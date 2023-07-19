حرب ال 33 يومًا.. كيف قضی حزب الله اللبناني علی مشروع أمريكا الشرير في مهده؟

حرب تموز وحلم أمريكا بـ "الشرق الأوسط الجديد"



"ما نشهده في لبنان هو مخاض ولادة الشرق الأوسط الجديد ... يجب أن نتأكد من أننا نتجه نحو شرق أوسط جديد ولن نعود إلى الماضي". هذه الأقوال التي صرحت بها كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية في بداية غزو كيان الاحتلال للبنان في تموز / يوليو 2006. في ذلك الوقت، اعتقد الصهاينة، على أمل الحصول على دعم الولايات المتحدة، أنهم سيتمكنون في غضون أيام قليلة من تحقيق هدفهم الأهم، وهو تدمير حزب الله ونزع سلاحه، أو على الأقل إخراج حزب الله من معادلات لبنان والمنطقة، بينما كانت كوندوليزا رايس تتحدث عن المشروع القديم لبلدها المسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد".



وحسب تل أبيب وواشنطن، فإن الخطوة الأولى لتنفيذ ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد كانت إخراج حزب الله من لبنان والمنطقة بشكل عام، بحيث تضعف سوريا لاحقًا ويصبح محور المقاومة تحت قيادة إيران في طريق الانهيار. الشرق الأوسط الذي كانت تتحدث عنه رايس منطقة تكون فيها إسرائيل القوة بلا منازع وتواصل جشعها واحتلالها في المناطق العربية دون خوف من أي تهديد. لكن هل تشكل الشرق الأوسط الجديد كما أراد الأمريكيون والصهاينة؟



مؤامرة أمريكية لتقسيم المنطقة



يظهر تحليل معمق للتطورات في المنطقة على مدى العقدين الماضيين أنه من المستحيل فصل حرب يوليو عن أحداث سبتمبر 2001 والهجوم الأمريكي على أفغانستان في العام نفسه وغزو العراق في عام 2003؛ لأن حرب يوليو 2006 كانت نقطة التحول في خطة أمريكا لتغيير شكل النظام الدولي وليس فقط غرب آسيا. كان الأساس العام لهذه الخطة هو تأمين مصالح واشنطن والكيان الصهيوني من خلال تقسيم المنطقة، وإنشاء حكومات طائفية صغيرة في الدول العربية مثل سوريا ولبنان والعراق وغيرها، وبعبارة أخرى، حكومات فيدرالية، بحيث تصبح المنطقة في النهاية مستعمرة أمريكية كبيرة.



خلال حرب يوليو 2006، إضافة إلى أهدافها باستقرار وجود الكيان الصهيوني في المنطقة وضمان أمن هذا الكيان، خطط الأمريكيون للسيطرة على موارد الدول العربية.



وبهذه الطريقة بدأت حرب تموز في إطار أكبر مشروع هيمنة للولايات المتحدة في المنطقة، وكما قال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك حينها، لم تكن هذه الحرب مختلفة كثيرًا عن الحرب الأمريكية المدمرة في العراق، وهدفها الرئيسي والمعلن، تدمير حزب الله ونزع سلاحه، ثم تدمير لبنان ومحاولة تقسيم هذا البلد، والذي جاء تماشياً مع محاولة أمريكا رسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة.



صحيح أن الكيان الصهيوني هو البادئ بغزو لبنان عام 2006، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة كانت وراء هذا الهجوم وأن هندسة الحرب كانت بيد الولايات المتحدة. بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، أرادت واشنطن استخدام وجودها العسكري الهائل في المنطقة لتنفيذ مشروع كبير، وكان الهجوم على لبنان من أهم أجزاء هذا المشروع.



التحليل التفصيلي لأسباب بدء هذه الحرب يثبت أن عدوان الكيان الصهيوني على لبنان لا علاقة له بأسر جنديين صهيونيين من قبل حزب الله على النقطة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بل كان هذا الأمر ذريعة. وبعد فشل المؤامرات والخطط السابقة لأمريكا وإسرائيل ضد حزب الله منذ الثمانينيات وحتى عام 2000، عندما طردت المقاومة الإسلامية اللبنانية الغزاة الصهاينة من جنوب هذا البلد، حاولت الولايات المتحدة وضع خطة جديدة ضد حزب الله والتي تمثلت بحرب 2006. قبل الحرب بعام، في عام 2005، وبعد الاغتيال المشبوه لرئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والذي لم تسمح الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى بتوضيح حقيقته، حاولت واشنطن استخدام هذه القضية لتحريض الرأي العام ضد حزب الله وسوريا.



في غضون ذلك، على الرغم من أن الكيان الصهيوني لم يكن مستعدًا للدخول في حرب شاملة، إلا أنه لم يمانع أنه، بدعم من أمريكا، سيعيد "الثقة" المزيفة لجيشه، الذي تعرض للإذلال في عام 2000 ضد المقاومة اللبنانية، حيث كان نزع سلاح حزب الله الهدف الأكبر للصهاينة على وجه الخصوص.



بدأت الانتفاضة الفلسطينية المسلحة الأولى في عام 2000 على غرار حزب الله واستمرت حتى عام 2005. لذلك، كان الإسرائيليون قلقين من أنه إذا لم يتم كبح قوة حزب الله، فإن آثاره على الجماعات والأمة الفلسطينية ستكون خارجة عن السيطرة، وسيتعين على إسرائيل التعامل مع العديد من التهديدات الاستراتيجية داخل فلسطين بالإضافة إلى الجبهة الشمالية.



في تقرير في صحيفة نيويوركر، يصف الباحث اليهودي البارز سيمور هيرش، كيف بدأت حرب تموز، حيث وقف ديك تشيني، ممثل الرئيس الأمريكي، إلى جانب إيهود أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، وعقد عدد من وزراء الحكومة في ذلك الوقت، وعلى وجه التحديد بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، اجتماعا سريا وقرروا بدء حرب ضد لبنان في تموز (يوليو) 2006 بهدف تدمير حزب الله.



كما سعت الولايات المتحدة إلى استعادة مصداقيتها وقدرتها على الردع المفقودة بعد الغزو الفاشل للعراق عام 2003، وبدأت حرب تموز بهدف تدمير الترسانة العسكرية للمقاومة اللبنانية وتدمير حزب الله. على الرغم من أن الولايات المتحدة حاولت إخفاء دورها في العدوان على لبنان، إلا أن دعمها المطلق للكيان الصهيوني في هذه الحرب أثبت أنه، تمامًا مثل أعمال الشغب التي شهدتها المنطقة منذ عقود، فإن حرب تموز هي أيضًا مؤامرة أمريكية بأدوات صهيونية.



كيف وئد الشرق الأوسط الجديد لأمريكا في مهده؟



وفي الوقت نفسه الذي دعمت فيه الولايات المتحدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، سعت أيضًا إلى إثارة الرأي العام والأجواء الداخلية لهذا البلد ضد حزب الله، وتظاهرت بأن هذه الحرب قد بدأت بسبب حزب الله. انتهت هذه الحرب بعد 33 يومًا دون أن تصل أمريكا والكيان الصهيوني إلى أحد أهدافهما المعلنة. بعد ذلك، كان لغزو لبنان في تموز (يوليو) 2006 نتيجة معاكسة تماماً لأهدافها. حيث لم تفشل فقط في نزع سلاح حزب الله، بل كانت هذه الحرب مقدمة لتطور كبير لقوة حزب الله العسكرية ومشروع صواريخ نقطية وطائرات دون طيار للمقاومة اللبنانية، والتي كانت أكبر كابوس للإسرائيليين، وخوفاً منه، خلال السنوات الـ 17 الماضية، تجنبوا أي فرصة لمواجهة حزب الله، وهم لا يترددون بالقول إن ذلك كان نتيجة المعادلات التي رسمتها المقاومة في حرب تموز.



وعليه فإن حرب تموز يجب أن تعتبر نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ الصراع بين المقاومة والعدو الصهيوني في المنطقة. لأنه كان له أصعب التداعيات على هذا الكيان منذ بداية احتلاله لفلسطين. والمتمثلة بانهيار ما يسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى"، وتدمير أسطورة دبابات الميركافا، وفشل أنظمة الدفاع لجيش الكيان الصهيوني الطنانة، كما كشفت ضعف الهيكل الدفاعي واللوجستي لكيان الاحتلال، وفضح عجز إسرائيل الميداني والعسكري والاستخباراتي، وكشف ضعف الهيكل التنظيمي للجيش ومؤسسات الكيان الصهيوني.



العواقب طويلة المدى لحرب الـ 33 يومًا على المحتلين



لكن النتائج الرئيسية لهزيمة الكيان الصهيوني في الحرب الثانية ضد حزب الله تم الكشف عنها على المدى الطويل. بعد تدمير أسطورة "مناعة" الجيش الإسرائيلي ضد حركة مقاومة مع كونه جيشاً يحظى بدعم الدول الكبرى، أدركت الدول العربية أن المقاومة هي الخيار الوحيد والأنجح لطرد الغزاة من منطقة. كما عادت حياة الشعب وجماعات المقاومة الفلسطينية إلى حياة جديدة بعد أن شهدوا مشاهد إذلال الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، ودخلت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال مرحلة جديدة ومتقدمة.



يقوم الجيش الصهيوني، الذي زعم أنه القوة المتفوقة في المنطقة وأحد أكبر القوات العسكرية في العالم، بسحب جنوده من جحيم لبنان، الذين عانت نسبة كبيرة منهم من مشاكل نفسية شديدة بسبب الصدمة التي تعرضوا لها من حزب الله، وانتحر البعض، وكان هذا هو الوجه الحقيقي لما يسمى جيش إسرائيل "الذي لا يقهر" الذي رآه العالم كله.



وبهذه الطريقة، تمكنت المقاومة اللبنانية من تسجيل اسمها على أنها البادئ في تغيير المعادلات وتوازن القوى في المنطقة، وبعد عام 2006، أصبح الصهاينة، الذين اعتقدوا أنهم سيوسعون احتلالهم بسهولة، في وضع بحيث يخططون باستمرار لاحتواء التهديدات الخارجية.



حتى أن العديد من الدوائر وخبراء اللغة العبرية يعتقدون أن نظرية "انهيار إسرائيل من الداخل" تعززت بعد حرب الـ 33 يومًا مع لبنان. لأن المستوطنين فقدوا ثقتهم في الجيش والمؤسسة السياسية، والشباب الإسرائيلي لا يريد أن يكون في الجيش، وتتبع عملية الهجرة العكسية منحدر أكثر حدة، والشعور بعدم الأمان جعل الإسرائيليين يفرون من الجيش في فلسطين المحتلة إلى أوروبا، وكذلك الانقسام الاجتماعي، الذي يزداد عمقًا يومًا بعد يوم بين الإسرائيليين.



الآن، مع تشكيل حكومة متطرفة مكونة من الحريديين الفاشيين، تشهد إسرائيل أزمات غير مسبوقة على المستوى المحلي، وتوتر في العلاقات مع أمريكا، وعزلة دولية، إلخ. لكن الأهم أن محور المقاومة نجح في هزيمة المؤامرة الأمريكية العالمية في سوريا عام 2011 بعد حرب 2006.