمة، وهو الأمر الذي سيضع الجيش في حالة عجز خلال يوم أو يومين على الأكثر. في السنوات الأخيرة، قام الجيش بتخزين آلاف من شاحنات "ريو" التي يبلغ عمرها 60 عامًا غير الصالحة لنقل المعدات العسكرية في الحرب. واختار الجيش الخصخصة وتحول إلى الشركات المدنية، وهم بحاجة إلى نقل الدبابات وناقلات الجنود والمعدات الهندسية والوقود والذخيرة والمواد الغذائية والمعدات وقطع الغيار والمياه والتجمعات البديلة والجراجات لإصلاح الثقوب والمركبات في الحرب وأكثر. حيث تفتقر هذه الشركات الخاصة إلى الشاحنات والمعدات الإضافية، ويفتقرون إلى الآلاف من سائقي الحافلات وسائقي الشاحنات وسائقي الدبابات،



ب) النقطة الثانية هي إنشاء الحرس الوطني. وتشمل "أعمال الشغب" التي ستندلع في الحرب القادمة من قبل المتطرفين. وسيكون عددهم عشرات الآلاف أكثر مما حدث في عملية "حارس الأسوار"، وهناك خطر حقيقي على السكان والممتلكات. واليوم، كما يقول الجنرال الصهيوني "لدى المشاغبين أسلحة وذخائر سُرقت في الغالب من قواعد الجيش أو تم تهريبها عبر الحدود" بينما لا تملك الشرطة وحرس الحدود القدرة على التعامل مع الوضع بمفردهما، لذلك يجب تعزيز الحرس الوطني المنشأ حديثًا. وسيكون دورهم حراسة شوارع منازل المواطنين والممتلكات وحركة المرور على الطرق.



ج) النقطة الثالثة معاملة الدفاع المكاني في المستوطنات الحدودية. حيث لا أحد يحمي المستوطنات الشمالية من آلاف القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي ستسقط على أراضيها وداخل المستوطنات كل يوم. في الوقت نفسه، قد يحاول حزب الله عبور الحدود بأعداد كبيرة. الجيش غير مستعد لذلك، لهذا يجب أن تكون مستوطنات الشمال مستعدة للدفاع عن نفسها.



د) والنقطة الرابعة تحضير الجبهة المدنية للحرب. إذ يجب أن يكون التهديد على الجبهة الداخلية في متناول الجمهور ويجب أن تكون الجبهة المدنية مستعدة للحرب. ستصبح الجبهة الداخلية الساحة الرئيسية في الحرب متعددة الميادين القادمة، على الرغم من أن الجيش يتعامل معها على أنها فائض. الوطن، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة، لم يكن مستعدًا لأخطر حرب منذ حرب الاستقلال.



ومن أجل حماية الجبهة الداخلية في الحرب القادمة، يقول بريك إنه يجب تجهيز وسائل حرب جديدة: TK (صواريخ أرض - أرض)، ونظام ليزر ضد الصواريخ، ومضادات للطائرات، ومضادة للطائرات دون طيار وأكثر من ذلك. ستكون هذه مساعدة تكميلية للطائرات ضد الطائرات دون طيار والصواريخ. ويضيف الجنرال الصهيوني أنه قد حان الوقت لكي نفهم أنه في الحرب متعددة الميادين القادمة، ليس لدى القوات الجوية القدرة على مواجهة التهديد التقليدي لإيران وحلفائها وحدها. ومع ذلك، فإن ميزانية المشتريات تذهب بالكامل تقريبًا إلى شراء الطائرات، ولا يوجد تقريبًا أي شراء للأسلحة التي ذكرتها أعلاه للجيش البري.



ومن أجل ذلك يرى "بريك" أنه يجب تعزيز الجيش البري وأن هناك حاجة ماسة لتقوية الجيش البري وإخراجه من حالة الانحطاط واستعادة القتال بين الأسلحة. في السنوات الأخيرة، تم قطع الجيش البري تحت الخط الأحمر، وهو غير قادر على الرد في حرب متعددة الساحات ضد خمس ساحات في نفس الوقت: لبنان، سوريا، غزة، وانفجار في الضفة الغربية واندلاع اعمال الشغب في الداخل. علاوة على ذلك، يرى "بريك" أن الجيش البري صغير جدًا لاحتواء مهامه في الحرب، ففي النهاية، تشكيل الاحتياط لا يصلح للحرب، وقدرة الجيش الآن هي بالكاد التعامل مع ساحات ونصف وليس خمس ساحات. كما ستكون في الحرب القادمة مصحوبة بإطلاق آلاف الصواريخ كل يوم.



وهناك حاجة إلى معالجة شاملة في مجال القوى العاملة في الجيش الدائم وتغيير النموذج الشاب الذي تم تقديمه في أيام رئيس الأركان غادي آيزنكوت، والذي تسبب حتى الآن في إلحاق ضرر لا يُحصى بجودة القوات المسلحة. عبر تشكيل دائم في الجيش الإسرائيلي. وكدليل على ذلك، فإن معظم الضباط والمعارضين الجيدين يصوتون بأقدامهم وليسوا مستعدين للتوقيع على خدمة دائمة طويلة ولكنهم يتخلون عن الجيش، ويحتلون أماكنهم من قبل المتوسط ​​وما دون.



علاوة على ذلك، يجب معالجة الثقافة التنظيمية والإدارية والقيادية المحطمة للجيش الإسرائيلي بدقة لأنه من المستحيل بناء جيش منتصر على أسس متداعية. ماذا يفترض أن تكون الأشياء؟ - عدم الانضباط، والفشل في التحقق من الأوامر، وانعدام الرقابة والرصد، وعدم التعامل مع المراجعات وتصحيحها، وعدم تعلم الدروس وتطبيقها، والتحقيقات غير الموثوقة، والتقريب، والتستر وعدم قول الحقيقة، وعدم الاستمرارية والاستمرارية في بناء القوة: يعيد كل قائد جديد اختراع العجلة مرة أخرى، وعدم الامتثال للإجراءات، وعدم تنفيذ إجراءات الوحدة العادية، وضعف المعايير دون تمييز واضح، وأكثر من ذلك.