فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘

إن زیادة نشاط السیاسة الخارجیة لروسیا فی الخلیج الفارسی یعتبر ضمن دینامیکیة سیاسة البلاد فی الشرق الأوسط، کما أنه إضافة إلى القضایا الثنائیة یسعى إلى تحقیق الأهداف الجیوسیاسیة والاستراتیجیة فی مجال المنافسة الإقلیمیة والعالمیة، لفهم هذه المشکلة بشکل أفضل سنلقی نظرة سریعة على تاریخ علاقاتهم الثنائیة.



بشکل عام یمکن إرجاع نقطة البدایة لتوسّع علاقات روسیا مع بلدان الخلیج الفارسی إلى عام 2000، قبل هذا التاریخ، وفی غضون تکوین هذه الدول (المملکة العربیة السعودیة عام 1932، والکویت عام 1961، وبلدان قطر الثلاث والإمارات العربیة المتحدة والبحرین عام 1971) حتى انهیار الاتحاد السوفیتی لم تکن هناک علاقة جادة بین الجهتین ولم تکن هناک حتى علاقات دبلوماسیة بین الاتحاد السوفیتی والمملکة العربیة السعودیة.



وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس. وأكد لافروف في مستهل الاجتماع أن لدى روسيا ودول مجلس التعاون الخليجية كل الإمكانات لتطوير التعاون على أساس استراتيجي ومنهجي.



وأشار إلى أن المشاركين في حوار مجلس التعاون الروسي الخليجي سيتبنون بيانا مشتركا عقب الاجتماع المنعقد في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو، مضيفاً: "مهتمون بمزيد من التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون الخليج الفارسي ونرحب بخطوات استعادة العلاقات بين الدول الخليجية وإيران وبجهود hgدول الخليجیة لإنهاء الأزمة في اليمن وإطلاق حوار وطني شامل".



وقال لافروف: "لدينا موقف موحد مع الدول الخليجية تجاه وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، وعودة سوريا إلى "الجامعة العربية" كان لها آثار إيجابية" على المنطقة، حسب قوله، كما عبّر عن "قلق" موسكو من استمرار الأزمة في السودان، وتابع: "روسيا تتفق مع الدول الخليجية على أهمية تسريع حل القضية الفلسطينية"، فيما قال: "لا نسعى من خلال تحالفاتنا إلى تهديد أي دولة".



من جانبه، عبّر أمين عام التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن حرص "دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا"، في وقت تحدث فيه عن دعم التكتل الخليجي لجهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، ضمن جهوده الرامية إلى "تحقيق الأمن وتسوية النزاعات". ووصف التعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا في مجموعة أوبك+ بأنه "كان إيجابيًا على سوق النفط".



ووصف البديوي العلاقات الخليجية - الروسية بالمتميزة، وقال إن توقيع الجانبين مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر/ تشرين الأول عام 2011 واستمرارها إلى اليوم دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على الأصعدة والمجالات كافة، لافتا إلى عمل دول مجلس التعاون الخليجي دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية، "وذلك سعياً لزيادة وتكثيف الوجود الخليجي الإقليمي والدولي، من طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة"



وبحث الوزراء مواضيع مختلفة، وسيتبادلون وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.



وأكد البيان الصادر عن الاجتماع السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا بموسكو على أهمية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة.



كما رحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة لتهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا، مؤكداً على ضرورة استئناف عملية سلام للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



الرياض تقف إلى جانب موسكو



قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السعودية ودولا أخرى سهلت عمليات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، في حين أكد نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة حريصة على دعم العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون في كل المجالات.



وأوضح لافروف -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بموسكو- أن التعاون الروسي السعودي في مجال الطاقة لم يمس بشيء، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقات في إطار "أوبك بلس".



كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا سبل المحافظة على الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.



ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودية إن المملكة حريصة على دعم العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون في كل المجالات.



وأوضح فيصل بن فرحان أن الرياض تنسق مع روسيا بشأن أسعار الطاقة وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، مؤكدا التزام الرياض باتفاق مجموعة "أوبك بلس" بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.



وبشأن التطورات في أوكرانيا، قال وزير الخارجية السعودي إن الرياض تواصل البحث عن فرص تيسر الحوار بين روسيا وأوكرانيا وتوقف الحرب، مؤكدا أن الرياض مستعدة للتوسط في الأزمة الروسية الأوكرانية، مثمنا الموقف الروسي من القضية الفلسطينية. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه يستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.



وأضاف في تغريدة إنه من الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا.



وأوضح وزير الدفاع السعودي أنه على الرغم من أن قرار أوبك الذي اتُّخذ بالإجماع كان لدوافع اقتصادية بحتة، فإن البعض اتّهم المملكة بوقوفها لجانب روسيا، مضيفاً إن إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟ حسب قوله.



بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سوف يعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة مع السعودية، بسبب ما سماه وقوفها إلى جانب روسيا ضد مصالح الشعب الأميركي.



وأضاف سوليفان خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية إن بايدن لن يتخذ قرارات منفردة بهذا الشأن، وسيناقش الأمر مع المشرعين من كلا الحزبين. وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس بايدن "لن يتصرف باستعجال، بل بشكل منهجي واستراتيجي..، وسينتظر عودة الكونغرس للانعقاد حتى يتمكن من الجلوس مع المشرعين شخصيا والعمل معهم".



ومع ذلک، فإن العلاقات بین روسیا ودول الخليج الفارسي لها عوامل للتقارب والاختلاف وهذه العوامل فئتان، العوامل التی تخضع للظروف الدولیة وغیرها من العوامل الثابتة والخاضعة للعلاقات العامة بین الدول. یمکن إدراج بعض المتغیرات المهمة فی العلاقات بین البلدین على النحو التالی.



أ- متغیّر الطاقة: روسیا والمملکة العربیة السعودیة هما أکبر منتجی النفط من بین أعضاء أوبک وغیره. أهمیة النفط والطاقة فی الاقتصاد، وبالتالی فی السلطة السیاسیة للبلدین أمرٌ مهم والحفاظ على التفوق فی إنتاج النفط وتوزیعه أولویة لکلا الجانبین. ولذلک، کان عامل النفط سبب المنافسة والتعاون بین البلدین، بالرغم من أنه بسبب الظروف الدولیة المتغیرة لسوق الطاقة، ستتغیر المعادلة.



ب- المتغیر الجیوسیاسی: روسیا على مدى العقد الماضی تسعى إلى لعب دور أکبر فی السیاسة العالمیة.



وفی هذا الصدد، وسعت البلاد علاقاتها مع البلدان والمناطق فی مختلف مناطق العالم وفی هذا الصدد، فإن غرب آسیا و بلدان الخلیج الفارس لهما مکانة خاصة. الروس لدیهم علاقات متوازنة مع جمیع دول المنطقة ووفقاَ لهذا یعتبرون أنفسهم فی موقع أفضل من الولایات المتحدة التی لها علاقات عدائیة مع إیران وسوریا وفلسطین ولذلک تسعى عن طریق توسیع الإستشارات السیاسیة والتعاون الاقتصادی لإستغلال هذه المیزة الجیوسیاسیة. بالإضافة إلى أن تعزیز الحضور الدولی للبلاد یتطلب أقصى استخدام لجمیع القدرات الجیوسیاسیة. خطة روسیا لأمن الخلیج الفارسی، التی قدمتها العام الماضی، تقع ضمن هذا الصدد. وهذا مهم للمملکة العربیة السعودیة، التی تعتبر إیران وترکیا منافسیها الإقلیمیین، وبالتالی فإن التعاون مع روسیا أکثر أهمیة لها.



ج- المتغیر الإقتصادی: یحتاج الاقتصاد الروسی، الذی هو أصغر بکثیر من منافسیه الدولیین (الولایات المتحدة والصین وأوروبا) ، إلى مزید من التعزیز. غرب آسیا مهمة جدا بسبب الموارد المالیة العالیة سواء من حیث الاستثمار أو من حیث السوق لتصدیر البضائع، وخاصة الأسلحة العسکریة. ومن هنا روسیا بهذا النهج تبحث عن قدرات دول المنطقة، خاصة السعودیة والإتفاقیات الإقتصادیة الموجودة فی هذا الصدد.



د- المتغیر الأمنی: المقاتلون المسلمون السنّة ووجودهم فی شمال القوقاز کان واحدة من مشاکل روسیا فی التسعینات. المحاربون الذین کانوا مدعومین مالیاً وأیدیولوجیاً من قبل السعودیة وقطر. إبعاد المسلمین فی روسیا وحتى دول آسیا الوسطى من نفوذ التیارات السلفیة المتطرفة هی إحدى أولویات روسیا التی یمکن القیام بها بشکل أفضل فی إطار التعاون مع دول الخلیج الفارسی.