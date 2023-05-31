سيرة الإمام الخميني قدس سره في النضال

في أيام شبابنا ، لم نر الإمام ؛ لكننا تعرفنا عليهم عن كثب في حوالي خمسة وثلاثين عاما. منذ اليوم الأول في عام 1331 عندما أتيت إلى قم ، شاركت في دروسه. بعد نفيه ، كنت على اتصال به بشكل أو بآخر. بعد عودته زرته عدة مرات. عن قرب ، كنت منغمسا في مشاهدة تحركاته ودروسه ومناقشاته والتواصل الاجتماعي والأخلاق. بهذا الوصف ، لا أتذكر لحظة في حياته عندما كان يفكر في اهتماماته الدنيوية ؛ أو يفكر في شيء ما أو يقول شيئا أو يكتب شيئا يكون دافعه الاستفادة من هذا القول والكتابة هو العامل الدنيوي، كأنه لم يكن هناك شيء آخر يحدث في فكر هذا الرجل سوى طاعة الله وخدمة عباد الله. لا أعرف أي شيء آخر عن هذا الرجل إلا طاعة الحق وخدمة الناس.



منذ الأيام التي كان يدرس فيها ، كان الإمام مهتما أيضا بقراءة الكتب السياسية واستخدم خبرات السياسيين ذوي التوجهات الإسلامية ، ومن بينهم الشهيد الراحل آية الله السيد حسن مدرس . كان على صلة قرابة بآية الله المدرس. كان يتنقل من قم إلى طهران ويشارك في مجلس الأمة كمتفرج ويستمع لخطب الشهيد مدارس. وقد أولى الإمام اهتماما خاصا لأساليب الشهيد مدارس السياسية وجعله قدوة.



بعد وفاة آية الله بروجردي رحمه الله ، ظهرت قضية جمعيات الدولة والجهات في عام 1341 هـ. ان الإمام (رحمه الله) الذي كان مهتما بالقضايا السياسية منذ شبابه ، بصرف النظر عن الدروس المعتادة والرسمية في المجالات والأعمال العلمية ، اعتبر من واجبه المشاركة في الأنشطة السياسية والاطلاع على سياسة. في تلك الأيام ، كان يُعتبر "فقيها عظيما" و "سياسيا" مشهورا ورائعا. ولأنه كان يراقب تيارات اليوم لمدة أربعين عاما أو أكثر ، كان على دراية بعمقها.



في هذه الحالة (وفاة آية الله بروجردي) ، كانت الحكومة تنوي الهجوم وسفك دماء الإسلام. لكنها لم تكن تعلم أن الإمام والأمة يهاجمونها ويدمرون أساساتها. بدأ عملاء النظام بفعل أشياء لم يكن بوسعهم فعلها في عهد آية الله بروجردي. ظنوا أنه بعد رحيله لا توجد مرجعية تمنع تنفيذ النوايا الشريرة للحكومة. لهذا السبب ، بدأت الحكومات من زاوية أخرى بجهد يائس لنقل "المرجعية" من "قم" إلى "النجف".



بدئوا في ترويج ورسم خط نقل "المرجعية". ان وسائل الإعلام الجماعية ووسائل الاتصال الجماهيري ، التي كانت تحت سيطرة الجهاز الحاكم ، وتقدم مراجع النجف. كل عملياتها جاءت بسبب حقيقة أن الحكومة بدأت حركة بوحي من الخيال لأنها اعتقدت أنه بعد الراحل بروجردي ، لا يوجد أحد في قم يستطيع الوقوف ضد النظام الملكي. لهذا السبب ، لاختبار هذه الفكرة الخاطئة ، أثارت أولا مسألة جمعيات الدولة والمقاطعات. في ظل هذه الخطة التي تضمنت قضايا لم يلاحظها الناس العاديون. لم يعرف الناس العاديون ما هي المشكلة وأين كانت الوجهة ؛ لكن الإمام بحكمته وذكائه الخاص أدرك أن هذه بداية نهاية خطيرة للغاية ضد الإسلام. ومن بين القضايا التي تضمنتها الخطة إضافة تغييرات غير قانونية إلى قانون الانتخابات. على سبيل المثال ، قاموا بإزالة شرط أن تكون مسلما من شروط أن تصبح نائبا. تغييرهم الآخر هو أنه بدلا من القسم بكلمات الله القدير ، يجب أن يقسموا بالكتاب المقدس.



كان الغرض من هذه التغييرات الإطاحة بـ "الإسلام" من الحالة "الرسمية" ووضعه في صفوف الديانات الأخرى. وساووا الحلف بالقرآن مع الحلف بأي كتاب إلهي آخر. وقد أثارت هذه الخطة الخبيثة فكر الإمام الملتزم والذكي بأن هذا "القانون" هو البذرة ونقطة البداية لمؤامرة ضخمة وخبيثة ضد الإسلام. عندما يبدأ على هذا النحو ، فإنه سيؤدي بالتأكيد إلى مخاطر أكبر ؛ ولهذا دخل الإمام ميدان النضال بعزم كامل وبدون خوف من قلة أصحابه. وكافح لدفع الحكومة إلى التراجع وإلغاء ذلك "القانون" الذي استغرق وقتا طويلا حتى تؤتي ثمارها.



الحكومة التي ورد ذكرها في خطاب الموافقة لم تحقق أي نجاح ، وبيقظة مراقب مثل الإمام اضطرت إلى التراجع. هذه المرة عزفت على أوتار حيلة أخرى. بعد هذا التراجع (إلغاء مشروع القانون السابق) ، أثارت الحكومة قضية "مشاريع القوانين الستة والاستفتاء" وما يسمى بالثورة البيضاء. في هذه المرحلة ، جاء الشاه نفسه "بغضب" لمحاربة الإسلام وعلماء الدين. هذه المرة ، اقترح الشاه نفسه رسميا "الثورة البيضاء" وطرح تلك المواد الست على الاستفتاء.



علم الإمام الخميني (رحمه الله) منذ البداية ورأى في ذلك اليوم أن أصل كل فتنة وفساد نشأ كان وسيظل الملك نفسه. عندما يخرج جوهر الملك منه ؛ أي أن الملك وقف في وجه المقدسات ، ثار الإمام. كما رفع الإمام اللواء. استهدف الشاه بنفسه وأصدر ذلك الإعلان التاريخي الشهير (ماذا تعني الصداقة مع الشاه؟). واعتبر الشاه "أم الخبايث" ومصدر الفساد.



بإصدار هذا الإعلان ، وقف الإمام رسميا ضد النظام الاستبدادي للسلطنة وبدأ نضالا شاقا. في ذلك الوقت ، كان يعتبر عمل الإمام خطيرا للغاية. على حد علمنا ، لم يكن أي شخص آخر على استعداد للقيام بمثل هذا الشيء ، ولم تكن لديه الشجاعة لفعل شيء كهذا. إذا أراد شخص إصدار إعلان أو احتجاج ، في جميع الأحوال ، يكون الطرف المحتج والمعترض هو الحكومة وليس الملك. إذا تم إرسال البرقيات أحيانا إلى الشاه نفسه ، فقد تم التحدث إليه من خلال ألقاب خاصة وأدب خاص ونبرة لطيفة. على سبيل المثال ، قالوا إن على سماحة الملك إصدار أمر بمنع هذا العمل ؛ بالطبع ، طالما أن الملك لم يبدأ علانية في تدمير الأماكن المقدسة ، فإن الإمام سيتحدث حسب العادة. ولكن بعد أن تم وضع أساس الشاه على تدمير بناء الإسلام ، كسر الإمام حاجز الألقاب والاحترام الخاص للشاه وعطل تلك الأدب وجعل الشاه رسميا هدفا لخطابه ولومه وأخطائه. قرر مواصلة النضال ؛ إنه يعني نضالا مباشرا ضد الملك والنظام الملكي.



منذ أن أصبح الصراع مع حفيد داداش بيك قزاق (محمد رضا شاه) مباشرة ، وصلت انتفاضة الإمام إلى مرحلة جديدة. واختتم الجهاز الاستبدادي درسه الذي أقيم في مسجد المرحوم بروجردي. أغلقوا باب المسجد ولم يسمحوا للإمام بالتدريس في ذلك المكان المقدس. لمدة يوم أو يومين ، كان الدرس مستمرا في الفناء القديم ، عندما دخل مسئولو البلاط عبر الباب والجدار أوقفوهم. بهذا الوصف ، بدأ الإمام التدريس في المنزل. أصبح منزله مركزا للتنقل والجلوس. كانوا يأتون إلى هذا المنزل من قم وطهران ومدن أخرى. أصبح "خارجه" عمليا مركز الكفاح وأدى الإمام صلاة الجماعة في هذا البيت. وهذا يعني أنه راضٍ عن هذا الأمر (مثل هذا التجمع) ؛ وبنفس الطريقة خاصة في أيام الحداد حيث نظمت تجمعات العزاء والتلاوة. تحدث المتحدثون هناك وعبروا عن الكثير من الكلمات التي لم يقال ؛ حتى الطلاب وأولئك الذين أرادوا الاحتجاج على نظام الشاه استخدموا هذا المنزل كمركز للتعبير عن كلماتهم النارية. في ذلك المنزل ، ألقى المتحدثون كلمات وأصدرت إعلانات. باختصار ، كان منزل الإمام ملاذا آمنا لمعارضي نظام الشاه ومركزا للنشاط والنضال. في نفس الوقت كان الإمام يدرّس في نفس المنزل.



في تلك الفترة التاريخية ، على حد علمنا ، اتبع معظم الطلاب الصغار الذين كانوا في نفس المستوى مثلنا تماما سلوك الإمام وأهدافه ؛ حتى أولئك الذين لم يكونوا مقلدين تابعوا الإمام بالضبط في خطه السياسي. كما عقد علماء قم لقاءات أسبوعية وأصدروا بيانات مشتركة بناء على اقتراح الإمام.



كانت هناك اتصالات وتنسيقات من هذا القبيل. لكن التركيز الخاص للنضال كان على شخص الإمام. كما استخدم الطلاب والشباب النبلاء ما لديهم من قوة وثروة لمحاربة النظام ودعمهم.



ان الإمام - بالإضافة إلى الشمولية في الأبعاد السابقة – فانه فريد بنوعه من حيث القدرة على إدارة وقيادة المجتمع والشجاعة والنضال مع أعظم قوى العالم ، من حيث الحكمة والذكاء والبصيرة وتلخيص المواد وتحديدها وكذلك الأولويات .