أبعاد ضعف الجيش الإسرائيلي .. عامل القوة البشرية

أكبر ضعف للصهاينة من كلام السيد حسن نصر الله



أعلن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في خطابه الأخير الذي أدلى به تزامنا مع عيد المقاومة وذكرى تحرير لبنان، أن "القوة البشرية الكبيرة في محور المقاومة تتزايد مع تقلص القوى البشرية للقوة الإسرائيلية وهروب الإسرائيليين من الحرب ". وقد بدأ الأمين العام لحزب الله الحديث عن أزمات الكيان الصهيوني بهذه الجملة وأثبت أنه على دراية بنقاط ضعف هذا الكيان.



كما تحدث السيد حسن نصر الله عن التراجع "الأيديولوجي" للصهاينة وعدم وجود دافع لديهم للمخاطرة بحياتهم وأكد أن الإسرائيليين مستعدون للفرار.



جاءت كلمات الأمين العام لحزب الله في وقت تعاني فيه الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني من ضعف وثغرات عديدة، وأكبر نقاط ضعفها، كما قال السيد حسن نصر الله باعتراف الدوائر الإعلامية العبرية، هي نقص القوى البشرية.



لماذا القوة البشرية في الكيان الصهيوني عرضة للخطر؟



عامل هروب الجنود من خدمة الجيش



تظهر نتائج استطلاع أجراه معهد "ائتلاف حركات الشباب" أن ثلث الشباب الإسرائيلي لا يريدون الخدمة والالتحاق بالجيش. وأعلنت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني، من خلال نشرها لتقرير هذا الاستطلاع، أن هذه المعلومات خطيرة للغاية.



بدورها كشفت صحيفة إسرائيل هوم العبرية عن قلق الجيش الإسرائيلي من زيادة أعداد الفارين من الخدمة وأعلنت أن القلق في هذا المجال لا يقتصر فقط على زيادة أعداد الفارين من الخدمة العسكرية. لكن الشاغل الرئيسي هو أنه لم يتم اتخاذ أي استراتيجية أو إجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة ولا يزال يتعين علينا انتظار فرار المزيد من الجنود.



في الوقت نفسه، أعربت وسائل الإعلام الصهيونية عن قلقها من انتشار ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية، واعترفت بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لدخول الحرب المقبلة.



وفي هذا السياق، أعلن "إسحاق باراك"، ضابط احتياط في الجيش الصهيوني، للقناة الـ 12 التلفزيونية التابعة لهذا الكيان في آذار / مارس الماضي: أن إسرائيل وجيشها في حالة من أسوأ الظروف الأمنية في العقود الأخيرة.



وأشار إسحاق باراك كذلك إلى الجبهات المختلفة التي ستفتح في الحرب المقبلة ضد الصهاينة، وأكد أن عشرات الآلاف من القوات المدربة والمجهزة التابعة لحزب الله وآلاف القوات التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وكذلك المجموعات المتواجدة في سوريا سيبدؤون حرباً ضد إسرائيل، وهنا ستواجه إسرائيل الانتفاضة الثالثة للفلسطينيين في الضفة الغربية، والأعمال التخريبية لفلسطييني الداخل على الجبهة الداخلية.



كما أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن رفض جنود الاحتياط الالتحاق بالجيش قد يتسبب في هروب جنود الاحتياط من خدمات عسكرية أخرى.



أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، الذي يترأس حكومة يمينية متطرفة، مؤخرًا عن مخاوفه من انتشار الهروب في جيش هذا الكيان، وقال: "رفض الخدمة يهدد أسس وجود إسرائيل".



المستقبل غير المضمون



إضافة إلى التحديات المذكورة، يعتبر أعضاء المؤسسة العسكرية لكيان الاحتلال أن مستقبلهم في هذه المؤسسة ومستقبل إسرائيل بشكل عام غير مضمونين. في هذا السياق، ناقشت صحيفة إسرائيل هم العبرية الاستقالات التي تحدث في الجيش الإسرائيلي وأعلنت أن استقالات الجنود والمسؤولين في الجيش تفاقم المشاكل المتعلقة بنقص القوة البشرية وأن مئات الضباط والجنود غير مستعدين للخدمة في الجيش الإسرائيلي؛ لأنهم يرون أن مستقبلهم غير مضمون.



وأضافت وسائل الإعلام الصهيونية إن أكثر من 613 عنصرا دائما في الجيش برتبة رائد غادروا الجيش عام 2022، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة القوى البشرية.



من ناحية أخرى، كشفت نفس وسائل الإعلام أن ثلث الشباب الإسرائيلي لا يؤمنون ببقاء إسرائيل بعد 25 عامًا، وبالتالي فإن معظمهم يقولون إنهم لا يريدون الذهاب إلى الخدمة العسكرية.



كما أظهر استطلاع جديد أجرته المنظمات الصهيونية أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل هذا الكيان غير واضح وأن الوضع سيزداد سوءًا في السنوات المقبلة.



هذه الرؤية القاتمة لمستقبل الكيان الصهيوني لا تنعكس فقط في عدم تمسك الشباب الإسرائيلي بالخدمة في الجيش. وبدلاً من ذلك، أشارت وسائل الإعلام العبرية في تقاريرها العديدة إلى أن إسرائيل تعاني في الآونة الأخيرة من أوضاع أمنية واقتصادية سيئة، وهذا الموضوع وضع فكر الهجرة والهروب على رؤوس الشباب، لكن ماذا سيحدث مع هذه الدولة بالنسبة لمستقبل الجيش الإسرائيلي ومن يجب أن يشكل قوته العسكرية.



الخوف من الوضع الديموغرافي



في العام الماضي، أعرب بيني غانتس، وزير الحرب السابق في كيان الاحتلال، عن قلقه بشأن مستقبل إسرائيل وضعفها بسبب نمو السكان الفلسطينيين وتعزيز التزامهم بالهوية العربية والفلسطينية.



وحسب تقرير إدارة الإحصاء الصهيونية، فإن مخاوف بني غانتس كانت بسبب زيادة عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. وحسب التقرير الذي نشرته دائرة الإحصاء الصهيونية نهاية عام 2022، سيصل عدد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نحو 9 ملايين نسمة، طبعا 21٪ منهم عرب من الأراضي المحتلة عام 1948. ولكن زيادة عدد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة، الذين يسمون مواطنين إسرائيليين، من أهم العوامل التي تثير القلق لدى الصهاينة.



أعلن موقع ميدل إيست مونيتور مؤخراً في تقرير أن اليهود يشكلون 47٪ من السكان الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو 7.45 ملايين، بينما يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الأرض 7.53 ملايين. وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030، سيشكل اليهود 42٪ من السكان الفلسطينيين والفلسطينيين 58٪.



تسببت الأزمة الداخلية الناجمة عن تصرفات مجلس الوزراء اليميني المتطرف في الكيان الصهيوني، وخاصة الخطة المثيرة للجدل للتغييرات القضائية في الأشهر الماضية، في احتجاجات واسعة من قبل جنود وضباط جيش هذا الكيان، وخاصة على مستوى قوات الاحتياط وسلاح الجو ورفضهم العمل في الجيش.



وأعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية في هذا الصدد أن عمق الفجوة التي أحدثها الانقلاب القضائي في إسرائيل أصبح أكثر وضوحًا يومًا بعد يوم. يستقيل الطيارون وقادة الكتائب واحدًا تلو الآخر، وأعلن آلاف من جنود الاحتياط أنهم لن يعودوا في الخدمة إذا تم تنفيذ خطة التغييرات القضائية.



كما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الواقع الحالي لإسرائيل له تأثير سلبي على دوافع قوات الاحتياط وعناصر الوحدات القتالية الأُخرى، وكذلك على دوافع الآباء الذين يرسلون ابناءهم إلى الجيش.



في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات الإسرائيلية الآن عن الحرب الأهلية وانهيار إسرائيل من الداخل، يمكن رؤية النتائج الأكثر وضوحًا للخلافات الداخلية بين السياسيين الصهاينة وأحزاب اليسار واليمين في جيش هذا الكيان. ويظهر تقرير المصادر العسكرية والأمنية التابعة للكيان الصهيوني أن حوالي 6000 جندي وضابط احتياط في مختلف وحدات الجيش الإسرائيلي رفضوا الخدمة، من بينهم 37 طيارًا في السرب 69 التابع للقوات الجوية. حيث رفض هؤلاء الطيارون المشاركة في رحلات تدريبية احتجاجا على تصرفات حكومة نتنياهو في الهيكل القضائي للكيان الصهيوني. وهو موضوع حذر منه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقال: إن ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية امتدت إلى أبعاد تنذر بالخطر.



يعرف الكيان الصهيوني جيداً أن توسع ظاهرة رفض الخدمة في الجيش سيكون له عواقب وخيمة على هذا الكيان على المستويين الداخلي والخارجي وسيؤدي عملياً إلى تقسيم المجتمع الإسرائيلي إلى مجموعتين أو أكثر.



يكشف الانتقاد الشديد لمؤيدي اليمين الإسرائيلي للجنود الذين يرفضون الخدمة في الجيش حقيقة أن الجيش الإسرائيلي متأثر بشدة بالأزمة السياسية. وفي وقت سابق، وصف يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الكيان الصهيوني، المتظاهرين والمعارضين للحكومة ومن يرفضون الخدمة في الجيش بأنهم إرهابيون.